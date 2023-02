Augmentation significative du chiffre d'affaires pour les boutiques en ligne pendant les soldes de janvier !

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

- Les données de Mollie , l’un des prestataires de services financiers à la croissance la plus rapide en Europe, montrent que les détaillants belges ont vendu beaucoup plus au cours des dernières soldes d’hiver qu’en janvier de l’année dernière. Mollie a enregistré 23% de transactions de paiement en ligne de plus qu’en janvier 2022. Le chiffre d’affaires des détaillants Mollie a augmenté de 31%, ce qui nous permet de conclure que les consommateurs ont dépensé plus par achat en moyenne.D'après ces chiffres, la réticence que l'on observait encore chez les consommateurs belges lors du "Black Friday" et de la "Cyber Week" semble avoir disparu. En effet, lors du Black Friday, qui est tombé le 25 novembre 2022, les boutiques en ligne belges n'ont enregistré qu'une augmentation limitée du chiffre d'affaires de 0,87% par rapport à l'année précédente. Pendant toute la Cyber Week, qui a débuté le lundi précédant le Black Friday, les détaillants belges ont vu leurs volumes de ventes augmenter de seulement 10,47 %.Mollie est un pionnier du secteur des paiements et l'un des prestataires de services financiers à la croissance la plus rapide d’Europe. Fondée en 2004, la société aide les entreprises de toutes tailles à se développer et à croître grâce à un financement rapide et flexible et à une solution de paiement facile à utiliser et offrant de multiples méthodes de paiement. La mission de Mollie est de simplifier les services financiers complexes pour devenir le prestataire de services financiers le plus apprécié au monde.Mollie compte plus de 130 000 clients et une équipe internationale de plus de 750 employés. Elle possède des bureaux dans toute l'Europe, notamment à Amsterdam, Lisbonne, Londres, Munich et Paris.