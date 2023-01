L'histoire de Monster Hunter Rise nous emmène au village de Kamura, un petit endroit situé au milieu d'une belle région boisée et qui garde (comme tout le jeu) de grandes réminiscences avec le pays du soleil levant. Là, notre personnage rejoindra la guilde des chasseurs de la terre, dont le but est de protéger les gens de ces menaces constantes. Jusqu'ici, tout va bien, mais l'intrigue se corse lorsqu'on nous parle de la Frénésie. Selon les légendes, il s'agit d'une période qui se répète de temps en temps et qui anticipe l'arrivée d'énormes quantités de monstres, qui verront également une agressivité accrue envers les autres créatures. Ce sera notre travail en tant que chasseurs de monter les différents niveaux de la guilde, tout en faisant face à cette menaçante frénésie. La façon claire et nette d'avancer dans l'aventure est de remplir les différentes missions que nous envoient les villageois et en particulier les deux responsables de quêtes. Ces deux npc seront situés à deux endroits du village, et chacun d'eux nous donnera sa propre mission. Au fur et à mesure que nous les terminons, nous montons en grade de chasseur, ce qui nous permet d'entreprendre plus de missions à étoiles (plus le nombre d'étoiles dans une mission est élevé, plus la difficulté de celle-ci est grande) et de découvrir l'intrigue. Nous l'avons déjà mentionné, mais comme il s'agit de deux PNJ distincts et qu'ils se concentrent sur des zones différentes, le jeu nous fera remplir les missions des deux, comme s'il s'agissait de deux lignes de tâches différentes. Vous savez déjà à quoi servent les quêtes, mais nous allons maintenant les décomposer complètement. Dans Monster Hunter Rise, nous avons trois types de missions.Il y a tout d'abord des missions de village : elles sont l'équivalent des missions principales, car ce sont celles qui nous font avancer dans l'histoire et qui nous prennent plus de temps. En leur sein, nous pouvons trouver différents types : nous avons les classiques raids de monstres, nous avons aussi des missions d'exploration et de collecte d'objets divers. Quelque chose qui s'avère toujours utile pour se familiariser avec la carte d'une nouvelle région, ou simplement pour se débarrasser de tant de chasse. En même temps, de temps en temps (et en accord avec l'histoire), nous recevrons des missions urgentes, que, comme le nom l'indique, nous devons accomplir dès que possible. Il y a ensuite des Missions d'entraînement : missions intéressantes pendant les premières heures, car elles nous apprennent les bases du jeu et servent de tutoriel. Bien sûr, après les premières heures d'apprentissage, vous n'y reviendrez plus. Enfin, il y a les Soumissions facultatives : plus que des missions, on pourrait les appeler des affectations, car leur objectif est de collecter une certaine quantité d'un matériau ou d'obtenir un certain objet. Ce qui est amusant, c'est que nous pourrons les compléter pendant que nous faisons les quêtes du village. Nous pouvons toujours accepter un maximum de cinq soumissions, qui seront complétées automatiquement pendant que nous effectuons d'autres tâches. Enfin, il convient également de mentionner les quêtes que les différents villageois et PNJ du village de Kamura nous donneront. Il s'agit de chasser une sorte de monstre ou simplement de récupérer un objet. Il est important d'être attentif à ce type de missions et de se promener de temps en temps dans le village, surtout s'il s'agit d'un NOC, car cela nous aidera à améliorer son activité et pourra ainsi nous offrir de meilleurs services. En laissant de côté la structure des missions, nous devons parler de la grande plaque tournante et du centre névralgique de ce jeu : le village de Kamura, lieu où nous passerons un grand nombre d'heures à nous préparer et à nous reposer entre les missions.Notre premier arrêt obligatoire dans le village est la taverne. Ici, nous pourrons