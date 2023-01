Doctor Who : Duo Bundle (The Edge of Reality + The Lonely Assassins)

Doctor Who The Edge of Reality est sorti en version numérique le 14 octobre 2021 sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC et constitue la représentation vidéoludique de la plus célèbre série télévisée britannique. Doctor Who a débuté en 1963 avec la série classique relatant les aventures du Docteur : un extraterrestre capable de voyager dans le temps et l'espace grâce au TARDIS, sa cabine téléphonique bleue. Après diverses vicissitudes, la série s'est arrêtée en 1996 pour être reprise en 2005. Nombreux sont ceux qui ont incarné le Docteur, mais le jeu vidéo en question concerne deux célébrités spécifiques : David Tennant et Jodie Whittaker, les dixième et treizième docteurs respectivement. Développé par Maze Theory et Just Add Water, Doctor Who The Edge of Reality devrait être la suite d'un titre qui a fait un tabac auprès des fans de la série à sa sortie. Tout bon docteur digne de ce nom a son propre compagnon qui se laisse entraîner dans les aventures de cet extraterrestre, au point de devenir le véritable protagoniste de l'histoire. Eh bien, dans Doctor Who The Edge of Reality, le jeu s'ouvre avec le joueur à l'intérieur d'une simple laverie au cœur de Londres, catapulté dans une réalité complètement bouleversée. À l'origine de ces dégâts, le virus de la réalité, qui menace de s'attaquer non seulement à notre réalité, mais aussi au temps et à l'espace. Le treizième Docteur (Jodie Whittaker) viendra à votre secours et tentera de vous guider comme le Docteur le fait le mieux : de la manière la plus chaotique possible. Vous devrez réussir à rejoindre le TARDIS sans être kidnappé par ce qui semble être des Daleks : des créatures extraterrestres, ennemis par excellence de la série télévisée. Doctor Who The Edge of Reality ne dure pas très longtemps, trois à quatre heures, sans compter tous les moments où l'on s'enlise un peu.Au début, nous ne savons pas s'il s'agit vraiment d'eux ou d'une créature similaire, car nous n'entendons que des voix et ne sommes même pas proches. En guise d'indice, tout ce que nous avons, ce sont de très grands vaisseaux spatiaux qui vont patrouiller très loin afin d'enlever et de tuer tous les êtres humains qui passent à portée. Une fois que vous aurez atteint le vaisseau de sauvetage, le Treizième Docteur vous demandera de récupérer et de localiser les trois cristaux temporels afin de la libérer de l'endroit où elle est piégée. De cette façon, vous sauverez le temps, l'espace, l'Univers et peut-être même Doctor Who The Edge of Reality. Dans Doctor Who The Edge of Reality, nous retrouvons non seulement une histoire qui, pour le meilleur ou pour le pire, a été vue de nombreuses fois dans la série télévisée britannique, mais aussi les pires ennemis jamais vus par le Docteur. Il s'agit de Daleks, de Cybermen et d'anges pleureurs qui rendent l'atmosphère du jeu encore plus sombre et surréaliste. D'une certaine manière, c'est comme si le jeu essayait de vous faire vivre pleinement ce qui arrive à ceux qui ont la " malchance " de rencontrer le Docteur. Un mélange de peur, d'anxiété, de terreur et de curiosité. Bon ou mauvais, il réussit parfois, mais il est loin d'être sans reproche. Doctor Who The Edge of Reality est doublé en anglais, mais dispose de traductions et de sous-titres en français. Une belle occasion de faire découvrir cet univers britannique à ceux qui l'ignorent, dommage pour les sous-titres qui ne parviennent souvent à tenir que deux secondes d'affilée, ce qui fait beaucoup baisser la note. Préparez-vous, parce qu'à partir d'ici, il y aura une escalade de problèmes.Les problèmes sont les mêmes sur toutes les plateformes. Nous parlons pour commencer des graphismes créés avec Unity, qui font paraître Doctor Who The Edge of Reality vieux d'au moins une décennie. Les graphismes de Doctor Who The Edge of Reality constituent un défaut majeur qui nous laisse un goût amer dans la bouche. L'arme principale du Docteur serait un tournevis sonique : un objet spécial qui, lorsqu'il est dirigé vers divers objets, provoque certaines réactions. Dans le jeu, nous avons le grand honneur de pouvoir utiliser cette arme mortelle, mais comment ? On a l'impression de jouer à l'un des nombreux jeux vidéo Harry Potter sur PlayStation One. Étant de grands fans de la série télévisée, voir de la fumée jaune et des étincelles magiques sortir du tournevis sonique nous a causé un certain chagrin. Bien sûr, on aurait pu laisser tomber et passer à autre chose, mais ce détail mis bout à bout avec tout le reste... non. Il n'y avait aucun moyen de mettre de côté cette erreur