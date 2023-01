Class of Heroes (Ken to Mahou to Gakuenmono) est une franchise de RPG de type "dungeon crawler" d'Acquire qui joue sur un mélange de cadre scolaire et de monde fantastique. La franchise a même eu plusieurs titres sortis en Occident, mais elle a disparu de la carte après que les sorties sur PSP soient devenues non viables. Voici que le développeur décide de ramener la propriété intellectuelle, mais sous une forme totalement différente. Connu sous le nom de Ken to Mahou to Gakuen Quest au Japon, Adventure Academia : The Fractured Continent est un RPG stratégique avec un gameplay en temps réel qui utilise les races traditionnelles de la franchise comme options d'unités. Tout commence avec le jeune Alex à la tête d'une équipe d'étudiants pour protéger le lycée d'Obsidian des monstres qui l'envahissent. Avec l'aide du Ruler Orb, il parvient à les guider vers la victoire et décide de partir en voyage pour découvrir ce qui se passe et retrouver son père disparu. Avec lui voyagent deux filles (Citrin et Lazuli), toutes deux intéressées par le personnage et sa petite bouille. Après avoir quitté l'école, le trio découvre un immense labyrinthe rempli de monstres. Le continent a été transformé et chaque région est isolée. C'est au joueur d'explorer de nouvelles zones à la recherche de réponses impliquant le secret derrière l'orbe de règle et d'autres gemmes dispersées dans les quatre zones du monde, ainsi que la disparition du père d'Alex. Malheureusement, l'histoire est franchement limitée. Tous les personnages sont très simples et unidimensionnels, avec des dialogues qui tentent de construire rapidement leurs relations, mais ne parviennent pas à faire quoi que ce soit de notable. Le récit global est également tellement cliché que tous les rebondissements sont prévisibles et que le monde est inintéressant. Il convient également de noter que le jeu présente un bug où les lignes sont interchangées à différents moments de l'intrigue. Ce problème est assez clair, et il est difficile pour le joueur de ne pas le remarquer même s'il ne comprend pas ce qui est dit dans les voix exclusivement japonaises du jeu.Si l'histoire est un élément que le joueur peut même sauter avec le bouton Skip s'il le souhaite, l'aspect qui pèse le plus lourd dans le jeu est la jouabilité. En tant que fan de jeux qui explorent des concepts de gameplay atypiques, Adventure Academia peut déjà vous attirer dès le départ puisqu'il s'agit d'un RPG stratégique en temps réel. Aux commandes d'Alex, nous devons assurer la sécurité du garçon tout en explorant les zones du jeu. D'une manière générale, il existe deux types de mission : détruire des cibles ou protéger Alex pendant une durée déterminée. Avec le Ruler Orb, le joueur peut arrêter le temps pour convoquer des alliés et les positionner dans une certaine zone de proximité du protagoniste. En tout, le joueur peut avoir une équipe de six personnages maximum pour accompagner Alex, mais l'invocation est plus limitée. Au départ, Alex est au rang 0, ce qui ne lui permet que d'avoir le soutien de deux alliés. Afin d'en invoquer davantage, il doit dépenser des PM pour augmenter son rang, ce qui lui permet également de récupérer cette énergie plus rapidement. Cependant, les PM peuvent également être utilisés pour renforcer le rang des alliés, les rendant plus forts, ou utiliser des sorts. C'est au joueur de construire sa stratégie en réfléchissant à l'ordre idéal pour faire face aux défis de cette phase. Il est intéressant de noter que le joueur commence avec 0 PM et que cette valeur augmente de trois façons : par le temps qui passe, en battant des ennemis ou en cassant des cristaux qui invoquent plus de créatures dans les phases. Tirant parti de l'univers de Class of Heroes, Adventure Academia offre plusieurs options permettant au joueur de créer ses propres unités. Il existe dix options de races (avec des options masculines et féminines) : humain, khulanz, felpurr, bahamoon, nain, gnome, diabolos, elfe, fée et celeste. Chacun d'entre eux utilise des armes différentes et des compétences spécifiques, et il est intéressant de connaître les différences pour construire sa propre équipe. Par exemple, les elfes sont des attaquants à distance, tandis que les célestes sont de bonnes options pour les soins, mais doivent éviter d'être à l'avant-garde en raison de leurs faibles HP.Au fur et à mesure que le joueur progresse dans l'histoire, il débloque également de nouvelles options de classe. Chaque personnage commence en tant que débutant et les classes plus avancées peuvent entraîner des gains importants de force et de HP ainsi que des changements de compétences. De nouveaux passives peuvent également être débloqués avec les SP obtenus à la fin du jeu, ainsi que l'augmentation de l'expérience et du niveau de tous les alliés présents dans l'équipe principale. Grâce à la possibilité d'invoquer des alliés à tout moment, vous pouvez non seulement choisir le moment de déployer une nouvelle unité, mais aussi effectuer des mouvements plus avancés. Par exemple, lorsqu'un ennemi prépare une attaque puissante, il implique une zone de portée rouge, de sorte que le joueur peut saisir l'allié et le retirer de cette zone de danger. Il est également possible de retirer temporairement un allié du combat pour récupérer rapidement ses HP. Malheureusement, le principal problème d'Adventure Academia est que la conception des scènes est faible et que tous ces détails de gameplay intéressants finissent par être sous-utilisés. Les zones sont très similaires, de simples couloirs pour la plupart, et les quelques tentatives pour apporter de la variété ne sont pas suffisantes. Les exemples incluent des ennemis surprises et des boss surpuissants, mais aussi des interrupteurs cachés que le joueur doit se trouver à proximité immédiate pour voir, ce qui est plus un inconvénient majeur que quelque chose qui ajoute de la fraîcheur à l'approche simpliste du design.Un autre gros problème est que vous ne pouvez déplacer la caméra que dans des angles et des zooms limités. Grâce à cela, certains des moments les plus chaotiques du champ de bataille peuvent être difficiles à comprendre pour le joueur qui voit ses personnages tamponnés par les ennemis, par exemple. Tout sera partagé en grande partie dans un style roman visuel, avec peu de sprites disponibles et le texte de l'écran entièrement en anglais. Graphiquement parlant, Adventure Academia the Fractured Continent a de très belles idées. La physicalité papier et jeton des différentes unités fonctionne. Les graphismes colorés et caricaturaux vont bien avec l'âme du jeu. Même les illustrations des étapes du roman visuel, bien que simples et statiques, ne sont pas mauvaises. Malheureusement certains éléments sont un peu trop répétés, des ennemis aux niveaux eux-mêmes (divisés en divers biomes un peu anonymes). Le fait que les différentes races (y compris des éléments que vous rencontrerez au cours de l'aventure) soient majoritairement représentées par seulement deux variantes, les mêmes pouvant être sélectionnées dans l'Académie, n'est pas réjouissant. Le son n'est pas mauvais mais offre peu de morceaux vraiment captivants, se limitant au rôle de simple accompagnement. Le doublage japonais est bon, bien que Citrin puisse être trop bruyante.Adventure Academia : The Fractured Continent est un RPG stratégique avec une proposition curieuse. Malheureusement, le design très simple des zones, le fort sentiment de répétition et l'histoire totalement prévisible font que le concept tombe rapidement dans une spirale de monotonie.