faire deux choses principales : préparer des Dangos et préparer nos propres recettes. Les Dangos sont la nourriture de base dans Monster Hunter Rise. Ce sont des brochettes avec des boules différentes, qui nous accorderont des capacités différentes et des extras pour les missions. Chacune des balles de notre dango est personnalisable par nous, ce qui nous aidera à trouver la construction parfaite pour le type de mission que nous allons entreprendre. D'autre part, nous avons les recettes classiques. Si nous obtenons de la viande d'un animal et que nous voulons la cuisiner, afin de maximiser le bénéfice de cet article, nous devrons aller à la taverne. Tant pour obtenir une petite amélioration des attributs, que pour augmenter les statistiques de nos repas nous devrons nous arrêter à la taverne, chose obligatoire si l'on veut être prêt pour une grande mission. Nous devons souligner que tout progressera au fur et à mesure de l'aventure, nous débloquerons de nouveaux dangos, de nouveaux mélanges et de nouvelles améliorations qui nous aideront. Passons à l'autre grande enclave de tous les jeux de la saga : la forge. Ici, nous passerons beaucoup de temps pour atteindre la composition parfaite en fonction de nos goûts. Le fonctionnement est simple, on apporte les matériaux nécessaires et le forgeron nous confectionne toutes les armes et armures que l'on souhaite, dans un arbre dont la composition rappelle beaucoup celle de Monster Hunter World. En retour, nous serons également en mesure d'améliorer l'équipement actuel, afin de maximiser ses statistiques de base. Comme vous le savez, dans Monster Hunter, notre personnage manque de niveau en tant que tel, c'est grâce à cette mécanique de la forge, qui est responsable de l'ajout de toute la composante RPG au sein du jeu. Et c'est elle qui crée ce cycle qui engage pour des centaines d'heures de chasse, d'obtention de matériaux et donc de pouvoir fabriquer de meilleurs équipements pour continuer à chasser des monstres de plus en plus redoutables. Une mécanique infinie. Nous n'en avons pas encore parlé (nous le ferons plus tard), mais dans Monster Hunter Rise, nous serons accompagnés de deux types de compagnons : un félin et un canin, qui nous aideront lors de nos raids. Ces camarades auront leur propre forge et leur propre équipement. La manière d'y accéder est simple, lorsque nous fabriquons un objet pour notre personnage, nous obtenons des restes correspondant à ce type de monstre. Avec ces restes, nous pouvons maintenant créer l'équipement pour nos camarades.Au centre du village se trouve le marchand Kagero, qui nous donnera toutes sortes d'objets tels que des potions ou des tonneaux en échange d'argent. Il convient de noter que nous pouvons fabriquer ces objets nous-mêmes à tout moment sans nous rendre chez le marchand, pour autant que nous disposions des matériaux nécessaires pour le faire. Enfin, au fur et à mesure que le niveau de la mission augmente, le marchand nous donnera des objets plus nombreux et de meilleure qualité à acheter (comme tous les PNJ du jeu).En outre dans Monster Hunter Rise, nous pourrons emmener deux alliés avec nous : les Palicoes et les Palamutes. Les premiers sont déjà apparus dans Monster Hunter World, ce sont des sortes de chats qui marchent sur deux pattes et qui nous aideront dans différentes facettes, puisque chacun peut se spécialiser dans une facette : combat, guérison, collecte... Et les seconds sont des loups qui nous aideront dans de nouvelles facettes intéressantes, comme le combat ou simplement nous porter sur leur dos pour nous aider à parcourir de longues distances en des temps beaucoup plus courts. Eh bien, ces deux alliés sont d'une importance capitale au cours de l'aventure, à tel point qu'ils ont une zone du village qui leur est presque exclusivement consacrée : la place des camarades. Ici, nous aurons plusieurs PNJ qui nous aideront à gérer tout ce qui concerne nos compagnons à fourrure. Vous pouvez Embaucher et licencier : un PNJ nous aidera