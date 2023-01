Briser le quatrième mur est toujours fascinant en raison des interactions qui se créent entre les personnages et les téléspectateurs, les lecteurs et même les joueurs. Dans la sphère du jeu vidéo, Hideo Kojima est certainement un génie incontesté pour ce qui est de faire pénétrer ses personnages dans le monde réel. Il suffit de penser au combat contre Psycho Mantis dans le premier Metal Gear Solid ou à la section "Raiden déshabillé" dans le deuxième chapitre de la série. Il est encore plus fascinant, cependant, lorsque l'écriture d'une histoire permet de briser le quatrième mur au sein même de l'histoire, de sorte qu'il est possible d'observer comment les personnages réagissent aux microcosmes narratifs qui sont créés dans une histoire. A Space for the Unbound s'inscrit parfaitement dans cette étude de cas. À mi-chemin entre le roman visuel et le point-and-click, le nouveau titre de la société indonésienne de logiciels Mojiken a été décrit par les développeurs eux-mêmes comme un récit de vie, mais qui, malgré son désir de raconter des histoires ordinaires, parvient également à explorer des sujets très sensibles. Une expérience qui repose presque exclusivement sur son intrigue, et qui parvient à maintenir les joueurs rivés à l'écran grâce à la profondeur de son écriture. Parler de A Space for the Unbound est vraiment complexe : il est vrai qu'il y aurait une infinité de choses à dire sur l'intrigue, mais en même temps on préfère ne pas s'y attarder, car chaque moment de la narration s'est avéré imprévisible grâce à la structure particulière du scénario et à sa capacité à explorer différents thèmes de manière originale.Tout d'abord, le jeu s'ouvre sur un conte dans un conte, c'est pourquoi nous parlions de la rupture interne du quatrième mur : les protagonistes Atma et Raya sont deux auteurs en herbe qui écrivent un roman fantastique mettant en scène une princesse de l'espace. Cela peut sembler délibérément absurde, et en fait, au départ, le joueur n'aura même pas les bases pour comprendre pleinement comment cette histoire pourrait évoluer, mais les choses changeront au fur et à mesure. L'histoire écrite par ces deux personnes deviendra progressivement le reflet de ce que vivent les jeunes et l'histoire de la princesse s'enrichira et s'approfondira, abordant des thèmes complexes tels que la croissance, en particulier dans la phase d'adolescence, l'amour non partagé, l'anxiété et la dépression. Il y a aussi la découverte de soi, et surtout la façon dont les protagonistes gèrent leurs changements... plus ou moins ordinaires. La profondeur de l'écriture à cet égard n'atteint pas les niveaux d'Omori, et on ne fait pas une comparaison au hasard. A Space for the Unbound nous toujours semblé être une version du JRPG d'Omocat, mais avec le frein à main tiré, en raison de la similitude des thèmes et de la façon dont les problèmes des protagonistes sont racontés par le biais de métaphores. Cela ne rend pas le titre moins valable, bien sûr mais au moment où l'on atteint le générique de fin, on a l'impression que les personnages ont encore quelque chose à dire et qu'ils n'ont pas été pleinement explorés.Comme prévu, A Space for the Unbound est par essence un roman visuel. La principale occupation du joueur sera donc de lire les dialogues entre les personnages, et de faire des choix dans les dialogues à choix multiples de temps en temps afin de modifier les interactions entre les personnages. Toutefois, le roman visuel s'inscrit dans une sorte de mini-monde ouvert en deux dimensions et présente également des caractéristiques de type point-and-click. Non seulement nous devons lire des dialogues et choisir des réponses comme dans n'importe quel roman visuel, mais nous pouvons aussi explorer les banlieues pittoresques dans lesquelles se déroule l'histoire de nos Atma et Raya. Nous pourrons également interagir et collecter divers objets, et c'est ici que l'esprit point-and-click du titre ressort : collecter des objets et les utiliser pour interagir de manière unique avec les différents personnages à travers diverses interactions, afin de pouvoir avancer dans notre histoire. Le visual novel est un genre fascinant, définitivement de niche et qui ne s'adresse pas à tout le monde. L'idée d'insérer des éléments tirés d'autres genres dans le gameplay ne heurte en rien et, au contraire, fait de A Space for the Unbound une expérience intéressante qui pourrait attirer même ceux qui veulent se tenir à l'écart du genre à tout prix. A Space for the Unbound associe une narration délicate et profonde à un compartiment technique résolument agréable, qui prend soin de guider le joueur et de le mettre à l'aise dans les moments plus calmes et détendus, mais qui s'avère en même temps efficace même dans les moments où la narration devient plus sombre et où les moments de tranche de vie font place à d'autres plus profonds et plus réfléchis.D'un point de vue graphique, le jeu offre un agréable pixel art avec une excellente échelle de couleurs, capable de varier du plus lumineux dans les moments calmes à des nuances tendant vers le noir et le violet lorsque l'on entre dans les parties plus inquiétantes de l'histoire. Une mention spéciale doit ensuite être faite pour la gestion des ombres, qui rendent les environnements urbains plus vivants et réalistes que jamais. Même la bande sonore accompagne parfaitement les événements montrés à l'écran, en accompagnant une fois de plus toute la gamme d'émotions que les personnages ressentiront, à la fois avec des morceaux joyeux et détendus lorsque nos protagonistes vivent des moments d'insouciance, et avec des sons plus graves et atonaux lorsque l'abattement et l'anxiété prédominent. Dans l'ensemble, A Space for the Unbound est une bonne expérience en termes de gameplay, combinant plusieurs genres dans lesquels les interactions du joueur avec le titre sont limitées, mais qui fonctionnent bien dans l'ensemble ; le jeu choisit de tout miser sur l'intrigue et le fait de la meilleure façon possible en mettant en place une histoire de passage à l'âge adulte qui parvient à explorer l'intimité de la croissance, mais qui ne parvient pas à aborder pleinement des problèmes tels que l'anxiété et la dépression malgré la volonté d'en faire les piliers de l'histoire, néanmoins cela reste une expérience vraiment intéressante à tenter. Bien sur, le grand bémol du jeu demeure l'absence de traduction française, un problème rédhibitoire pour beaucoup, mais peut être que les développeurs proposeront une mise à jour dans les prochains mois ?A Space for the Unbound révise et enrichit le genre du roman visuel avec des éléments de type point-and-click. Cependant, son point central est sans aucun doute l'intrigue, qui aborde des thèmes intéressants et profonds, tout en restant parfois un peu superficielle. Les amateurs de récits aux accents psychologiques pourront cependant faire fi de certaines légèretés et passer un excellent moment.