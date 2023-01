La série Dragon Quest est sans aucun doute l'une des plus anciennes et des plus emblématiques de la scène RPG, grâce bien sûr au trait distinctif de l'un des plus grands maîtres de ces trente dernières années : Akira Toriyama. Dragon Quest Treasures s'écarte légèrement du volet RPG classique de la saga et met en avant des mécaniques de hack and slash dans un contexte d'aventure en monde ouvert similaire, racontant les aventures en tant que jeunes de deux personnages bien connus des fans : Erik et Mia. Les deux protagonistes, rendus célèbres par Dragon Quest XI, nous montrent ici leur enfance : les jeunes orphelins ont été recrutés malgré tout par une bande de pirates chasseurs de trésors, mais à la première occasion, ils décident de prendre la fuite pour tracer leur propre chemin et former leur propre équipage. A partir de ce simple incipit se déroule l'aventure qui verra nos protagonistes errer sur les cadavres de dragons jumeaux qui, au fil du temps, se sont transformés en une série d'îles qui forment l'archipel de Draconia. Plus précisément, en tant qu'Erik et Mia, il est possible de visiter : l'île du Cabochon, Kolahari, la Dorsale de Feu, les Landes suspendues et les Basses terres. Chacune de ces îles est reliée à l'autre par un chemin de fer, et l'une des premières tâches de nos protagonistes sera de remettre le train et ses gares en état de marche. Le but principal de la quête reste de découvrir et d'accumuler des trésors pour agrandir la bande, composée des petits Erik et Mia, de deux dieux ailés novices - Misha et Suyn - et de tous les monstres que vous parviendrez à recruter au cours de l'aventure. Ce sont les deux divinités que vous rencontrez au début du jeu qui vous confieront la quête principale, à savoir récupérer les gemmes de dragon disséminées sur les îles. Ce faisant, nos amis se retrouveront à former leur propre gang et devront le faire grandir en découvrant et en accumulant des trésors et des monstres, jusqu'à atteindre les plus hauts niveaux. L'île du clan Traque-trésors fait quant à elle office de hub central.Dragon Quest Treasures propose une série de quêtes variées et catégorisées, bien que le terrain du jeu et la recherche de trésors comme objectif principal restent constants. Les quêtes sont divisées en missions principales (celles qui constituent la quête principale) ; les missions de la Brigade : celles qui sont effectuées sur l'île centrale et qui servent à la croissance de l'équipage et des protagonistes, de dortoir aux monstres et à approvisionner nos héros en marchandises ; les missions d'aventure : elles sont le plus souvent données par des PNJ de brigades adverses et servent principalement à acquérir des matériaux rares utiles à la construction d'infrastructures ou à récupérer des trésors rares; les missions quotidiennes : elles sont téléchargées en ligne et sont données par le chef de station de l'île de la brigade ou par l'un des deux panneaux situés à côté de la station principale. Ces missions varient d'un jour à l'autre et fournissent toujours des objets et des trésors uniques et différents; les missions de drapeau : à un certain moment de l'histoire, vous grandissez et devenez la cible des escouades ennemies. Pour accéder à ces missions, vous devez interagir avec l'un des panneaux situés près de la station ou avec le Diplo-Bot qui sera débloqué à un moment donné. Dans cette section, nous devrons défendre notre brigade et attaquer les autres dans le but d'arracher du butin. Comme vous pouvez le constater, il y a tellement de choses à faire dans Dragon Quest Treasures que nous nous sommes souvent retrouvés à ne pas savoir quoi faire en premier.Dans Dragon Quest Treasures, à l'intérieur de l'île du clan, on trouve : un dortoir pour monstres géré par Firmain, utile pour changer la composition de l'équipe, qui sera toujours composée d'un des deux protagonistes et de trois monstres ; une boutique gérée par Mademoiselle Micheline où l'on peut acheter des matières premières ; la cantine ou plutôt le Bistro où l'on peut préparer ou acheter des plats qui augmentent les statistiques ; une fabrique où l'on peut acheter et fabriquer des balles pour notre fidèle lance-pierre. Pour utiliser ces installations, nous devrons toujours nous adresser à Mademoiselle Micheline, dont la tâche principale est de traiter les demandes d'adhésion à notre clan de certains des monstres que nous vainquons au combat : pour pouvoir les " engager ", nous devrons les payer et nous plier à leurs demandes de matières premières. Plus le coût est élevé, plus les matières premières pour les enrôler sont rares, mais évidemment plus le niveau de départ du monstre sera élevé. Vous ne pouvez utiliser qu'un seul des deux protagonistes principaux qui partageront les objets et le niveau. Cependant, chacun peut avoir son équipe spécifique et c'est malheureusement le seul élément qui varie et qui vous fera choisir l'un plutôt que l'autre. Peut-être aurait-on pu prévoir des capacités spéciales pour les frères et sœurs, car sans elles, on finit par s'attacher à l'un d'entre eux et à n'en utilisant qu'un. Avec