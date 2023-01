Développée par Digital Eclipse et publiée par le vétéran Atari, la collection Atari 50 : The Anniversary Celebration ressemble plus à une encyclopédie interactive qu'à un jeu proprement dit et retrace chaque moment de cette période turbulente qui comprend l'essor, la chute et l'essor de ce que nous connaissons aujourd'hui comme l'industrie du jeu vidéo. Atari 50 : The Anniversary Celebration nous emmène en voyage à travers 50 ans d'histoire du jeu vidéo. Dans le jeu, nous disposons de frises chronologiques interactives qui nous présentent des histoires, des anecdotes, des artefacts numériques tels que des photos, des pages de magazines, des manuels, des prospectus et beaucoup, beaucoup de contenu vidéo tel que des interviews et des documentaires dans une expérience cohérente où, en plus de regarder, vous pouvez jouer et interagir. La première partie de l'histoire nous présente l'origine des arcades, en 1971, dans un monde dominé par les flippers, jusqu'à ce que deux ingénieurs, Ted Dabney et Nolan Bushnel, créent une société appelée Syzygy co, créateur de la première arcade qui s'appelait Computer Space, un jeu qui consistait essentiellement en un vaisseau spatial qui devait tirer et s'échapper des projectiles ennemis dans un scénario de fond noir avec des pixels blancs, et qui serait plus tard nommé comme il est connu dans le monde entier aujourd'hui, Atari.La deuxième partie de la collection raconte l'histoire à partir de 1977, lorsqu'Atari a lancé en septembre le Video Computer System, connu plus tard sous le nom d'Atari 2600, transposant toute cette expérience interactive des Arcades sur les écrans de télévision. Contrairement aux Arcades où chaque machine était construite pour un jeu spécifique, la console familiale avait une entrée pour les cartouches, qui étaient vendues séparément mais contenaient des jeux différents. La popularité des jeux vidéo s'en est trouvée encore accrue, c'était quelque chose d'inimaginable auparavant, comme avoir une salle d'arcade à la maison, mais avec une grande variété de jeux et qui ne vous demanderait pas des jetons à chaque fois que vous essayez. Combat, Air Sea Battle, Surround, Adventure, Missile Command, Outlaw et bien d'autres, dans ce chapitre de la collection nous pouvons jouer, entrer et connaître l'histoire de chaque jeu, observer quelques représentations 3D des couvertures, manuels et arts promotionnels de plusieurs classiques de l'époque.Le troisième chapitre de notre voyage nous raconte les hauts et les bas de l'industrie. L'ascension qui compte avec le lancement du programme Atari Club en 1982, qui donnerait des réductions et des avantages pour les abonnés, les sorties de grands jeux avec une qualité extrême comme l'étaient les Sword Quest, qui avait même une bande dessinée pour approfondir le lore, au lancement de l'Atari 5200, cinq ans après la console originale, qui malgré avoir une apparence plus robuste a été un fiasco, en raison du contrôle désastreux et le crash du marché en 1983 qui était sur le point d'exploser. À l'époque, il n'existait aucune réglementation sur ce qui pouvait être publié sur la plateforme, si bien qu'une multitude de jeux mal finis sortaient à la hâte. Le cas le plus célèbre est sans doute le jeu inspiré du film E.T. qui est devenu le plus gros échec de l'époque, voire même accusé d'être responsable du crash des jeux vidéo. En septembre 1983, Atari a jeté plusieurs tonnes de jeux invendus dans une décharge à Alamogordo, au Nouveau-Mexique. Ce jour est considéré comme l'événement marquant du crash du jeu vidéo de 1983. Alors que le marché des jeux vidéo s'est effondré au milieu des années 80, le secteur des ordinateurs domestiques a prospéré. Et Atari a joué un rôle majeur dans l'introduction des ordinateurs