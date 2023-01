Combien de fois avons-nous entendu parler de mélanges réussis de genres de jeux vidéo ? Parfois, les types de genres mélangés semblent vraiment s'opposer les uns aux autres et pourtant le résultat final est excellent. Avant de vous parler de l'intrigue de Scrap Riders, il convient de dire quelques mots sur le type de jeu, car le titre de Games For Tutti (publié sous le label Microids Indie) nous a vraiment étonnés par sa singularité : combiner un jeu de combat à défilement avec une aventure graphique n'est certainement pas une mince affaire. Ce qui est encore moins simple, c'est de bien mélanger les deux âmes du titre sans laisser l'une couvrir ou rendre l'autre complètement inutile. Ici, les gars de Games For Tutti ont pleinement réussi à combiner une narration omniprésente avec des énigmes d'aventure graphique dans un contexte de beat'em up à défilement très satisfaisant. Cela dit, il ne nous reste plus qu'à vous dire ce qui se passe dans Scrap Riders et quel est notre rôle dans l'univers du jeu. Dans Scrap Riders, nous incarnons Rust, un contrebandier vivant dans un futur cyberpunk post-apocalyptique : un monde qui, à certains égards, nous a rappelé de très près certaines scènes vues dans Ken le Survivant. Que l'on se déplace dans la ville ou dans la banlieue (qui ressemble à quelque chose sorti d'un Red Dead Redemption 2 à la sauce cyberpunk), notre héros devra récupérer un précieux matériel volé aux Scrap Riders et, pour ce faire, il sera aidé par le fidèle automate 50N1, notre compagnon d'aventure.Comme le titre vit beaucoup sur sa composante narrative, nous ne vous en dirons pas plus sur l'intrigue, mais nous avons le plaisir de vous signaler quelques détails qui ont rendu notre séjour dans les rues virtuelles du titre décidément agréable. Scrap Riders est rempli de toutes sortes de citations : de la culture pop du début des années 2000 (avec Matrix) aux dessins animés classiques de Disney et plus encore. Games For Tutti a réussi à insérer ces petites dédicaces sans les imposer au joueur, mais en travaillant dur sur l'univers et le contexte du jeu. Rappelons également un élément très important : Scrap Riders est localisé en français, vous n'aurez donc aucun mal à suivre l'histoire même si vous ne connaissez pas l'anglais. La dichotomie du gameplay proposé par Scrap Riders est évidente dès les premiers instants du jeu et constitue, à toutes fins utiles, le véritable protagoniste de l'ensemble de la production. Si on ne peut pas se plaindre du charisme de notre protagoniste, de l'intrigue et des situations dans lesquelles on se met, on ne peut pas non plus se plaindre du rythme du jeu, qui alterne entre des phases plus calmes où l'on doit faire appel à notre intelligence (et nécessitant parfois un minimum de pensée latérale) et d'autres où les coups de poing sont le protagoniste principal (un peu Bud Spencer-esque).Mais parlons de la composante aventure graphique : dans ce contexte, Scrap Riders s'inspire beaucoup des classiques du genre et présente au joueur une série d'énigmes et de puzzles jamais trop complexes mais en même temps intéressants et amusants. Bien sûr, nous ne sommes pas au niveau de Return to Monkey Island mais les énigmes proposées nous ont divertis et, surtout, le fait de pouvoir compter sur un gameplay plus action rend le tout moins plat et ennuyeux par rapport à d'autres productions. Et c'est précisément le fait de pouvoir " tourner autour du pot " dans les phases de beat'em up qui rend Scrap Riders si atypique, différent et original. Les phases de scrolling beat'em up sont bien structurées, la sensation des coups est là et c'est extrêmement plaisant. Nous avons trouvé le système de contrôle bien calibré et, ce qui nous a étonnés, c'est que si vous regardez le titre des deux côtés du gameplay, il semble toujours avoir été conçu exactement pour cette perspective. La variété des ennemis est bonne et le niveau de défi est bien calibré (parfois même trop punitif) et toujours gérable. Nous avons mentionné, alors que nous parlions de l'intrigue de Scrap Riders, comment les développeurs ont inclus dans le titre une série de références plus ou moins évidentes à d'autres types de productions (des films à des courants entiers), eh bien, même d'un point de vue artistique Scrap Riders fait référence à d'autres produits (sans jamais tomber dans le plagiat).Ainsi, les références à Full Throttle sont évidentes, certains personnages rappellent ceux des beat'em up des années 90, etc. Nous avons trouvé l'art de Scrap Riders inspiré et original, avec un pixel art qui (en soi) rappelle les anciennes gloires du passé. Le moteur de jeu est très léger et lors de nos parties sur Nintendo Switch, nous n'avons jamais rencontré de baisse ou de problème de fréquence d'images. Le titre tourne sans aucun problème et nous n'avons même pas rencontré de bugs bloquants. En revanche, nous avons été un peu surpris par la qualité générale du pixel art, qui est (parfois) un peu trop clairsemé. La composante sonore est bonne, se fondant parfaitement dans le reste de la production. Scrap Riders a été une très bonne surprise. Pendant les plus de cinq heures nécessaires pour atteindre le générique de fin, il ne sera pas difficile de s'attacher à Rust et à son aventure.Scrap Riders parvient toujours à maintenir l'attention du joueur grâce à un gameplay varié qui mélange parfaitement les moments de calme et de raisonnement (dans les parties d'aventure graphique) avec plus d'action lorsque Scrap Riders se transforme en un beat'em up à l'ancienne.