Mortal Shell : Complete Edition est un jeu très difficile et punitif. Le jeu de rôle et d'action, développé par une petite équipe de 15 personnes, Cold Symmetry, et publié par Playstack, ne fait échouer aucun grand fan du style soulslike. Contrairement aux jeux, où vous faites évoluer votre personnage et gagnez des points à distribuer en attributs, dans Mortal Shell, vous n'évoluez pas de cette façon. Ici, la créature «s'incarne» dans des carcasses, qui sont des corps de guerriers tués au combat et qui ont déjà leurs attributs préétablis, tels que la durabilité, l'endurance et la détermination. Vous pouvez obtenir quatre carcasses au cours du voyage et chacune est axée sur un style de jeu et avec des compétences uniques, en plus, il est possible de faire évoluer les compétences de chacune d'elles. Harros le Vassal, sa devise est "La paix est une erreur". C'est la carcasse la plus équilibrée du jeu, elle possède cinq points de durabilité, de vigueur et de détermination. Salomon , l'érudit, dont la devise est "Il n'y a pas de Dieu parce qu'il n'y a pas de dieux". Il a le plus haut niveau de détermination avec dix points, sept en durabilité et cinq en force. Eredrím le Vénérable, avec la devise «La vie souffre». C'est la carcasse la plus solide, a dix points de force, mais seulement 3 points de vigueur et de détermination. Malgré tout, cette carcasse s'avère très utile en raison de ses capacités en tant qu'addition de détermination, où chaque ennemi tué génère une accumulation augmentant ses dégâts de base. Et enfin, Tiel l'Acolyte , dont la devise est «La moralité est dans l'œil du spectateur». Tiel a le plus de vigueur, mais seulement trois points en durabilité et deux en détermination. Malgré cela, leurs armes peuvent être imbibées de poison et l'une de leurs compétences est de courir sans dépenser de vigueur.Comme déjà mentionné, les attributs de chaque coquille ne sont pas sujets à évolution, cependant, les capacités sont débloquées avec des points, appelés goudrons et aperçus. Les goudrons sont obtenus à partir d'ennemis que la créature élimine ou d'objets trouvés pendant le voyage, cependant, des aperçus sont obtenus sporadiquement, également en battant des ennemis, ou à travers des objets acquis auprès de boss ou des objets dispersés sur la carte. Cela rend très difficile l'avancement des compétences, car il ne suffit pas de tuer des ennemis pour obtenir des goudrons si les aperçus sont donnés au hasard. Par ailleurs, dans Mortal Shell vous n'avez pas de bouclier, cependant, par sa mécanique intéressante, la créature et ses carcasses peuvent se solidifier, pouvant ainsi repousser et éviter une attaque ennemie. Et cela change beaucoup la mécanique du style Souls. Le solidification après utilisation a un temps de recharge court et est bientôt disponible à nouveau. En plus de cela, la créature peut marcher, courir, attaquer avec une attaque forte ou faible, esquiver et dévier les attaques. Le jeu a peu d'armes, qui sont une épée moyenne, une longue épée à deux mains, un bâton et une hache. En plus de pouvoir débloquer le Ballistazoka, un mélange de bazooka et d'arbalète. Ces armes évoluent au cours de l'aventure, augmentant les dégâts et ajoutant de nouveaux coups exclusifs. Comme le jeu n'évolue pas par niveau, nous devrons faire évoluer nos compétences en tant que joueur. Chaque coin est une mort possible, et oui, vous mourrez beaucoup. C'est un jeu vraiment stimulant qui vous déplace soigneusement dans chaque endroit. Lors d'un oubli, même les ennemis les plus faibles peuvent vous tuer très facilement. Les combats de boss sont un spectacle à part et sont pleins de beauté, d'action et d'adrénaline. Nul doute qu'en toute prudence, ils peuvent prendre beaucoup de temps.En plus des excellents mécanismes de jeu, Mortal Shell : Complete Edition a des graphismes et un son réussis sur Nintendo Switch, mais il se prête à quelques bugs et problèmes de trop. Compte tenu des limitations techniques de la plateforme, il faut dire que les gars de Cold Simmetry ont réussi un "petit miracle" car le rendu graphique de Mortal Shell Complete Edition est vraiment bon (surtout si vous jouez au titre en mode portable). On peut dire que l'âme de Mortal Shell a été préservée dans cette nouvelle version Switch. Vous traverserez des marais, des