dans les foyers.Le quatrième chapitre de l'encyclopédie aborde cette partie de l'histoire, lorsque, à partir des années 1970, l'ordinateur personnel a commencé à prendre de plus en plus de place dans les foyers familiaux. Et pour des millions de ces nouveaux propriétaires d'ordinateurs, le nom sur la boîte était familier : Atari. En 1979, Atari a sorti l'Atari 400, un ordinateur personnel qui coûtait 499 dollars, sa principale caractéristique était son clavier à membrane monopanel, qui était moins cher et pouvait mieux résister si un liquide tombait dessus, mais qui cependant rendait la tâche de frappe très laborieuse. Le faible prix de l'Atari 400 lui a permis de réaliser deux fois plus de ventes que le puissant Atari 800, également sorti en 1979, qui était doté d'un clavier bien supérieur à celui du 400, d'une deuxième entrée pour les cartouches, d'une sortie TV et de la possibilité d'étendre la mémoire vive via des clés USB vendues séparément. Bien que l'équipe marketing des ordinateurs Atari ait mis l'accent sur les jeux au profit d'applications plus sérieuses, il était évident que les Atari 400 et 800 étaient des machines de jeu puissantes. Un excellent exemple était le jeu exclusif et considéré comme l'application tueuse, c'est-à-dire le jeu qui ferait que les gens achètent des ordinateurs Atari, tout comme God Of War fait que les gens achètent la Playstation 5 aujourd'hui, Star Raiders, avec un succès de vente retentissant. L'aventure d'Atari avec les ordinateurs personnels a commencé, comme nous l'avons déjà dit, en 1979 avec les Atari 400 et 800 et leur dernier ordinateur personnel a été l'Atari Falcon en 1992, avec un processeur 32 bits, produit pendant seulement 1 an et aujourd'hui, considéré comme un objet de luxe dans la bibliothèque des collectionneurs.En fin de compte, la domination du PC compatible d'IBM a entraîné le retrait d'Atari du marché des ordinateurs jusqu'au début des années 90. Cependant, lorsque l'industrie du jeu est revenue, Atari est également revenue en force, apportant avec elle de nouveaux jeux pour prolonger la vie de l'Atari 2600, ainsi qu'un puissant duo félin, les nouvelles consoles, Atari Lynx et Jaguar. L'Atari Lynx, appelé dans les publicités le tueur de Game Boy, est sorti en 1989 avec un prix de détail suggéré de 179,99 $. La première console portable d'Atari avait un écran LCD couleur et était conçue pour que les joueurs puissent choisir de la retourner et de jouer avec les boutons à gauche et le pavé directionnel à droite. En 1991, alors que les ventes de la Lynx n'allaient pas aussi bien que prévu, une version redessinée de la console portable est sortie. En plus d'être plus petite, le jeu qui était inclus a été retiré de l'emballage ainsi que le câble d'alimentation, cette nouvelle Lynx avait un prix de base de 99,99 $. Et c'est le 23 novembre 1993 que sort la puissante console 64 bits d'Atari. L'Atari Jaguar, avec son battage marketing aussi aiguisé que les griffes d'un félin, était une tentative de supplanter les machines 32 bits nouvellement sorties et son prix suggéré était de 249,99 $. La console de bureau originale utilisait des cartouches au lieu de CD-ROM et ce n'est qu'en septembre 1995, après de nombreux retards, que la Jaguar CD est sortie au prix de 149,99 $. Au début de 1996, juste un an après la sortie de la Jaguar CD, Atari qui se trouvait avec plus de 100 000 unités invendues dans ses dépôts, a décidé d'annuler la fabrication de la Jaguar, mettant fin au cycle de la console et quittant le marché du jeu. La société a fusionné avec un fabricant de disques durs appelé JTS plus tard dans l'année et a vendu ses actions à un liquidateur, mettant fin à l'activité de jeu d'Atari.Digital Eclipse n'a pas ménagé ses efforts pour nous apporter la meilleure collection jamais réalisée et les développeurs ont été attentifs à