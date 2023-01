OutSystems est nommée leader dans le Magic Quadrant™ 2023 de Gartner® pour les plateformes d'applications Low-Code d'entreprise

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Bruxelles -- Le 17 janvier 2023 -- OutSystems , la plateforme leader du développement moderne d’applications multi-expérience, a annoncé qu'elle a été une fois de plus nommée par Gartner, Inc. en tant que leader(1) dans le Magic Quadrant de janvier 2023 pour les plateformes d'applications Low-Code d'entreprise (LCAP) . Pour la sixième fois consécutive, OutSystems a été positionnée au plus haut pour la "capacité d'exécution" basée sur son produit/service, l'exécution des ventes/la tarification, l'expérience client, la réactivité/les résultats sur le marché, la viabilité globale, l'exécution du marketing et les opérations. Le développement low-code continue de connaître une forte croissance en raison de la demande d'une plus grande vélocité dans la livraison des applications au sein des grandes et moyennes organisations avec une efficacité extrême de l'ingénierie, une pénurie continue de talents technologiques et une augmentation des effectifs hybrides. "Le LCAP continue d'être le plus grand segment du low-code et devrait atteindre 18,2 milliards de dollars d'ici 2026 à un TCAC de 23,6 % de 2021 à 2026"(2).a déclaré, fondateur et PDG d'OutSystems.Contrairement à d'autres fournisseurs sur le marché, OutSystems permet une approche de développement de logiciels à haute performance, qui élève la performance et la productivité des équipes de développement pour leur permettre de créer des applications peu importe leur niveau de complexité. L'approche évolutive de la société en matière de développement logiciel donne également aux clients la possibilité de faire évoluer, d'intégrer et d'étendre en permanence les applications d'entreprise pour répondre aux nouvelles demandes et opportunités commerciales. Leur approche permet également aux utilisateurs de créer une grande variété d'applications stratégiques pour répondre aux besoins actuels et futurs de leur entreprise.OutSystems a été fondée en 2001 avec la mission de donner à chaque organisation le pouvoir d'innover par le biais de logiciels. La plateforme low-code haute performance d'OutSystems offre aux leaders technologiques et aux développeurs les outils nécessaires pour créer et déployer rapidement leurs propres applications critiques. Le réseau de l'entreprise compte plus de 600 000 membres de la communauté, plus de 400 partenaires et des clients actifs dans 87 pays et 22 secteurs d'activité. OutSystems est "The #1 Low-Code Platform®" et un leader reconnu par les analystes, les responsables informatiques, les chefs d'entreprise et les développeurs du monde entier. Certaines des marques les plus connues utilisent OutSystems pour transformer leurs grandes idées en logiciels qui font avancer leur entreprise, leur personnel et le monde. Pour en savoir plus, consultez le site www.outsystems.com GARTNER is a registered trademark and service mark of Gartner and Magic Quadrant and Peer Insights are registered trademarks of Gartner, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and internationally and are used herein with permission. All rights reserved.Gartner Peer Insights content consists of the opinions of individual end users based on their own experiences, and should not be construed as statements of fact, nor do they represent the views of Gartner or its affiliates. Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in this content nor makes any warranties, expressed or implied, with respect to this content, about its accuracy or completeness, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in our research publications, and does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings. Gartner research publications consist of the opinions of Gartner's research organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.1. Gartner Peer Insights “‘Voice of the Customer’: Enterprise Low-Code Application Platforms” - 31 March 20222.a. 2021: Magic Quadrant for Enterprise Low-Code Application Platforms - 20 September 2021b. Magic Quadrant for Enterprise Low-Code Application Platforms - 30 September 2020c. Magic Quadrant for Enterprise Low-Code Application Platforms - 8 August 2019d. Magic Quadrant for Enterprise High-Productivity Application Platform as a Service - 26 April2018e. Magic Quadrant for Enterprise High-Productivity Application Platform as a Service - 27 April20173. Forecast Analysis: Low-Code Development Technologies, Worldwide - - 27 October 2022