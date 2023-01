The Dark Pictures : The Devil in Me

Le parcours de Bandai Namco et de Supermassive Games a été tout sauf linéaire. Après l'excellent Until Dawn, l'équipe a décidé de se lancer dans l'horreur. Il a ainsi donné naissance au premier chapitre d'une collection intitulée Dark Pictures Anthology, créant Man of Medan. Ce qui était d'emblée présenté comme une série de huit titres a été réduit, offrant avec The Devil in Me une conclusion partielle. Entre août 2019 et aujourd'hui, deux autres épisodes ont été publiés. Little Hope et House of Ashes ont réussi, pour des raisons différentes, à faire battre le cœur des amateurs d'horreur. Les œuvres de cette obscure anthologie ont réussi à obtenir des notes plus ou moins positives de la part des critiques, malgré quelques défauts ici et là. The Devil in Me a donc la double épée de Damoclès de devoir améliorer ce que ses prédécesseurs ont fait et de clore un cycle de la meilleure façon possible. Il n'est donc pas surprenant que, d'une certaine manière, l'équipe ait essayé de démarrer en appuyant sur le pied de l'accélérateur. Nous nous trouvons dans le célèbre hôtel World's Fair, un établissement renommé dirigé par Herman Webster Mudgett. Cet individu, cependant, n'est pas entré dans l'histoire pour ses talents d'entrepreneur, mais pour ses talents de criminel. Sous le pseudonyme de Henry H. Holmes, il est devenu le premier tueur en série enregistré aux États-Unis. L'histoire de The Devil in Me commence ici, dans un bâtiment de trois étages et d'un nombre incroyable de pièces (on dit qu'il y en a jusqu'à cent). Ce préambule donne une bonne idée de ce à quoi le joueur sera confronté au cours du jeu. Ou peut-être pas.Après un bref historique qui fait office de tutoriel et dont nous ne dévoilons aucun détail, nous sommes transportés à l'époque actuelle. Henry H. Holmes n'est qu'un nom dans les livres d'histoire, enterré sous des tonnes de béton. Cependant, une équipe de télévision déglinguée, Lonnit Entertainment, réalise un reportage sur le tueur en série. Les espoirs de sortir de l'abîme des séquences de mauvaise qualité sont toutefois minces, surtout si l'on considère le faible calibre du matériel recueilli jusqu'à présent. Tout change lorsque Charlie, le directeur, reçoit un appel d'un homme mystérieux. M. Du'Met offre au groupe l'occasion inespérée de tourner dans une réplique de l'hôtel de l'Exposition universelle, constellée entre autres de nombreux souvenirs appartenant à Holmes. L'offre est si alléchante que Charlie accepte sans broncher. Une limousine passe le prendre, lui et les autres membres, pour les emmener sur l'île de Du'Met. La narratrice, Kate, et l'équipe d'éclairage et de tournage, Mark, Jamie et Erin, sont ainsi catapultés dans ce qui s'avère bientôt (comme prévu) être un véritable cauchemar. Dans les pièces du manoir claustrophobe de Du'Met se cache un violent tueur en série, prêt à imiter Henry Holmes dans tous les domaines. Ainsi commence rapidement un jeu de massacre, dans lequel les choix du joueur sont l'aiguille de la balance entre la vie et la mort des protagonistes. Comme dans les œuvres précédentes, dans The Devil in Me, l'intrigue va évoluer en fonction des décisions prises. L'atmosphère de tension est constamment ressentie dans ce qui est en fait un hybride entre le légendaire The Shining et le non moins célèbre Saw : The Riddler.Tout en offrant des décors incroyablement fascinants, The Devil in Me ne s'écarte pas du style classique de la série. L'œuvre de Supermassive Games est un long film interactif, avec de nombreuses cut-scenes et une série d'événements en temps réel à réaliser. Les petites énigmes ne manquent pas (certaines sont vraiment faciles à résoudre) et quelques nouvelles fonctionnalités intéressantes. Parmi ceux-ci, il convient de mentionner la présence d'un inventaire, dont la gestion est confiée à la croix directionnelle. Chaque