chaque détail de cette encyclopédie numérique du respect, et ce aussi bien dans la chronologie avec ses citations, ses vidéos et ses photos, que dans les jeux, les nouveautés, rendant les classiques plus accueillants pour les nouveaux joueurs. Pour commencer la conversation, vous pouvez sauvegarder n'importe quel jeu quand vous le souhaitez en appuyant sur le bouton moins et en allant dans Enregistrer le jeu, et pour charger le jeu où vous l'avez laissé, il suffit d'aller dans Charger le jeu. Oui, chaque jeu de la collection possède un Save State et cela fait que les nouveaux joueurs, peu habitués aux difficultés des anciens jeux, renoncent à finir l'aventure. En outre, vous pouvez modifier la taille de l'écran qui varie entre original, plein ou large, vous pouvez activer un filtre pour simuler un écran de télévision à tube cathodique, les célèbres téléviseurs à tube, au cas où vous seriez plus jeune et les jeux Atari 400 et 800 ; nous pouvons activer ou désactiver l'overclock. Les commandes de chacun des jeux peuvent également être personnalisées dans le menu, et enfin, la cerise sur le gâteau, tous les jeux sont accompagnés de leur manuel d'instruction original. Il convient de préciser qu'aucun titre de l'ex-Infogrames, devenu un temps Atari (et maintenant Bandai Namco Europe) n'est inclus dans cette compilation.En plus de cette vaste sélection de plus de 100 jeux sur sept plateformes différentes, la collection propose sept jeux inédits, d'inspiration classique. "Haunted Houses" est un survival horror où jusqu'à deux joueurs peuvent explorer plusieurs environnements, armés de dispositifs pour aider à trouver les morceaux d'une urne funéraire. "Neo Breakout", la nouvelle version du classique BreakOut comprend la version déjà connue du jeu et un mode de jeu différent, une sorte de tir à la corde compétitif extrêmement amusant qui peut être joué entre deux joueurs ou contre le CPU. Avec "Quadratank", Digital Eclipse est revenu aux origines du combat avec ce remake de Tank pour quatre joueurs. Le jeu peut être joué individuellement ou en équipe et vous pouvez choisir entre des armes, des arènes, des terrains et des modes de jeu, dont la célèbre capture du drapeau. "Swordquest : AirWorld", le légendaire quatrième jeu d'action-aventure de la série Swordquest n'est plus un mythe. Basé sur les concepts du créateur de la série Tod Frye, les joueurs explorent un monde intriguant basé sur le I Ching dans leur quête de l'illumination. Montez sur votre destrier ailé et envolez-vous vers l'inconnu, aventurier, les mystères d'AirWorld vous attendent."Touch Me" n'est pas un nouveau venu. La version originale de Touch Me d'Atari est apparue en 1974 et était une sorte de follow the leader mais uniquement par l'audio. Ralph Baer a repris cette idée, en ajoutant des boutons de couleur et des sons plus musicaux, pour son jeu portable de 1978, Simon. Atari a incorporé les améliorations de Baer dans sa propre version portable de Touch Me, qui a été reproduite numériquement dans cette collection. "VCTR-SCTR" est un jeu inspiré des célèbres Asteroids, Lunar Lander et Tempest. Un jeu de tir très amusant dans le style twin-stick shooter, c'est-à-dire qu'avec une directionnelle on déplace le vaisseau et l'autre tire, qui rend hommage à l'héritage de l'arcade Atari. Enfin "Yar's Revenge Enhanced" est le classique Yar's Revenge avec la même qualité de gameplay, mais avec des graphismes et des sons magnifiques et entièrement mis à jour pour les consoles actuelles.Atari 50 : The Anniversary Celebration est une compilation dantesque pour les passionnés du monde des jeux vidéo. C'est aussi une façon amusante de se souvenir des classiques et de faire connaître aux plus jeunes l'origine des consoles de salon. C'est une collection faite avec un tel soin qu'on espère qu'elle servira de modèle pour les jeux de ce type.