graphique. Erreur que l'on retrouve également dans les scènes sombres, qui sont si sombres que l'on se perd dans une pièce de 2×2 ou à quelques centimètres de son propre nez. Doctor Who The Edge of Reality devrait être un titre "effrayant", c'est certain, et il devrait présenter de telles scènes afin d'alimenter le rythme cardiaque. Il convient toutefois de le faire de manière judicieuse, sans pour autant provoquer de frustration. Ça n'a pas aidé que nous n'ayons jamais eu l'ombre d'une carte. En outre, à de nombreux moments, les différentes ralentissements ont provoqué une gêne pour l'œil. Un autre drame se déroulait à l'intérieur du TARDIS où nous devions exécuter une série de commandes pour le faire fonctionner (sous les directives du treizième Docteur, bien sûr). Et, malheureusement, souvent Doctor Who The Edge of Reality donnait à chaque mouvement que nous faisions une erreur, même si c'était le bon. Le traitement utilisé pour les ennemis était extraordinaire. Nous sommes peut-être biaisés, car nous connaissons les séries originales et ce qu'elles représentent dans l'histoire, mais c'était vraiment agréable de pouvoir les aborder aussi directement. Surtout pour les anges pleureurs.Petit spoiler, nécessaire pour bien comprendre la situation de ces créatures (sautez ce minuscule paragraphe si vous vous en fichez ou si vous ne voulez pas en savoir plus) : étant des statues, elles ne bougent pas, mais elles bougent si vous ne les regardez pas. Littéralement : vous ne devez pas cligner des yeux devant un Ange pleureur dans la pièce et cette mécanique a été reproduite dans le jeu ! Nous sommes souvent retournés aux différents endroits afin de sauver nos peaux des malheureux humains et c'était magnifique, bien que plutôt particulier le soir d'Halloween. Comme nous le savons tous, c'est une fête où ce qui est effrayant est amplifié non seulement en termes d'image, mais aussi avec des effets sonores et de la musique à thème. Avec Doctor Who The Edge of Reality, ce n'était pas un problème, car de nombreux sons étaient si gênants que nous étions autorisés à jouer sans casque. C'est vrai : nous avons passé quelques minutes dans le jeu sans avoir besoin d'écouter l'audio. Certains bruits semblaient être plus forts qu'ils ne devraient l'être, en fonction du contexte, bien sûr, et de nombreuses voix étaient activées avant même que nous n'atteignions la cible. Un exemple ? La voix du treizième docteur peut être entendue immédiatement après avoir quitté une habitation, et jusqu'ici tout va bien ; il est dommage que la voix provienne d'une petite radio placée de l'autre côté de la carte et que nous ayons passé des minutes entières à la chercher, pour nous rendre compte qu'elle n'était pas là. C'est précisément à cette occasion que nous avons réalisé que le jeu ne favorise pas une réelle exploration des différents lieux, mais nous fait simplement emprunter un itinéraire désigné dès le départ. Les commandes du jeu sont un peu délicates, pas intuitives et il n'y a pas de véritable tutoriel sur la meilleure façon de les manipuler. Doctor Who The Edge of Reality est un jeu conçu pour les plates-formes qui prennent en charge la réalité virtuelle. Les développeurs ont pris le fichier du jeu et l'ont placé comme "nouveau", en y plaçant diverses commandes exécutables par la manette. C'est la principale raison pour laquelle il n'est pas possible de feuilleter tranquillement le carnet de voyage donné au joueur comme une aide supplémentaire ; cette mécanique dans Doctor Who The Edge of Reality est complètement inutile en raison des contrôles.Jusqu'à présent, l'affaire ressemble à l'une des nombreuses inspections du style "Sherlock Holmes", mais peu après le début des recherches, quelque chose de très étrange se produit : nous recevons un appel de Lawrence lui-même.Aussi développé par Maze Theory, Doctor Who : The Lonely Assassins est quant à lui sorti le 19 mars 2021 sous forme numérique. Dès les premières minutes de jeu, nous avons toujours eu un sentiment étrange car il était difficile de comprendre précisément à quel genre il appartenait. Ce sentiment d'incertitude a suscité une sorte de curiosité, également parce que, dans l'intrigue, le rôle du protagoniste n'est pas attribué à un avatar mais à nous tous, joueurs à la première personne. Doctor Who The Lonely Assassins commence par la découverte fortuite d'un téléphone portable, appartenant à un inconnu appelé "Lawrence Nightingale". Sans raison précise, nous avons accès à toutes ses données personnelles et à tous ses canaux de communication. Soudain, nous sommes contactés par une certaine "Petronella Osgood", qui se présente comme une détective appartenant à un groupe d'investigation spécialisé dans les phénomènes paranormaux. À ce