Développé par Headware Games et publié en synergie avec Ratalaika Games, Chasing Static est une aventure à la première personne classée dans la catégorie des films d'horreur psychologique. Dans Chasing Static, nous jouons le rôle de Chris et le prologue n'est rien d'autre qu'un dialogue sur écran noir. Nous apprenons ici que le protagoniste est en deuil : son père est décédé et il est en voyage pour lui rendre hommage. Nous sommes dans le nord du Pays de Galles et ici la nature domine presque sans partage et pourtant, parmi les arbres, il y a beaucoup à découvrir. Mais procédons dans l'ordre. Le jeu nous prend par la main et, après un court trajet en voiture automatique, nous arrivons au Last Café, un petit café isolé où il ne reste qu'une seule serveuse. Le bar est sur le point de fermer mais la femme nous permet de prendre un dernier café. Tout est normal, sauf qu'à un moment donné, les lumières s'éteignent. Chris propose de l'aider et résout intelligemment le problème en se déplaçant vers l'arrière. A son retour, cependant, quelque chose s'est produit. L'endroit a définitivement... changé. Le chaos règne en maître, comme si une violente tornade ou pire était passée par là. Sur les tables autrefois bien rangées, on trouve désormais des appareils technologiques extravagants. L'obscurité imprègne presque chaque coin et la terreur prend vie dans le pauvre Chris. Que s'est-il passé ? Où est-il vraiment ? Qu'est-ce qu'il peut faire ? Où peut-il aller ? À ces questions et à d'autres, il vous appartiendra de trouver les solutions. Chasing Static offre une intrigue bien écrite qui tient la route presque jusqu'à la fin. Ironiquement, c'est la fin qui gâche un peu les choses, se révélant trop ouvertement et peut-être trop rapidement sans satisfaire pleinement. Car Chasing Static captive par ses mystères, par son ambiguïté, en taquinant le joueur avec les échos d'un passé probable, avec des bruits, des apparitions fugaces, des sons lointains et bien d'autres petits détails. Soyons clairs, rien d'original, mais l'ensemble est assez bien amalgamé.Chasing Static pourrait être confondu avec un simulateur de marche, étant donné que la marche sera l'action que vous ferez le plus. Il n'y a pas de créatures à combattre ou à fuir, pas d'énigmes environnementales complexes à résoudre et pas non plus de PNJ à qui parler. Nous avons devant nous des lieux assez circonscrits et résolument dépouillés, dans lesquels nous devons errer à la recherche d'indices, d'une piste à suivre et d'une nouvelle pièce à démêler afin de reconstituer une mosaïque qui nous conduira à tirer les ficelles de toute l'histoire. L'exploration est donc la clé pour venir à bout de la courte aventure de Chris. Chasing Static peut être terminé en un peu moins de deux à trois heures, mais la présence de plusieurs fins (chacune avec un trophée correspondant à débloquer) pourrait améliorer sa longévité. Collecter certains objets et savoir quand et où les utiliser est la principale mécanique du jeu. Chris aura plusieurs outils à sa disposition, notamment un briquet pour faire de la lumière et un appareil spécial appelé FDMD (Frequency Displacement Monitoring Device). Le FDMD est capable de capter des échos particuliers et de reconstituer, de manière esthétique (grâce à une sorte d'hologramme), certains événements d'un moment éloigné. Ainsi, pour avancer dans l'aventure, nous nous retrouverons (pas toujours) à chasser ces échos, à contrôler l'appareil et à suivre ses fréquences. Plus la valeur est élevée, plus l'écho est proche. Lorsque la valeur maximale est atteinte, l'écho se manifeste et la scène commence. Dans certains cas, pour avancer ou débloquer un certain objet ou lieu, il faudra suivre l'ordre correct de ces échos, qui non, ne sont pas tous nécessaires à l'achèvement de l'aventure mais qui, avec les notes écrites disséminées dans le jeu, fournissent un bon support à l'intrigue. Et une fois de plus, c'est l'intrigue qui tire le joueur jusqu'au bout, grâce à une atmosphère bien conçue combinée à quelques astuces intrigantes. Par exemple, pour sauver la partie, il suffit de prendre une photo (avec un appareil photo que vous récupérerez assez tôt dans le cours de l'histoire) et de conserver l'instantané - ou de le remplacer lorsque vous atteignez la limite.Le jeu propose également un système de téléportation imaginatif avec un téléphone qui vous emmène dans un "lieu noir et blanc" où, en appuyant sur certaines touches, vous pouvez choisir la zone dans laquelle vous voulez vous déplacer (l'une des quatre disponibles). Graphiquement parlant, Chasing Static utilise un style low-poly rappelant les jeux qui tournaient sur la première PlayStation, et cela réussit, en partie, autant à évoquer le passé qu'à préserver un certain charme (justement en évoquant les grands classiques de l'époque). Le problème est que Chasing Static n'est jamais vraiment effrayant et cet élément l'éloigne des jeux d'horreur si ce n'était l'atmosphère, les très longs silences et la solitude dévastatrice (le jeu évoque principalement Silent Hill à quelques différences près). Malheureusement, cette même atmosphère est mise à mal par la présence de plusieurs problèmes techniques. Des éléments qui apparaissent tardivement (ou pas du tout) à d'autres qui apparaissent et disparaissent par intermittence (notamment certains arbres). Il y a aussi des épisodes d'interpénétration extravagante avec des arbres aux troncs coriaces et d'autres qui disparaissent à notre passage. Le son, quant à lui, est définitivement très soigné. En particulier le doublage anglais, qui accompagne efficacement le rendu visuel (plutôt pauvre), fortifiant le sentiment général d'abattement et de désorientation. Enfin, il faut noter que Chasing Static est entièrement sous-titré en français mais les textes ne sont jamais excessivement complexes ou verbeux. Il n'y a pas de réelle optimisation PS5 à noter.Chasing Static est une courte aventure à la première personne avec des énigmes assez simples. Avec une ambiance bien ficelée et une intrigue qui capte le joueur jusqu'au bout grâce à des mystères jamais trop clairs, l'œuvre de Headware Games se prête à quelques critiques dominantes du côté graphique (pauvre et avec quelques problèmes) et à une longévité calibrée très à la baisse. Enfin, ne vous attendez pas à sauter sur la chaise, Chasing Static est plus un thriller psychologique qu'un film d'horreur.