donjons, des catacombes et des châteaux, toujours avec une bonnee qualité de détails qui vous feront vous arrêter pour admirer. La musique et les sons sont merveilleux et c'est incroyable d'entendre les bruits et les murmures des ennemis, le bruit du vent et les arbres en mouvement, tout est très beau et vous laisse avec une incroyable sensation d'immersion. Pour vous aider, le jeu est sous-titré en français et dispose d'un large glossaire afin que le joueur puisse comprendre et se souvenir de tout ce qui a été vu pendant l'histoire. Cependant, Mortal Shell présente certains bugs, tels que la disparition ou l'apparition d'ennemis devant vous, le retard de certaines initiations d'exécution, d'attaques ou d'utilisation d'objets, mais beaucoup moins qu'à son lancement d'origine sur PS4 et Xbox One. De même, il n'y a pas non plus une tonne de variations ennemies. Tout au long du jeu, boss exclus, il y a environ douze ennemis différents dispersés dans les quatre régions de Mortal Shell . Du côté positif, les modèles de personnages ennemis sont beaucoup plus variés que ceux des personnages jouables. Enfin, il faut préciser que certaines des descriptions du lore et des éléments de menu étaient mal orthographiés et après avoir utilisé des items, leurs boîtes de description sont restées à l'écran pendant trop longtemps, bloquant souvent trop l'affichage. Ce sont tous de petits détails qui peuvent être gênants, mais aussi tout aussi faciles à corriger dans un futur patch. En attendant, Mortal Shell vous propose une vingtaine d'heures de jeu, ce qui était plus de temps que prévu.Des visions brumeuses guident le joueur vers les ruines d'une ancienne tour forestière où Sœur Genessa vous attend à travers une porte cassée. Au fur et à mesure que vous traverserez le monde, ces ruines seront un centre central vers lequel vous reviendrez encore et encore. Sœur Genessa fait office de système de point de contrôle de Mortal Shell. Lui parler restaurera la santé et donnera aux joueurs la possibilité de dépenser du goudron (monnaie) et d'aperçus (l'expérience) pour en savoir plus sur la coquille dans laquelle ils vivent et améliorer ses capacités. Dans cet endroit particulier, Sœur Genessa est entourée d'une tonne d'autres grandes ressources, notamment un endroit pour échanger des armes et des obus, un marchand comiquement obèse et un oiseau gigantesque comme une créature enchaînée. La partie la plus difficile du jeu était de naviguer dans des environnements tordus. Sans beaucoup de grands points de repère pour identifier ou ouvrir de grandes zones ouvertes pour explorer l'environnement, Mortal Shell peut être un labyrinthe claustrophobe. Pour être clair, il s'agit d'une partie intentionnelle de la conception des niveaux. Rechercher les glandes sacrées de la créature ressemblant à un oiseau signifie traverser chacune des régions du jeu, qui sont toutes reliées à la forêt brumeuse de manière intelligente et discrète. Les joueurs devront vraiment se pencher sur l'exploration approfondie s'ils veulent localiser les quelques options d'armes et d'obus du jeu. Il est encore plus difficile de naviguer dans le monde tout en ramenant l'une des glandes sacrées au hub principal.Si "Mortal Shell" n'était pas assez dur pour vous, l'extension va changer bien des choses. Jusqu'à présent, la mort à l'écran faisait ressusciter tous les ennemis d'un environnement et le joueur devait recommencer la région à zéro. Maintenant, quelque chose évolue avec la nouvelle extension "The Virtuous Cycle". Le DLC met désormais le jeu en mode rogue-like : Non seulement vous devrez survivre aux passages jusqu'au point où vous avez échoué, mais la conception de l'adversaire changera également. Les types d'ennemis sont désormais placés au hasard afin que vous ne vous sentiez jamais en sécurité. Le principe général du jeu reste cependant le même : Vous parcourez les différentes régions du monde afin de vaincre les boss à la fin et tenter d'avancer le plus loin possible. Mais il y a quelques changements supplémentaires dus au nouveau mode. Il y a maintenant de plus en plus de sanctuaires qui peuvent accorder au joueur des bonus rares. Cela apporte un autre élément tactique qui s'est avéré passionnant. En outre, au début de chaque nouvelle tentative, les joueurs peuvent activer