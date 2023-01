Wavetale est un titre indépendant, simple dans ses graphismes, sa narration et bien sûr sa dynamique de jeu, conçu pour nous immerger - littéralement - dans un monde sous-marin infesté de créatures décidément peu menaçantes. Dans ce platformer et (tout petit) monde ouvert, dans le rôle de Sigrid aux côtés de sa grand-mère adorée, vous aurez la chance de voyager en pleine mer et d'explorer l'archipel d'Arenania. Au cours de l'aventure, vous aurez la chance de connaître et d'aider au mieux vos malheureux "voisins", du simple pêcheur au pirate bizarre, en affrontant les eaux calmes et les mers déchaînées. La jeune protagoniste est une fille simple dont la mère a disparu et qui, pour s'en sortir, gère sa maison et les terres environnantes en compagnie de sa jeune grand-mère. Après un événement inattendu, Sigrid se retrouve alliée à une ombre de type humain, ce qui lui permet de se déplacer rapidement sur l'eau, d'un côté à l'autre de l'archipel. Vous devrez chevaucher les vagues, sauter et escalader de vieux bâtiments abandonnés pour vaincre des "monstres" appelés "sparks", qui peuplent la zone et empêchent les habitants de vivre en paix. Cependant, au cours de notre examen, nous expliquerons également pourquoi Wavetale est un titre intéressant, agréable à jouer, mais très peu impressionnant lorsqu'il est joué dans son intégralité.Comme nous l'avons précisé dès notre introduction, il ne s'agit en aucun cas d'un jeu prétentieux ou d'un jeu qui tente d'innover, mais plutôt d'un projet qui comprend ses limites et qui a sans aucun doute essayé de faire de son mieux avec ce qui était à la disposition de l'équipe. La narration n'a rien de particulièrement révolutionnaire ou divertissant, mais l'aspect qui a suscité le plus notre intérêt - avant même que nous ayons eu l'occasion de l'essayer - est sans aucun doute la jouabilité, qui, d'une certaine manière, rappelle le "vieux style" de titres comme Rayman, mais malheureusement pas de la meilleure façon. L'idée de base est d'incarner Sigrid, en pleine mer, à un rythme rapide, passant de petits voyages solitaires à de nouvelles connaissances parmi les habitants qui vous entourent. Mais contrairement à ce que nous aurions pu attendre, le niveau de défi est ce qui nous a le plus déçu, et ce dès la première heure et demie de jeu. Tout le dynamisme et la curiosité d'explorer la carte (modeste mais plus que raisonnable pour un indie de ce calibre) sont balayés par la prise de conscience soudaine que dans Wavetale il n'y a pas de rythme, pas de vrais combats, et rien de spécial à apprendre vraiment pour avancer dans le jeu. Ce qui, en résumé, se transforme en une longue aventure, relaxante, agréable mais vraiment pas excitante.Le manque de fonctionnalités spéciales n'est donc nullement compensé, et le voyage de Wavetale finit par se transformer en une suite de petites tâches plutôt répétitives et ennuyeuses à la longue. Surfez, grimpez, attrapez des monstres et, de temps en temps, parlez à quelqu'un sur l'île ou décidez de modifier l'avatar de Sigrid avec divers chapeaux et vêtements. En bref, rien de mémorable. Le compartiment graphique et technique nous a également laissé perplexe, car même si nous comprenons que nous parlons d'un petit titre, il nous a montré pas mal de problèmes dans la version PlayStation 5. De petits bugs et surtout des baisses de frame rate ont interrompu et contrarié notre expérience avec une continuité plutôt ennuyeuse. Souvent, au fur et à mesure que nous sautions et que nous pouvions voir une plus grande partie de la carte enchanteresse de l'archipel, nous avons remarqué plus de lag et d'instabilité de la fréquence d'images, sans doute en raison de la difficulté de traiter plus d'une certaine quantité de données en même temps. L'expérience de Wavetale est courte, sans complications majeures mais - malheureusement - plutôt fade dans son ensemble. Une œuvre délicate et plutôt douce, sans infamie ni éloge. Dommage, car l'idée générale du monde sous-marin et la bande sonore nous ont beaucoup impressionnés et, il faut le dire, ont contribué à une grande partie de la note que nous vous attribuons.Wavetale est un jeu de plateformes qui vous permet de voyager en haute mer et d'explorer l'archipel d'Arenania, dans le rôle de Sigrid et aux côtés de sa grand-mère adorée qui prend soin d'elle. Au cours de l'aventure, vous apprendrez à connaître et à aider au mieux vos malheureux "voisins", du simple pêcheur au pirate bizarre, en affrontant les eaux calmes et les mers déchaînées. C'est une aventure sans prétention qui nous a malheureusement laissé un goût amer dans la bouche. La narration n'a rien de particulièrement convaincant et le gameplay n'a pas le dynamisme auquel on aurait pu s'attendre au premier coup d'œil sur le titre.