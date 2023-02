Persona 3 Portable

Persona 3 est un spin off de la série Shin Megami Tensei. L'histoire du jeu prend donc place en 2009, dans un Japon fictif, où le personnage principal du jeu est lycéen au Gekkoukan High School. Mais dès la 25ème heure, il se transforme en chasseurs de démons. Cette période du temps n'est accessible qu'à une poignée d'élu, les Personas, qui doivent lutter contre les forces obscures. En cette heure certaines créatures appelées Shadows (ennemis récurrents de la série) donnent libre cours à leurs atrocités. Le seul moyen d'éradiquer cette menace est d'entrer dans le Tartare, une immense tour apparue de nulle part qui semble être le lieu d'origine de ces maudites créatures. L'ambiance du jeu est moins torturé qu'à l'accoutumée, et le personnage apparait plus "normal" que dans d'autres RPG japonais. Pas de transformations abracadabrantesques ou de statut ambigüe. Ce dernier a en effet un emploi du temps parfaitement normal dans la journée (eh oui, vous devrez assister aux cours) et vous devrez concevoir votre rythme de travail, sous peine de vite être débordé ou perdu dans l'amélioration des compétences. Au contraire d'un Final Fantasy, Persona 3 n'est pas un RPG pur et dur, mais ce qu'on appelle un Donjon RPG. Autant dire que vous parcourrez des milliers de kilomètres de couloirs durant le jeu et qu'il faudra assurer un minimum, aucun point de sauvegarde n'étant présent dans les donjons.Le système de combat est lui un dérivé du tour par tour, avec des rencontres aléatoires, mais qu'il est assez facile de zapper. On ne dispose pas de beaucoup d'actions ni de techniques à première vue, et pourtant les Personas permettent pas mal de fantaisies. Certains ennemis sont davantage sensibles à une attaque que d'autres. Lorsque votre concurrent est immobilisé, vous êtes sur la bonne voie, et avez la chance de pouvoir lui donner le coup fatal, comme dans un Pokémon. Persona 3 introduit pour la première fois les trois notions fondamentales qui serviront de base aux chapitres suivants, à savoir la présence d'un lycée où se déroulent les événements relatés, un élément surnaturel qui va semer le chaos entre les lycéens et les les liens sociaux, c'est-à-dire les liens établis par le protagoniste avec les différents acteurs de soutien qui vont se perfectionner au combat. Notons que le jeu est pour la première fois traduit en français grâce aux équipes de SEGA.Afin de mieux comprendre comment et sous quelle forme le troisième volet de la série Persona arrive sur les consoles de nouvelle génération, il convient de revoir la chronologie de ses sorties. Persona 3 est initialement sorti sur PlayStation 2 le 13 juillet 2006 exclusivement pour le marché japonais, pour arriver en Europe deux ans plus tard en anglais. C'est à ce moment-là qu'est sorti au Japon Shin Megami Tensei : Persona 3 FES, une sorte d'extension du troisième chapitre qui comprend, entre autres, une section entière d'après-jeu appelée "The Answer" qui développe davantage le scénario du jeu en fournissant de nouveaux détails sur les protagonistes, augmentant ainsi la longévité avec un grand nombre de nouvelles heures de jeu. Seulement un an plus tard, en 2009, Persona 3 Portable est sorti sur la PSP, un remake complet de l'édition PS2 qui, en plus de retravailler les graphismes, proposait quelques différences structurelles dans le gameplay. Par exemple, l'extension "The Answer", jugée non canonique par Atlus, a disparu. Le gameplay est rendu moins lourd qu'auparavant grâce à une série d'améliorations, tandis que la présence d'un nouveau protagoniste féminin propose une version légèrement différente de l'histoire connue à l'époque de la PlayStation 2. Dans le même temps, Persona 3 Portable s'est rendu coupable de plusieurs coupes par rapport à l'original, qui sont encore considérées comme totalement inexplicables à ce jour. Par exemple, les splendides scènes animées ont été complètement supprimées, sans compter que l'exploration libre en dehors des donjons a été complètement mise de côté au profit d'interfaces simples de type point-and-click.Ce choix, partiellement justifiable à l'époque compte tenu des limitations du matériel PSP, est encore plus choquant aujourd'hui et on se demande pourquoi Atlus n'a pas essayé de trouver un compromis équitable qui pourrait rendre justice à l'œuvre originale, mettant effectivement au placard ce qui est, à toutes fins utiles, la version la plus castrée de Persona 3. Les passages entre une heure sombre et la suivante s'avèrent malheureusement assez fastidieux, encore plus que par le passé, à une époque où même un classique du point-and-click comme Monkey Island a su se renouveler. Heureusement, les rencontres, ainsi que la beauté de l'intrigue, n'ont pas été substantiellement altérées. En ce qui concerne la partie action du jeu, les fans du système de combat de Persona 5 trouveront également leur compte dans ce Persona 3 Portable. Là encore, jusqu'à quatre élèves affronteront des hordes de Shadows en colère avec leurs Personae, alternant entre attaques physiques et arts magiques dans le parfait style Shin Megami Tensei. Les tons sombres de l'intrigue et des décors parviennent à faire leur effet même des années plus tard. Bien sûr, le gameplay n'a pas cette fraîcheur atteinte seulement avec Persona 4 Golden d'abord, mais surtout avec Persona 5 ensuite, mais Persona 3 Portable reste un incontournable pour qui veut comprendre pleinement l'évolution de la série.Les visuels de Persona 3 sont assez différents par rapport aux Digital Devil Saga. L'ambiance est plus détendue, davantage manga, et le jeu opte pour des décors en 3D précalculée. Force est de constater que la transition vers un nouveau matériel pour toute réédition de titres passés nécessite des efforts considérables et ne peut jamais être prise à la légère. Persona 3 Portable ne fait pas exception et maintenant l'écart entre les modèles de personnages polygonaux et les arrière-plans 2D est encore plus grand. Bien sûr, la belle illustration du casting du jeu brille sous un nouveau jour grâce à la magie de la haute définition, mais joué sur un téléviseur moderne, le rendu visuel global de Persona 3 Portable en 2023 prend du temps. Les animations se montrent assez solides pour leur part, désormais en 60fps en 4K ou 120fps en 1440p sur Xbox Series X. A l'image de Persona 4 Golden, seule la console nextgen de Microsoft dispose d'un port natif. Certaines imperfections audio dans les pistes d'interprétation vocale sont également améliorées par le passage aux nouvelles consoles, et dans une certaine mesure aussi par le passage à des enceintes plus performantes, tandis que la merveilleuse bande sonore d'accompagnement du jeu reste heureusement intacte. L'ajout le plus significatif est sans doute la présence de sous-titres en français, une nouveauté pour ce troisième chapitre. La jouabilité est très accessible, mais les possibilités offertes sont assez nombreuses. Il faudra environ quatre-vingt heures de jeu pour boucler l'aventure, voire davantage si vous affrontez tous les challenges.Persona 3 Portable est sans aucun doute l'un des épisodes les plus emblématiques de la série, celui qui s'est détaché pour la première fois des schémas rigides de Shin Megami Tensei pour créer quelque chose qui, peu après, aurait conquis le public au Japon et au-delà. Si l'intrigue sombre de Persona 3 Portable parvient encore aujourd'hui à interpeller et à passionner, on ne peut pas en dire autant de la jouabilité et des graphismes. Le poids des années se fait sentir, et malheureusement la version " portable " de Persona 3 reste à ce jour la moins aboutie et la moins complète. Néanmoins, Persona 3 Portable reste un must pour tous les fans de JRPG.