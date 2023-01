Mollie annonce un changement dans la composition de son comité de direction

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Gand, le 25 janvier 2023 - Mollie , un des leaders européens de services financiers à très forte croissance, a annoncé son intention de nommerau poste de PDG. Koen, auparavant CTO de Klarna pendant cinq ans, a rejoint Mollie en tant que CTO en mai pour soutenir son expansion. Dans son nouveau rôle, il continuera la mission de Mollie visant à simplifier l'accès aux services financiers pour les petites et moyennes entreprises de commerce électronique.La nomination de Koen est conditionnée à l'approbation de la DNB et du comité d'entreprise de Mollie. Shane Happach, ex-CEO de Mollie, quitte l'entreprise pour prendre un nouveau rôle en Asie.En septembre 2022, Mollie a lancé Mollie Capital , qui permet à ses clients d’accéder à un financement rapide et flexible. Il s'agit d'une première étape cruciale dans le secteur des services financiers pour Mollie et permet d’assurer un meilleur accès aux liquidités pour les PMEs clientes de Mollie. Une partie importante du rôle de Koen sera d'accélérer le rythme de développement et de lancement de nouveaux produits tels que Mollie Capital., a déclaré, président de Mollie.Mollie est un pionnier du secteur des paiements et l'un des prestataires de services financiers à la croissance la plus rapide d’Europe. Fondée en 2004, la société aide les entreprises de toutes tailles à se développer et à croître grâce à un financement rapide et flexible et à une solution de paiement facile à utiliser et offrant de multiples méthodes de paiement. La mission de Mollie est de simplifier les services financiers complexes pour devenir le prestataire de services financiers le plus apprécié au monde.Mollie compte plus de 130 000 clients et une équipe internationale de plus de 750 employés. Elle possède des bureaux dans toute l'Europe, notamment à Amsterdam, Lisbonne, Londres, Munich et Paris.