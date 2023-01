Il fut un temps où les salles d'arcade étaient dominées par des titres où l'on prenait le contrôle d'un avion ou d'un vaisseau spatial (selon le cadre proposé) et où notre objectif était de tirer sur tout ce qui bougeait à l'écran mais, surtout, d'esquiver les attaques ennemies. En général, ces jeux vidéo avaient soit un réglage horizontal, soit un réglage vertical, mais l'essentiel ne changeait pas. Le genre était et est toujours appelé "shoot'em up". Dans ce type de jeux, ses illustres représentants sont sûrement 1942, Ikaruga, R-Type et la saga Raiden. Et c'est sur ce dernier point que nous allons nous concentrer, puisque la critique d'aujourd'hui est consacrée au dernier opus de cette glorieuse série : Raiden IV x Mikado Remix. Si le nom vous semble particulièrement familier, n'ayez crainte, il s'agit d'une version révisée de Raiden IV, qui est sorti en 2007 dans les salles d'arcade (du moins celles qui subsistent) et qui a ensuite bénéficié d'un portage fidèle sur Xbox 360. En plus de cela, en 2014, il y a eu sa première révision de Raiden IV, sous-titrée Overkill, qui est sortie sur PlayStation 3 et plus tard sur PC. Sept ans plus tard, nous avons eu sur Nintendo Switch une nouvelle révision de Raiden IV, qui est probablement le meilleur jeu jamais réalisé pour les fans de shoot'em up et qui est désormais disponible sur les autres consoles. On y trouve plus de modes, une jouabilité améliorée et une bande sonore recréée de toutes pièces, qui rappelle fortement l'ambiance arcade d'antan. De plus, cette dernière a été éditée par de grands noms, tels que : Go Sato Band, Heavy Metal Raiden, Daisuke Matsumoto et Hirozaki Koshio. Un coupon présent dans la version physique du jeu permet de télécharger gratuitement la B.O (il y a aussi une affiche dans le boitier).En plus de la musique, qui est vraiment excellente, il y a de nombreux modes à choisir, tous très intéressants. L'un d'entre eux est le mode Arcade, dans lequel nous jouons un portage direct du Raiden IV original, mais avec deux niveaux supplémentaires. Ensuite, nous trouvons le mode Overkill, l'omniprésent Score Attack où nous devons viser le plus haut score possible, et le mode Boss Rush où nous devons abattre tous les boss finaux d'une série. Des ajouts mineurs comme la galerie et les replays où l'on peut enregistrer nos meilleures courses complètent le cercle. L'un des meilleurs aspects de Raiden IV x Mikado Remix est sans aucun doute son gameplay et son intuitivité, ce qui, soyons clairs, ne veut pas dire banalité. Nous n'avons que le stick analogique et deux boutons à presser : un pour tirer et l'autre pour les bombes. Ce système de contrôle simplifié est vraiment payant et nous ramène aux débuts du genre, lorsque les shoot'em ups étaient particulièrement en vogue. Cependant, l'intuitivité ne signifie pas que le titre est simple... bien au contraire ! L'une des caractéristiques qui font que Raiden IV x Mikado Remix ne convient pas vraiment à un très large public est sa difficulté. Malgré cela, l'expérience n'est pas frustrante ; au contraire, le titre nous incite encore et encore à tenter de passer les niveaux, car le gameplay est aussi satisfaisant qu'on pourrait le souhaiter. Le fait de passer un niveau particulièrement transpirant nous donne une immense satisfaction et nous nous retrouvons dans le cercle vicieux classique de : "Allez... encore une partie et j'arrête !".Graphiquement, nous sommes confrontés à ce que l'on peut attendre de plus excessif de ce genre de titre. Les couleurs, les décors, les vaisseaux et les ennemis sont très "fun", avec des couleurs extrêmement vives qui nous ramènent à une époque des années 90 où l'esthétique était exagérée et colorée. Les explosions des ennemis eux-mêmes, une fois réalisées, donneront une sensation très satisfaisante. Même le mode Tate est possible pour ceux qui ont une configuration appropriée. La bande sonore mentionnée plus haut est de très bonne qualité, complétée par des effets sonores parfaits pour le type de jeu. Le titre n'a pas d'intrigue, comme la plupart des titres en question, mais seulement une véritable envie de tirer sur tout ce qui bouge, ce qui nous ramènera à une époque d'arcades et de vaisseaux spatiaux extraterrestres. Les différents modes de Raiden IV x Mikado Remix comportent un paramètre " Dual ", c'est-à-dire un mode à deux joueurs. Mais le "mode double" vous permet aussi de piloter les deux vaisseaux seul, tous vos efforts contribuant à un score unique. C'est un style de jeu qui est rarement pris en charge spécifiquement dans les jeux de tir et qui semble si intimidant que peu de gens l'essaient.Mais vous devriez vraiment essayer. C'est remarquable ce que vous pouvez réaliser après quelques essais, et le double jeu offre l'une des expériences les plus distinctes et les plus excitantes non seulement dans les jeux de tir en 2D, mais dans tous les jeux. En fait, vu la façon dont les ennemis de Raiden IV entrent si souvent dans les extensions jumelées, on peut même dire que Raiden IV est avant tout conçu pour le double jeu. Et il y a aussi de nouveaux types de puissance de feu à trouver en plaçant un navire derrière un autre. Malheureusement, il n'y a pas de classement général pour le mode "Dual" de Raiden IV, qui est étonnamment bon. Notons également qu'il s'agit d'un portage de la version Switch, il n'y a pas de nouvelle option ni rien dans cette mouture PS4. Une mise à niveau vers la PS5 est possible, mais n'espérez pas y trouver le moindre changement : Les fonctionnalités de la DualSense ne sont même pas exploitées.Si vous êtes un fan d'un genre devenu rare et qui a fait des vagues dans les années 90, Raiden IV x Mikado Remix est le plus extravagant qui soit. Tout est précis au plus haut point, bien qu'il s'agisse d'une version actualisée d'un titre de 2007. Des graphismes à la jouabilité, sans oublier l'excellent son qui porte une bande sonore de premier ordre, ce shoot'emp sait encore impressionner.