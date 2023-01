The Chant, le premier jeu de la nouvelle société Brass Token fait ses débuts après plus de cinq ans de développement : est-ce le titre d'horreur pour Halloween ? Les années 1970, une île isolée, un culte spirituel... qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? Le joueur incarne Jess, une jeune fille qui, grâce à son amie Kim, atterrit sur Glory Island, une île au milieu de nulle part où l'âme est "purifiée" par des rituels. Évidemment, le rituel auquel participera notre Jess offrira un rebondissement horrifique et l'île se retrouvera aux mains de "démons et de cultistes". A l'exception de quelques rebondissements sporadiques, l'intrigue de The Chant est assez linéaire et déjà vue dans de nombreux produits d'horreur, et même le background des différents personnages est approfondi notamment grâce aux objets à collectionner, mais cela aurait pu être fait beaucoup mieux. En revanche, le doublage français est excellent, ce qui est de plus en plus rare de nos jours. The Chant est un jeu d'action/aventure à la troisième personne dans lequel les phases de combat alternent avec des échappées en sprint. Jess a trois indicateurs : la santé mentale, la vitalité et la foi. Lorsque la santé mentale atteint zéro, une crise de panique frappera le protagoniste, auquel cas il ne sera pas possible de combattre jusqu'à ce que Jess reprenne ses esprits (il suffit de s'éloigner des ennemis ou de se soigner avec des herbes). La vitalité est la barre de vie classique qui mène au game over si elle est remise à zéro, tandis que la foi permet des attaques spéciales qui sont débloquées en collectant des amulettes. The Chant comporte également des "décisions" à choix multiples qui n'affectent en rien l'intrigue mais ne font que diminuer l'un des trois indicateurs énumérés ci-dessus. Il existe plusieurs objets à collectionner qui permettent d'approfondir les personnages et l'histoire de l'île Glory. Le jeu peut être terminé en 7 heures en collectant la plupart des objets à collectionner en difficulté moyenne. Ah, le jeu est-il effrayant ? Les jumpscare à l'ancienne vous font bondir de votre chaise mais l'atmosphère n'est pas particulièrement terrifiante.Pour combattre, vous devrez collecter des herbes et divers objets autour de la carte du jeu pour construire des armes de mêlée et massacrer les créatures et les cultistes qui infestent l'île. Le combat est très simple et consiste principalement en des attaques, des esquives et l'utilisation de compétences (qui peuvent être améliorées grâce à l'arbre de compétences). Il y a quelques énigmes environnementales, mais dans l'ensemble elles sont intéressantes grâce à un level design suffisant, mais pas vraiment brillant. D'un point de vue technique et graphique, The Chant a des hauts et des bas : de très bons modèles accompagnés d'animations faciales qui ont des années de retard, les espaces fermés et les ombres sont très bons alors que les espaces ouverts le sont nettement moins. Les combats sont acceptables mais répétitifs et plutôt en bois, le décor est intéressant mais déjà vu des dizaines de fois. C'est dommage, car le potentiel était extrêmement élevé. Comme il s'agit du premier travail de l'équipe, nous sommes cependant assez confiants pour les projets futurs. En termes de fluidité, le titre atteint et maintient 60 fps sans problème, et sur cet aspect nous ne comprenons pas le choix de faire de The Chant un jeu uniquement next gen : nous avons vu des titres bien plus lourds tourner sur PlayStation 4 et Xbox One sans problème. A noter que la Limited Edition est livrée avec la tenue « années 70 » de Jess, le Glory Island Artbook, le mode filtre VFX au thème « années 70 » et enfin la bande son originale influencée par l’électro-rock des années 70 et composée par Paul Ruskay.The Chant est le premier produit de Brass Token, le potentiel est élevé mais mal exploité. Le doublage français est excellent et l'histoire est intéressante (bien que déjà vue), mais le gameplay est trop répétitif et encombrant. Le titre atteint facilement la suffisance et il est clair que l'équipe de développement a du talent. Un talent qui, espérons-le, sera bientôt remarqué et financé davantage afin de nous offrir des titres plus soignés à l'avenir.