une telle caractérisation des personnages, ne pas différencier les protagonistes en combat semble être un inconvénient pour Dragon Quest Treasures. Heureusement pour vous, l'autre composant ne reste pas inactif et peut être envoyé en mission, seul ou avec une équipe de monstres (en fait, vous pouvez aussi envoyer des équipes de monstres uniquement), pour récupérer des matières premières et des trésors par lui-même, ce qui est mieux que de le voir errer dans le hub sans rien faire.Dragon Quest Treasures offre un bon niveau de défi dans les phases d'exploration. Vous pouvez vous promener où bon vous semble à la recherche de nouveaux membres et de trésors, et les terrains de jeu des différentes îles sont suffisamment variés pour que cela soit agréable. Grâce à votre compétence Trouve-trésor, vous pouvez déterminer l'emplacement des trésors cachés et lorsque vous vous en approchez, les monstres qui vous accompagnent auront des visions de l'emplacement exact du coffre au trésor. À ce moment-là, vous déterrez le butin, mais faites attention, le transport de ce que vous trouvez dépend des monstres qui ont une capacité de transport limitée et variable et s'ils sont vaincus au combat, ils perdent tout leur chargement. Une fois que vous avez fait le plein, retournez à l'île de la Brigade, faites évaluer ce que vous avez trouvé et jetez le tout dans la salle du trésor. Plus vous accumulez de trésors, plus votre brigade aura de la valeur. Pendant les phases d'exploration, faites attention aux monstres que vous transportez avec vous car chacun d'entre eux possède une caractéristique que vous pouvez exploiter en appuyant sur la gâchette L en combo avec l'un des boutons de feu. Les monstres vous permettent de sauter plus haut, de disparaître sous terre, de planer et plus encore : ces capacités sont utiles pour atteindre des sections de la carte autrement inaccessibles.Dragon Quest Treasures offre un système de combat clairsemé et dépouillé, peut-être parce qu'il s'adresse à un jeune public. Le protagoniste peut attaquer au corps à corps ou à distance, grâce à la fronde, qui est équipée de projectiles pour toutes les occasions : congélateurs électrifiés, incendiaires, guérisseurs, amicaux, soporifiques et plus encore. Heureusement, cela donne au titre un minimum de profondeur et, par exemple, vous pouvez endormir un monstre trop difficile et arracher le trésor qu'il transporte en vous accroupissant et en l'arrachant. Dans Dragon Quest Treasures, les monstres qui vous accompagnent sont autonomes et, une fois le combat engagé, ils se débrouillent tout seuls : le protagoniste se tient donc à distance pour apporter son soutien plutôt que de foncer tête baissée dans la mêlée, mais vous pouvez décider vous-même de la meilleure façon de traiter vos adversaires. Il peut être énervant cependant de ne pas pouvoir donner de directives à votre équipe, ce qui les oblige à faire face à tout ce qui est à l'écran, ce qui rend difficile d'aller d'un point A à un point B tout en ignorant les adversaires, car ils engageront le combat avec l'un des membres du clan et si vous n'êtes pas assez prudent, ils pourraient même l'éliminer. Cependant, étant donné le public cible de Dragon Quest Treasures, il n'y a pas de mort permanente ici : vous pouvez toujours ranimer un de vos camarades ou recommencer à partir d'un des fréquents points de contrôle ou de votre propre sauvegarde.Le compartiment d'attaque est complété par une série de spécialités que l'on obtient en appuyant sur R et sur l'une des touches de tir. Les spécialités sont chargées à la fois dans le temps et pendant le combat normal et, en plus de donner lieu à des animations uniques, elles vous permettent de faire une grande quantité de dégâts de zone. La composante RPG du titre est peu exploitée et se résume à des médailles qui augmentent les statistiques et des caractéristiques variables et croissantes pour le protagoniste, mais surtout pour les monstres qui composent le groupe : ici, on aurait peut-être pu (dû ?) en faire plus. En ce qui concerne l'aspect stylistique, nous ne pouvons que tirer notre chapeau aux monstres et aux protagonistes de Dragon Quest Treasures, mais finalement, ce n'est pas une surprise : la bibliothèque de monstres est celle que vous connaissez bien dans la série et chaque monstre est un plaisir à contempler. Il en va de même pour la section audio, sur laquelle on ne veut pas trop s'attarder mais dont nous tenons à faire l'éloge. Alors, Dragon Quest Treasures a-t-il des défauts ? La manipulation de la caméra aurait pu être meilleure, et le jeu est sans doute un peu trop simple et léger, mais au vu de l'âge du public auquel il est proposé ce n'est pas vraiment un défaut.Dragon Quest Treasures est un titre qui mélange des éléments de hack and slash avec des dynamiques de RPG dans un contexte de monde ouvert. Principalement destiné aux jeunes et aux fans de la saga, Dragon Quest Treasures offre néanmoins des heures de divertissement dans un contexte artistique profond et exquis qui a toujours été engageant. Les quelques imperfections peuvent toutes être attribuées à la cible d'âge PEGI 7, mais il est difficile de considérer cela comme un défaut.