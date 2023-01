Super Woden GP est un petit indé dédié au style des courses des années 1980. Développé par une seule personne, et aussi un DJ, à savoir ViJuDa (né Victor Justo Dacruz), il s'inspire des jeux d'antan, tous axés sur le gameplay et sans trop de fioritures. Le début du jeu est immédiatement une révélation, avec un beau message en grosses lettres révélant qu'il n'y a pas de licences officielles pour les voitures, laissant immédiatement entendre que les véhicules du jeu sont "fantaisistes". Ce n'est pas Ridge Racer, mais il est clair que certains modèles emblématiques sont là, dans toute leur beauté. Nous parlons de Ferrari F40, de Mercedes CLK GTR, de Mazda 787B et plus encore. Vous vous souvenez du premier Gran Turismo ? Nous commençons ici aussi, à partir d'une carte similaire, avec un budget minuscule qui nous permet d'acheter une voiture parmi une poignée de choix. Une fois que nous avons choisi les nôtres, nous pouvons nous lancer dans la course. Il existe quatre types de compétitions, le GP où vous courez sur la distance de trois tours, et le championnat. Ce dernier est un ensemble de courses : à la fin de chacune d'elles, nous aurons un score basé sur notre position. À la fin du championnat, comme vous pouvez facilement le constater, celui qui a le plus de points gagne. Viennent ensuite l'Endurance et le Rallye, réservés à des voitures spécialement conçues. Et si vous salissez votre voiture lors de ces courses, rassurez-vous : vous pouvez aussi aller la laver, heureusement sans payer le moindre crédit (vous comprenez, Gran Turismo ?).Les fabricants sont divers : anglais, français, italiens, américains, japonais et allemands, tous avec des noms fantaisistes. Chacun d'entre eux propose des voitures, un large choix, des petites voitures aux voitures de course. Chaque voiture aura trois barres pour définir la puissance, l'adhérence et la maniabilité. Les trois variables seront d'autant plus rares que la note de la voiture sera basse, allant de F à A. Si les premières compétitions peuvent être abordées avec un peu de patience, hormis la vue isométrique fixe qui peut être un peu casse-gueule, on ne peut pas en dire autant des dernières. Si l'IA ne brille pas par sa lucidité, se plaçant dans un train d'enfer, on ne peut pas en dire autant de sa vitesse. En fait, au fur et à mesure que nous progressons dans les courses, notre voiture sera bientôt surclassée par les adversaires. Cela vous obligera à faire des courses "à vide" pour accumuler de l'argent que vous pourrez réinvestir dans l'achat de voitures plus puissantes afin de progresser. C'est un mécanisme assez présent, qui peut être gênant à la longue. Il existe également de nombreux circuits sur lesquels vous pouvez courir en mode course rapide. Parmi ceux-ci, citons Monza, Brands Hatch et d'autres originaux. Une agréable diversion des courses classiques.La combinaison du système de contrôle et des visuels est particulière (pour ne pas dire étrange). Comme nous n'avons guère l'habitude de jouer aux courses en vue isométrique, il devient un peu difficile de comprendre comment se déplacer sur la piste. Heureusement, après quelques courses, qui se terminent souvent dans les dernières positions, on apprend à manier la voiture. Entre autres choses, l'approche est très hardcore, mais avec un côté arcade. À chaque contact avec les barrières, un tour est garanti, ou presque. De plus, si vous placez les roues juste à côté de la piste, il y a un effet de freinage puissant. Vous devez également faire attention aux impacts, car il existe une barre de dommages qui entraîne une baisse des performances de votre voiture à mesure qu'elle se vide. Il faut bien mesurer les courbes, qu'il faut toujours anticiper compte tenu des temps de réponse assez longs, surtout au début. Malgré cela, le jeu est vraiment agréable et plaisant. Lorsque l'on maîtrise le modèle physique, on commence vraiment à s'amuser, et bien qu'il faille faire un peu d'agriculture, cela réussit quand même à égayer l'esprit du fanatique de course.L'esthétique du titre est tout à fait particulière, puisqu'il ne s'agit pas d'un jeu de pixellisation mais d'une approche plus douce et old school. En outre, à partir du panneau des paramètres, il est possible de modifier les filtres visuels pour avoir un tube cathodique, du papier, l'affection des années 1950 ou la désactiver directement. Les voitures sont assez bien faites, tout comme la carte du jeu. Les pistes sont plus soignées, ce qui les rend particulièrement belles à regarder. Toujours dans le domaine de l'esthétique, il convient de noter que, parfois, lorsque l'on passe sous des structures telles que des branches d'arbres, la vue est complètement obstruée. La visibilité nécessaire à ce moment-là s'en trouve réduite, ce qui entraîne presque certainement un accident et une perte de temps conséquente. À cet égard, on aurait pu faire plus : un correctif peut encore régler ce problème. La bande-son de Super Woden GP a été composée par le développeur lui-même, puisqu'il est également DJ. Il se compose de morceaux électroniques dans le style des années 1980, avec un son typique d'arcade qui remplit les oreilles. C'est agréable pendant les douze premières minutes, mais le volume a tendance à écraser les sons du jeu. Nous avons préféré baisser la musique au bout d'un moment pour mieux nous concentrer sur le jeu.Super Woden GP est un petit indé dédié au style des courses des années 1980. La vue isométrique est caractéristique et sa page d'accueil rappelle celle du premier Gran Turismo. Il n'y a pas de licences officielles, mais on peut voir clairement quelles sont les voitures présentes dans leurs équivalents réels. C'est un jeu un peu difficile, très old school, mais profondément addictif, qui vous fait penser "encore une course et puis c'est tout". Recommandé sans tarder aux amateurs de courses.