une nouvelle amélioration permanente, ce qui augmente également la possibilité de collecter des effets bonus plus forts lors du run. À chaque nouvelle tentative, malgré les constellations d'adversaires plus coriaces, vous gagnez non seulement plus d'expérience, mais aussi de la force et même si vous échouez une douzaine de fois, vous pouvez éventuellement gagner suffisamment de force pour enfin gérer avec succès une section particulièrement difficile. De plus, une nouvelle arme entre en jeu, Axatana, que les fans de "Mortal Shell" connaîtront déjà grâce à l'intro et à un boss qui apparaît fréquemment. Vous pouvez maintenant balancer vous-même le mélange sauvage de hache et de double katana pour la première fois. Dans tous les cas, l'équilibrage est discutable : L'Axatana s'est avérée nettement supérieure à toutes les armes utilisées dans le jeu principal - bon pour ceux qui le réapprennent, mauvais pour ceux qui ont perfectionné le style de jeu avec un autre arme. L'Axatana peut changer la forme des épées en hache et vice versa en appuyant sur un bouton. Cela signifie que vous pouvez basculer entre les attaques simples rapides et les dégâts de zone à tout moment. Mais l'avantage va encore plus loin.En fait, "Mortal Shell" nécessitait auparavant une barre de technologie remplie lors de l'utilisation de techniques spéciales, durant lesquelles on est invincible, afin que ces attaques ne puissent pas être "spammées". Cependant, le changement entre dans cette catégorie et peut également être effectué aussi souvent que souhaité. La nouvelle arme a jusqu'à présent permis de se mettre dans un état d'invulnérabilité quasi permanent lorsqu'elle est utilisée habilement - il est fort possible que cela soit corrigé par un patch. Mais même sans ce bonus, l'arme est puissante : les adversaires peuvent facilement être "décalés" par des attaques, c'est-à-dire que leurs propres attaques peuvent être interrompues et temporairement paralysées. Il y a aussi un nouveau shell, qui est aussi de loin le plus puissant du jeu. La nouvelle coquille de notre personnage peut en partie être améliorée et individualisée au moyen de sa propre mécanique. Quiconque a vu à travers le système de shell peut transférer presque n'importe quelle autre capacité de l'un des shells restants vers la nouvelle. De plus, le shell lui-même offre de meilleurs bonus que la plupart des shells précédents - semble presque un peu "surpuissant". Cependant, cela permet aux débutants et aux nouveaux arrivants de se lancer plus facilement dans l'extension. Mortal Shell ne sera pas « facile » malgré des bonus, une nouvelle arme et une carapace solide. Le défi un peu moindre est compensé par le fait que les ennemis apparaissent généralement dans des groupes plus importants que dans le jeu principal, différents types d'ennemis apparaissent souvent ensemble et ils sont un peu plus agressifs également. Ceux qui sont à peine morts dans la partie principale auront déjà beaucoup de problèmes dans les premières minutes de "The Virtuous Cycle", mais l'extension laisse également place à la critique : aucun nouveau boss, aucun nouvel ennemi et aucun nouveau niveau n'entre en jeu.Mortal Shell : Complete Edition est stimulant et passionnant et amène le joueur à vouloir explorer les mécanismes aussi largement que possible pour faire face aux défis et les surmonter. C'est un jeu qui, bien que difficile, vous récompense vraiment dans l'exploration et dans les batailles contre les boss. La campagne ne laisse à désirer que dans la progression confuse de la manière de raconter l'histoire, mais c'est déjà un point, récurrent dans les jeux de style Souls. Enfin, Mortal Shell est un jeu complexe qui teste sa santé mentale et sa résilience dans un monde dévasté. Préparez-vous à de nombreuses heure d'apprentissage et à des montagnes russes d'émotions. The Virtuous Cycle est un ajout bien fait, l'extension trouve l'équilibre entre le niveau de difficulté plus élevée et ses nouveautés efficaces. "The Virtuous Cycle" marque énormément avec son cycle roguelike malgré l'absence de zones inédites. Le portage sur Switch a été réalisé avec soin, évidemment, le rendu graphique est inférieur aux consoles concurrentes ou à la version PC, mais sur le petit écran de la Switch, de nombreux défauts tendent à disparaître.