Unit4 lance Unit4 Marketplace

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Unit4, leader dans les applications cloud commerciales pour les organisations centrées sur l’humain, annonce aujourd’hui le lancement de la Unit4 Marketplace. Cette nouvelle plateforme permet à ses partenaires ISV, revendeurs et de services de proposer des applications innovantes pour les marchés verticaux avec une intégration prête à l’emploi grâce aux solutions ERP de Unit4.Avec la Unit4 Marketplace, les organisations peuvent facilement explorer et déployer les solutions innovantes des partenaires de Unit4 en complément de celles qu'elles utilisent déjà. Les clients peuvent filtrer l’offre sur le marché vertical, la région ou le domaine fonctionnel. Grâce à des intégrations prêtes à l'emploi, les organisations peuvent réduire le travail de programmation interne. Neuf partenaires mondiaux de Unit4 participent au lancement de la Unit4 Marketplace. La plateforme leur permet d’atteindre de nouveaux groupes cibles.La nouvelle plateforme complète le programme Developer4U de Unit4. Ce programme aide les partenaires à développer des modules d’extension, ce qui leur donne accès aux environnements de programmation, à des formations techniques et à de l’aide au développement d’applications. En un an, plusieurs partenaires ont déjà développé neuf applications. Celles-ci sont disponibles pour les clients via la Unit4 Marketplace.: « Nous sommes heureux d’être représentés au sein de la Unit4 Marketplace. Cette plateforme offre des solutions précieuses tant pour les clients existants que pour les nouveaux clients. Nous sommes l’un des premiers partenaires à proposer une application via cette place de marché. Cela témoigne de notre engagement envers Unit4. À l’avenir, nous voulons développer davantage d’add-ons qui aident les clients dans leur transformation numérique. »La Unit4 Marketplace fait appel à la capacité d’innovation et de développement des partenaires pour répondre aux besoins des clients. Les applications fournies par les partenaires forment une combinaison avec le système ERP et la solution Financials de Unit4. L’offre comprend une combinaison de produits clés, de possibilités ERP, d’intégration de données sur la base des services et produits Industry Mesh de partenaires ISV.: « Nous sommes ravis d’être parmi les premiers partenaires mondiaux à faire partie de la Unit4 Marketplace. Six de nos applications sont prêtes pour le lancement. Cela montre nos investissements dans l’innovation, l’intégration et l’automatisation au sein de la plateforme ERP de Unit4. »Actuellement, 45 solutions sont déjà disponibles dans la Unit4 Marketplace, l’offre étant élargie tous les trimestres. Parmi les nouvelles fonctionnalités figurent les prix basés sur la consommation, les possibilités intégrées d'authentification électronique et d'évaluation de crédit, le soutien à la conformité à la législation locale et la maintenance automatique des données des fournisseurs. Les partenaires peuvent participer à ce programme à tout moment.« L’introduction de la Unit4 Marketplace montre que nous accordons une grande importance à un écosystème fortement connecté de produits et de partenaires », déclare. « La plateforme offre aux clients et aux partenaires un lieu central pour trouver et mettre en service de nouvelles fonctionnalités. Maintenant que la Unit4 Marketplace a été lancée, nous sommes impatients de continuer à élargir notre offre et d’accueillir plus de partenaires au sein de cette communauté mondiale »