personnage peut compter sur des outils spécifiques, utiles dans certaines circonstances. Oubliez le sac à dos dans le style de Leon de Resident Evil, cependant, car il y a très peu d'objets à utiliser. Il s'agit toutefois d'une agréable diversion, qui témoigne de la volonté de l'équipe d'expérimenter. Le même rôle est joué par les indéfectibles objets de collection, représentés par des oboles et des tableaux prémonitoires, bien contextualisés dans l'intrigue. Toutefois, comme nous l'avons mentionné, le véritable protagoniste est le cadre. Le manoir des Du'Met est le véritable ennemi, plus encore que le tueur en liberté. Entre les animatronics terrifiants, les salles secrètes et les nombreux petits trucs, les joueurs amateurs d'horreur auront de quoi s'amuser. Les jumpscare célèbres ne manquent pas non plus, ainsi que de nombreux moments de tension. Malheureusement, ils sont interrompus par une dilution excessive de l'histoire, qui dépasse largement la durée de six heures. Bien qu'il s'agisse d'une note positive, la rupture du rythme a été, pour nous, le vrai grand crime. Tout aussi coupable est le choix de ne pas créer de personnages avec lesquels les joueurs pourraient s'accorder. L'empathie pour l'équipage est au plus bas, à tel point que la véritable attraction est de découvrir qui est coupable des méfaits, que le groupe survive ou non. Cela est également dû aux relations trop superficielles entre les membres de l'équipage, aidées par des lignes de dialogue trop basiques. Ajoutez à cela des choix narratifs qui sanctionnent de manière peu claire, et le joueur se retrouve avec un décor fascinant dans lequel se cachent un méchant mystérieux et cinq figurants.L'un des aspects les plus déficients de The Devil in Me n'est cependant pas lié à l'aspect narratif, mais à l'aspect technique. Les modèles polygonaux qui sont d'abord montrés au joueur sont presque maigres, à tel point qu'ils laissent immédiatement présager le pire. Avec l'entrée des protagonistes, tout s'améliore légèrement, malgré des mouvements et des animations très boisés. Même l'introduction (elle aussi sans précédent) de sections dynamiques dans lesquelles il faut grimper sur des rochers et éviter des obstacles ne contribue pas à rafraîchir le jeu. À certains égards, on a l'impression qu'il s'agit d'un produit des premières années de la PlayStation 4. La bouée de sauvetage est la section audio, qui montre une fois de plus ses muscles en termes d'interprétation vocale et d'effets. Le jeu est en effet entièrement localisé en français, ce qui permet une immersion totale dans le récit. La présence constante d'effets spéciaux sombres et lugubres, en revanche, contribue à rendre la villa unique et incroyablement effrayante, bien soutenue par une bande sonore qui n'envahit jamais l'écran mais laisse (à juste titre) la scène aux acteurs. En ce qui concerne les acteurs, comme le veut la tradition, The Devil in Me bénéficie également d'une distribution respectable. Leur jeu d'acteur transparaît constamment, contribuant à l'aura de film interactif nettement agréable du jeu. Même sur cet aspect, peut-être, certains "plans" auraient pu être revus, mais le résultat global est plus qu'agréable. Enfin, les options pour jouer en compagnie sont incontournables, un autre classique de la série qui ne se démode jamais.Tout comme les autres chapitres de cette collection d'horreur, The Devil in Me souffre de hauts et de bas, ainsi que de quelques lacunes techniques flagrantes. A côté d'une histoire passionnante et bien racontée, on trouve des personnages à la réalisation approximative (tant sur le plan technique que narratif) et trop de moments morts, qui rompent excessivement la tension. Il faut souligner le travail de l'équipe pour la réalisation de la villa, véritable point fort, ainsi qu'un compartiment audio de premier ordre. Ces petits ajouts sont de bon augure pour une éventuelle deuxième saison, dont on attend cependant le saut définitif en qualité.