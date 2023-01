Les Shoot'em ups ont été l'un des premiers genres à apparaître dans le monde des jeux, avec un concept simple mais néanmoins efficace pour attirer une grande partie du public. Son succès a donné naissance à d'autres sous-genres ayant leurs propres caractéristiques et, l'un d'entre eux, est connu aujourd'hui sous le nom de bullet hell. Le récit de NeverAwake est structurellement simple mais en aucun cas banal. L'incipit nous parle de la jeune protagoniste qui, pour une raison précise, est actuellement dans le coma à l'hôpital, perdue dans ses cauchemars et ses souvenirs. Le jeu se poursuit avec des clips montrant des événements déformés de la vie de la jeune fille, tandis qu'il est possible de déverrouiller et de lire des morceaux épars de son journal intime. Ce qui fonctionne dans l'écriture, ce ne sont pas les rebondissements ou les événements eux-mêmes, mais l'intimité et les thèmes perceptibles dans les différentes séquences. Nous préférons ne pas gâcher la surprise à cet égard, mais sachez qu'il s'agit d'un travail vraiment soigné. Savourez les détails, la construction du monde, afin de mieux apprécier la caractérisation générale du contexte. Il est dommage qu'il n'y ait pas de traduction écrite au-delà de l'anglais, du japonais et du chinois, même si l'œuvre n'a pas un vocabulaire compliqué.La narration n'est cependant pas le seul point fort, car le gameplay ne l'est pas moins. Les développeurs de Neotro Inc. ont décidé de créer avec NeverAwake une expérience unique et en même temps familière : le jeu ressemble à première vue à un bullet hell normal qui respecte toutes les règles typiques du sous-genre, comme un écran rempli d'ennemis et de balles, plusieurs armes avec des munitions infinies et une caméra à défilement automatique. En même temps, cependant, il prend un chemin qui lui est propre, puisque le joueur n'est pas obligé d'éliminer tous les ennemis, d'atteindre un certain score ou de terminer l'étape. En fait, l'objectif requis est différent : il s'agit de collecter des cristaux petits mais importants afin d'atteindre un certain 100,0 % dans chaque section. Ce choix de game design amène le joueur à envisager chaque niveau différemment des autres représentants du genre, dans un fourmillement continu d'idées tournant autour du moteur de jeu simple mais ingénieux. Cela est également facilité par la courte durée de chaque étape, qui peut être réalisée en moins de cinq minutes. C'est un élément qui démontre fortement la nature arcade de l'expérience entière, augmentant la rejouabilité pour ceux qui souhaitent dépasser leur score ou améliorer leur temps. La longévité est bonne, grâce aussi au mode secondaire déblocable une fois la première partie du jeu terminée.Il ne faut pas sous-estimer l'importance de la conception du niveau, un élément fondamental pour l'ensemble du concept du produit. Les développeurs utilisent continuellement des éléments d'arrière-plan et de nouveaux obstacles, créant ainsi une certaine curiosité. NeverAwake réussit à lier l'univers du jeu au gameplay en créant un contexte narratif supplémentaire au sein des phases de jeu, une œuvre qui démontre une utilisation complète de ce média interactif, chose très difficile à réaliser pour les studios et les produits de toute sorte. En termes de jouabilité, NeverAwake est agréable à jouer : Le contrôle du personnage est simple et intuitif, sans aucun décalage d'entrée gênant. En ce sens, il est donc très confortable de combattre et d'esquiver les ennemis dans l'univers du jeu, dans une action à la fois rapide mais compréhensible pour l'œil humain. Une mention doit évidemment aller aux combats de boss, l'un des nombreux mérites de cette œuvre. Ils ont tous une dynamique unique, dans un défi où l'objectif n'est jamais immédiatement compréhensible et où le joueur doit raisonner en étudiant le schéma des attaques et les éventuels points faibles. Un élément supplémentaire qui confirme le soin particulier apporté à chaque facette du jeu. NeverAwake a un autre mérite, lié à la personnalisation permise au joueur : au cours du jeu, il est possible de débloquer une série d'améliorations pour le petit protagoniste, qui peuvent augmenter le nombre de vies disponibles, la portée de la collecte de cristaux, l'invulnérabilité du tableau de bord et d'autres caractéristiques similaires. Il existe également des armes spéciales qui peuvent être débloquées et améliorées pour devenir encore plus mortelles.Tout cela est possible grâce à la monnaie du jeu, les petits cristaux mentionnés précédemment. Il est intéressant de noter qu'il est pratiquement impossible d'en manquer, car le coût des améliorations est minuscule par rapport à ce que le joueur gagne. Un petit défaut qui fait perdre son importance à cette légère influence RPG. Une autre aide qui contribue à simplifier les choses pour le joueur est liée - en plus des messages qui apparaissent après la mort - au mouvement de surcharge, qui peut être utilisé à partir du menu de fin de partie et qui permet au joueur de revenir au niveau avec plus de puissance d'attaque et plus de vies que la normale. Le côté artistique de NeverAwake est certainement enviable. Le jeu ressemble à une peinture en mouvement par sa conception des mondes, des monstres et des dessins qui apparaissent dans les éléments clés de la narration. Un style complètement déformé qui représente parfaitement les émotions et l'insécurité du jeune protagoniste, à tel point qu'il capte fortement l'attention et l'intérêt du joueur. Notre test s'est déroulé sans problème, sans aucune sorte de bogue ou de pépin, ce qui devrait rassurer la plupart des spectateurs en ce qui concerne l'aspect technique. Bien sûr, comme nous l'avons dit, l'équilibre entre la difficulté et les gains en jeu doit être revu. Enfin, la bande sonore s'intègre parfaitement à l'action à l'écran sans vraiment parvenir à se surpasser. D'une certaine manière, tous les titres sont répétés à l'intérieur des niveaux, un petit défaut qui n'enlève rien à la qualité de l'ensemble de la production.NeverAwake est non seulement réalisé avec son propre flair artistique et une passion extrême, mais il est aussi extrêmement divertissant, grâce à un gameplay de type bullet hell qui convient à tous les publics. Nous vous conseillons d'essayer absolument le produit, afin de faire l'expérience directe d'une lutte intime contre vos propres peurs et insécurités.