moment-là, notre collaboration avec la femme commence et notre tâche consiste à l'aider à résoudre l'affaire en trouvant des indices sur le téléphone. Au cours de la recherche, nous découvrons de nombreux détails sur la vie privée de Lawrence et deux personnages secondaires qui jouent un rôle important dans l'histoire, à savoir sa femme Natasha et son voisin, M. Flint. La ligne est terrible et vous ne pouvez pas entendre les mots prononcés par l'homme, mais le sentiment que vous ressentez en l'écoutant est effrayant. C'est un signe clair que Doctor Who The Lonely Assassins est caractérisé par plus que quelques moments d'anxiété et de peur.Après l'appel terrifiant de Lawrence, nous sommes appelés quatre fois par une unité de contrôle injoignable, qui nous laisse à chaque fois un message secret. Ce message consiste en la prononciation d'un mot aléatoire et de quatre chiffres. Apparemment, cela n'a aucun sens, mais à la fin du jeu, vous comprendrez parfaitement la logique de ces étranges appels téléphoniques. Dans les grandes lignes, l'histoire de Doctor Who The Lonely Assassins est divisée en deux parties et nous ne parlerons que de la première, car si nous révelions la suite de l'histoire, nous vous priverions de cet effet de surprise que nous avons trouvé et tant apprécié. Le système de jeu de Doctor Who The Lonely Assassins comporte des mécanismes très basiques, qui dans leur simplicité ont donné une expérience assez agréable. Tout d'abord, il y a la partie communication avec Osgood, qui occupe presque 50% de notre expérience de jeu. Dans les dialogues avec la femme, nous avons toujours le choix entre trois réponses, qui n'affectent presque jamais le cours de la conversation, sauf en de très rares occasions. En pratique, si je choisis de dire A au lieu de B, Osgood finit par nous donner exactement la même information de toute façon. Malheureusement, l'apparition de plusieurs crashs nous a passablement ennuyé et nous avons parfois ressenti une grande frustration. Malgré la présence de ce problème, l'expérience de Doctor Who The Lonely Assassins s'est avérée tout de même intrigante. En plus des conversations avec Osgood, nous devons traquer des indices en naviguant dans les différentes ressources du téléphone portable de Lawrence. Plusieurs fichiers sont cryptés et au fur et à mesure que nous avançons, Osgood pourra les décoder et nous permettre d'enquêter davantage.Les développeurs, pour nous faciliter la tâche, ont fait en sorte que chaque fois que nous trouvons un indice, une lumière jaune clignote. En cliquant sur le bouton, nous devons ensuite toucher l'écran et déplacer notre doigt ici et là pour saisir l'indice. Une fois attrapé, il peut être envoyé à Osgood et la discussion avec notre "partenaire" reprend. Dans la seconde moitié du jeu, une autre fonction sera activée, qui a la même fonction, mais une finalité différente : alors que la classique implique l'extraction de données, celle-ci exerce ici la fonction d'effacement. À une occasion spécifique, nous devrons passer un appel téléphonique et, vers la fin du jeu, nous passerons également des "appels vidéo". Dans Doctor Who The Lonely Assassins, nous avons particulièrement admiré la définition des images et la haute résolution des vidéos. En dehors de tous les atouts du jeu, lorsque l'on regarde la galerie de Lawrence ou que l'on passe des appels vidéo, on voit des environnements et des personnages qui ne sont pas modélisés par ordinateur, mais filmés dans la vie réelle. En bref, il s'agit d'un véritable gadget cinématographique. La bande-son s'avère agréable, notamment parce qu'elle a contribué à créer une atmosphère sombre et angoissante, en particulier dans les moments les plus délicats de Doctor Who The Lonely Assassins. Dans Doctor Who The Lonely Assassins, il y a heureusement une traduction en français, ce qui est une bonne nouvelle pour un jeu très textuel (les doublages sont quant à eux en anglais). La durée de l'ensemble du jeu est très courte : Le run a duré environ trois heures. Il aurait été encore plus agréable s'il avait été un peu plus long. Dans l'ensemble, Doctor Who The Lonely Assassins mérite néanmoins d'être considéré.Si vous êtes un fan de Doctor Who, The Edge of Reality pourrait vous divertir malgré les nombreux bugs. Si, par contre, vous ne savez même pas de quoi nous parlons, réfléchissez-y à deux fois. Un utilisateur qui ne sait pas à 100% ce que l'on peut trouver en chemin ne pourra jamais continuer. De son côté, Doctor Who The Lonely Assassins est un titre caractérisé par un gameplay très sobre, accompagné de la présence d'un scénario engageant et imprévisible. Le compartiment technique et sonore est bon, même si les plantages récurrents ont mis notre patience de joueur à rude épreuve.