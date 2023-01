Colossal Cave est un titre qui remonte pratiquement à l'archéologie des jeux vidéo, lorsque les aventures textuelles étaient encore reines et que des limitations matérielles évidentes entravaient le développement des jeux vidéo. En fait, nous parlons d'un titre qui était initialement une aventure textuelle, décrite au moyen de scripts qui apparaissaient à l'écran et auxquels l'utilisateur répondait en tapant les actions à effectuer. Tout cela a ensuite été transposé dans ce remake avec un nouveau look graphique, changeant en fait de genre, se rapprochant d'une sorte d'aventure graphique en 3D. Nous ne sommes plus confrontés à du texte et à des interactions, mais à des environnements tridimensionnels à explorer, à résoudre des énigmes et à utiliser les bons objets aux bons endroits. Colossal Cave n'a pas de véritable histoire, remplacée par une sorte de contexte. Simplement, une légende raconte qu'il existe une grotte imprégnée de magie, où se cachent des trésors, des dangers et des pièces qui brisent les lois de la physique. En bon aventurier, notre protagoniste muet décide d'explorer l'endroit, à la recherche de ses richesses et avec l'espoir d'en sortir vivant et en bonne santé. L'histoire s'arrête là, mais le jeu offre néanmoins une atmosphère de conte de fées très intéressante. Le narrateur accompagne l'entrée dans certains lieux ou la découverte d'objets, et en général l'absurdité des lieux crée le sentiment constant d'être dans une sorte de pays des merveilles souterrain.Le gameplay de Colossal Cave reprend, d'une certaine manière mais avec des différences notables, la boucle typique des aventures graphiques. En fait, nous nous trouvons dans un grand environnement tridimensionnel divisé en pièces détachées, où nous interagissons avec des points spécifiques ou résolvons des énigmes en utilisant des objets trouvés dans les lieux, parfois à combiner pour résoudre certaines énigmes. Le but du jeu est donc de s'enfoncer dans la caverne, en surmontant les obstacles présentés par les différentes salles et en collectant des trésors qui augmentent ensuite le score en cas de mort. Des scores qui, en réalité, ne servent à rien d'autre qu'à établir des records. Sur cette base, cependant, Colossal Cave offre tout. Certaines pièces comportent des obstacles simples à franchir à l'aide d'objets, tandis que dans d'autres cas, le joueur est confronté à de véritables énigmes environnementales, où il faut trouver une solution pour sortir de la pièce en question. Il se peut donc que nous devions capturer un oiseau et le donner à un serpent qui bloque le passage, ou que nous nous retrouvions dans un labyrinthe de pièces toutes semblables et que nous devions trouver une solution pour en sortir. Les idées sont en effet nombreuses et originales, et si cela est formidable, on retrouve d'un autre côté la frustration toujours présente avec les dangers de la grotte quand on ne sait pas quoi faire pendant un certain temps.Tout cela est associé à des contrôles perfectible. Si en fait le mouvement se limite à aller dans les quatre directions (haut, bas, gauche, droite), l'utilisation du curseur est au contraire encombrante et peu agréable à regarder, en raison d'un œil géant positionné à la place du pointeur typique, utilisé pour observer avec précision. À cela s'ajoute une commande d'interaction qui aurait mérité plus de souplesse. Il faut en effet changer l'indicateur de l'œil à la main avant de pouvoir interagir. Une méthode vraiment trop lourde, qui serait au contraire beaucoup plus fluide en dédiant des touches différentes aux deux actions. Ensuite, il y a un inventaire géré de manière tout aussi maladroite, avec des objets qui doivent être glissés dans de grandes boîtes pour être utilisés ou jetés. C'est précisément l'utilisation des objets, d'ailleurs, qui est liée à certaines énigmes, qui ne semblent parfois avoir aucune logique, mais conduisent presque à alterner tout ce qui se trouve dans l'inventaire. En d'autres termes, Colossal Cave repose sur une structure de jeu certes intéressante, mais qui a néanmoins mal vieilli. En fait, nous parlons d'un titre qui est né pour être une aventure textuelle, qui a été ici "traduite" en une version tridimensionnelle, avec des environnements qui peuvent être visités à la première personne et des énigmes qui empruntent des mécaniques d'aventure graphique pour être réalisées. Le résultat, aussi agréable soit-il, reste celui d'un jeu vidéo caractérisé par son rythme lent, l'absence totale d'indices, et le fait qu'il demande au joueur une énorme patience pour explorer les pièces, trouver les objets et résoudre les énigmes nécessaires pour obtenir tous les trésors.Des mécanismes tels que l'inventaire très limité, la nécessité de laisser des objets à des endroits spécifiques pour ne pas les perdre, le retour en arrière massif et l'utilisation générale des menus ne sont en effet pas justifiables dans un titre publié à l'époque actuelle. Le désir de proposer une expérience old-school est certes compréhensible, ainsi qu'appréciable par certains joueurs, mais pour la plupart des gens, le résultat sera probablement lent et ennuyeux. Le compartiment technique de Colossal Cave est littéralement nouveau. En fait, il s'agit d'une véritable transposition d'une aventure initialement textuelle, qui est ici présentée avec un véritable compartiment graphique. On voit donc des environnements tristement dépouillés, flanqués d'animations peu élaborées et d'une lourdeur générale du curseur. Il est clair que ce passage à la 3D a également modifié le gameplay du titre, qui fait désormais de l'exploration l'un de ses points forts. Heureusement, cette exploration est agrémentée d'un respectable compartiment artistique, qui offre une atmosphère spectaculaire et fascinante, délimitée par des pièces absurdes, côtoyant des éléments particuliers à saveur fantastique. Enfin, le compartiment audio est perfectible. D'une part, nous trouvons un narrateur qui fait un excellent travail, mais d'autre part, nous sommes confrontés à une musique peu mémorable et peu fréquente.Colossal Cave est un jeu vidéo d'antan, ici représenté avec un nouveau look qui affecte inévitablement aussi le gameplay. Le résultat est certainement agréable pour ceux qui apprécient la longévité et le défi typique de la vieille école où rien n'est offert au joueur. Pour la plupart des palais, cependant, Colossal Cave reste une expérience lente, peu inspirante et encombrante, en partie à cause de choix de conception malheureux. À ne prendre qu'en étant conscient de ce dans quoi on s'engage.