à sélectionner les alliés qui nous plaisent le plus, ainsi qu'à licencier ceux qui ne nous intéressent plus. Nous pourrons également lui demander de rechercher des compagnons présentant certaines caractéristiques, car ce sont ceux qui nous intéressent le plus à ce moment précis. Ensuite il y a la Gestion et entraînement : Nous pourrons les personnaliser complètement, changer leurs vêtements et consulter leurs compétences et leur niveau (oui, les camarades, contrairement à nous, ont leurs propres niveaux), ainsi que les entraîner pour améliorer leurs caractéristiques. Les Missions : Pendant les missions, nous pouvons prendre un maximum de deux compagnons, mais en réserve nous pouvons avoir plus de camarades. Que faisons-nous avec les remplaçants ? Nous pouvons les envoyer faire leurs propres missions afin qu'ils puissent nous procurer différents matériaux pendant que nous nous concentrons sur les tâches principales. Des Zone d'entraînement : Dans cette place, nous avons également un ferry qui nous emmène à la zone d'entraînement du village. Lieu idéal si l'on veut essayer une nouvelle arme et apprendre ses combos, ou simplement essayer une nouvelle composition. Le Marchand : le marchand de cette zone est assez différent de celui que nous avons vu précédemment, car il vient d'autres régions du monde, ce qui peut nous aider à obtenir des matériaux très rares qu'il serait impossible d'obtenir autrement. Nous vous recommander d'y jeter un coup d'œil de temps en temps, car il peut vous réserver de bonnes surprises.Avant d'aborder les missions elles-mêmes, nous devons préciser que Monster Hunter Rise dispose de deux modes de jeu : le mode hors ligne pour le joueur seul et le mode en ligne, qui nous permet de partager des aventures avec nos amis et d'autres chasseurs du monde entier. Notez que dans le mode solo, nous serons accompagnés de deux animaux à la fois, un félin et un canin, tandis que si nous choisissons le mode en ligne, nous devrons sélectionner un seul compagnon. Cela donnera lieu à des missions pouvant aller jusqu'à quatre joueurs, avec un compagnon par joueur. Senri le facteur nous permettra de passer du mode hors ligne au mode en ligne à tout moment, ce qui nous donnera la possibilité à trois autres amis d'entrer dans notre village pour nous accompagner. Son autre fonction principale est de collecter tous les cadeaux et packs de contenu supplémentaire qui arrivent sur notre compte. Il est maintenant temps de parler du combat du jeu lui-même et des nouvelles mécaniques qui ont été introduites pour l'améliorer. Dès que nous arriverons à une mission, nous serons libérés à côté d'un camp. Là, nous pourrons faire les derniers préparatifs et récupérer de l'aide de la guilde, comme des bombes ou des potions. Ensuite, nous devrons regarder la carte, qui est divisée en différentes sections, chacune séparée par des numéros, ce qui nous aidera à localiser notre objectif de manière simple. Après avoir atteint notre cible, nous devrons déployer toutes nos facettes de chasseurs en mettant en œuvre le curieux système de combat du jeu. Pour les nouveaux venus, laissez-nous vous dire que le système de combat de la saga, présente certaines particularités. Coups violents, fixation maladroite et mouvements maladroits seront à l'ordre du jour. Cela dit, le jeu propose une énorme variété d'armes de toutes sortes et pour tous les goûts : armes lentes, rapides, à longue portée, courtes, à distance... Chacune possède son propre ensemble de mouvements et de combos, ce qui fait du jeu une expérience complètement unique selon l'arme choisie. D'autre part, nous avons les compagnons à fourrure, qui nous aideront à réaliser des coups spéciaux et à faire des dégâts résiduels aux ennemis.Au sein du combat, il faut souligner deux éléments nouveaux et spéciaux de ce Monster Hunter Rise : d'une part, nous avons le fouet, qui sert à augmenter significativement notre mouvement. Être capable d'esquiver ou de grimper aux murs grâce à elle. A son tour, l'autre