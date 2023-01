Privacy Week: Les données personnelles ont plus de valeur que l’on ne pense, dit ESET

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Le 26 janvier 2023 - « L’éclairage public m'écoute. Je suis sûr que les publicités que je vois en ligne proviennent d'une conversation que j'ai eue en marchant dans la rue», selon un ami de Tony Anscombe, Chief Security Evangelist chez ESET.Si on est lié d'une manière ou d'une autre au secteur de la cyber-sécurité et/ou de la confidentialité, on aura entendu des affirmations similaires. Si on essaie d'expliquer comment les entreprises ont collecté les données utilisées pour la publicité, cela ne passe pas car il faut que les gens comprennent qu’ils ont probablement volontairement, mais sans le savoir, autorisé la collecte et l'utilisation de leurs donnéesLe processus est souvent invisible. Les données sont collectées secrètement à partir des actions que nous prenons et des extraits d'informations que nous divulguons ouvertement. Les entreprises utilisent alors la technologie pour faire des déductions «intelligentes» sur nos préférences.Utiliser une appli GPS pour trouver un restaurant spécialisé dans une certaine cuisine et le moteur de recherche peut vérifier que vous mangez au restaurant, quel jour de la semaine, à quelle fréquence, jusqu'où vous êtes prêt à voyager, les préférences alimentaires, l'heure de la journée à laquelle vous mangez, etc. Ici, les données n'étaient que le nom du restaurant, mais ce qui peut en être déduit peut être très important.Comprendre comment les données sont collectées et les conclusions qu’on peut en tirer est compliqué. C’est probablement un sujet fort intéressant quand quelqu'un l'explique mais probablement trop complexe pour essayer d'éviter la collecte. Il est même probable que ceux qui sont au courant donnent plus d'informations qu'ils ne le pensent.Éduquer les consommateurs sur la valeur et l'importance de leurs données personnelles est la raison pour laquelle, en janvier 2008, les USA et le Canada ont créé la Journée de la Confidentialité des Données. C’est une extension de la Journée de la Protection des Données (Data Protection Day) créée par les pays européens en 2006. Le 28 janvier commémore la signature, en 1981, de la Convention 108, un traité international concernant la vie privée et la protection des données.Aux USA, cela s'est transformée en une semaine, offrant plus d’événements et une plus grande opportunité de participation. Depuis 2008 le monde des données et de la vie privée a considérablement changé. La valeur des données est reconnue par les entreprises et les gouvernements, entraînant une collecte importante de données personnelles. Cela a rendu nécessaire une législation, telle que le RGPD (règlement général sur la protection des données) dans l'UE et la loi californienne sur les droits à la vie privée (CPRA), qui offrent une certaine protection à ceux souhaitant contrôler l'utilisation de leurs informations personnelles.Des activités telles que la Semaine de la Confidentialité des Données sont importantes, car elles stimulent les conversations entre les particuliers, les entreprises et les gouvernements. Mais l'évaluation des données et leur confidentialité est-elle plus importante que de laisser au hasard le fait que l’on puisse aborder le sujet lors d'un événement annuel ?Pour Tony Anscombe la réponse est : "Oui, le concept de données personnelles, la valeur qu'elles ont, le risque qu'on en abuse ou simplement qu’on les utilise, devraient être un sujet d’éducation de base pour chacun avant qu'on n'utilise notre premier appareil «intelligent». Cela doit inclure une compréhension des droits que la législation sur la protection de la vie privée accorde à l'individu, le droit de suppression, de modification, de demander ces données, etc.”Sans comprendre l'importance des informations personnelles collectées et la valeur qu'elles ont ou les droits de l'individu à gérer ses données, nous pouvons vaquer à nos occupations quotidiennes en blâmant l’éclairage public pour les publicités que nous verrons la semaine prochaine.LECTURE COMPLÉMENTAIRE :Third party cookies: How they work and how to stop them from tracking you across the webIs your phone listening to you?Spring cleaning? 