utilisation qui a ce gadget est d'exécuter des attaques spéciales et qui sont destinées à immobiliser la cible afin de monter sur le monstre. Après avoir fait un pourcentage considérable de dégâts, nous pouvons chevaucher un ennemi et le contrôler, ce qui nous permettra de le faire frapper lui-même ou d'engager le combat contre une autre bête. Ces deux techniques sont très efficaces pour affaiblir les ennemis. Le jeu, comme nous l'avons déjà mentionné, garde une grande réminiscence de l'environnement japonais et de tout son folklore. Le jeu et le RE Engine étaient étonnants sur la console hybride de Nintendo, les performances sont encore plus exemplaires sur PS5 où Monster Hunter Rise tourne sans problème en 60fps, en réglant la qualité graphique sur la valeur la plus élevée sans faire de compromis, mais celui qui veut s'amuser avec les options peut encore modifier une série de valeurs allant de la profondeur de champ au mouvement du feuillage, en passant par des éléments plus particuliers mais tout de même cruciaux dans le cadre de la consommation de ressources comme l'ombrage des équipements. Grâce aux textures haute résolution et à l'anticrénelage, les éléments secondaires tels que la fourrure des monstres apparaissent enfin nets et immédiatement reconnaissables, tandis que les paysages sont riches en personnalité malgré un nombre de polygones inférieur à celui de World. D'autre part, mention spéciale à la bande sonore du jeu, qui frise l'excellence dans plusieurs de ses thèmes.Cela fait presque deux ans que Monster Hunter Rise est sorti sur Switch et pratiquement une année est passée depuis l'adaptation PC. La gestation a été longue, peut-être à cause des négociations entre Nintendo et Capcom sur la conversion d'une exclusivité particulièrement importante. Ou peut-être pas : Transporter les exploits du village de Kamura et de ses habitants héroïques sur les écrans des PC était certainement une tâche plus difficile, qui a nécessité une reconstruction totale du jeu original, taillé sur mesure pour la plateforme hybride. Dans cette nouvelle adaptation console, il convient de rappeler qu'elle est un achat croisé, c'est-à-dire que lorsque vous achetez la version PlayStation du jeu, vous aurez accès aux versions PS4 et PS5 (et sur Xbox aux versions Xbox One et Xbox Series). Comme pour de nombreuses versions de consoles de nouvelle génération, nous avons la liberté de choisir comment le jeu se déroulera sur la console : prioriser les graphismes ou les performances. Il ne s'agit pas seulement de force brute, mais aussi de contenu : Capcom a travaillé pour rapprocher ce portage des mises à jour les plus récentes téléchargées publiées sur Switch et PC. Les nouveaux venus pourront donc profiter immédiatement de la "vraie" fin de la campagne, ainsi que des nouveaux monstres introduits au fil des mois, comme les caméléons ou Kushala Daora, et d'équipements uniques issus de collaborations avec des marques comme Ghosts 'n Goblins, Okami, et même Sonic the Hedgehog. Pour ceux qui arrivent maintenant, préparez-vous à beaucoup, mais beaucoup de choses sont déjà devant vous. Le seul compromis - hélas prévisible - est l'absence de cross-save et de cross-play entre les différentes plateformes, ce qui vous empêchera non seulement de jouer ensemble avec la fanbase Nintendo, mais aussi de poursuivre l'aventure sur PS5 en important la progression réalisée sur Switch. Ce n'est pas la nouvelle la plus agréable si vous avez investi quelques centaines d'heures sur la console, mais cette fois, le jeu pourrait bien en valoir la chandelle.Monster Hunter Rise était un excellent épisode sur Switch, parfaitement adaptée aux possibilités techniques de la console hybride. Cette mouture PS5 apporte bien évidemment une réalisation en forte progression (dans la lignée du portage PC) et l'ensemble du contenu publié au cours des derniers mois. Si vous avez aimé Monster Hunter World, vous allez adorer Rise. Oui, même si l'idée de tout recommencer vous terrifie.