Do Not Open, récemment arrivé sur PlayStation 5, est le fruit du travail acharné de l'équipe indépendante NOX NOCTIS. Embrassant la philosophie de l'éditeur qui les a soutenus, ils ont conçu une aventure plutôt effrayante dans laquelle les énigmes sont l'un des principaux aspects. Do Not Open partage de nombreux éléments avec MADiSON, comme le fait que l'univers de jeu et surtout les énigmes sont générés de manière aléatoire à chaque nouvelle partie, mais il tente de proposer une expérience davantage consacrée au genre " escape room ", en nous enfermant dans différents environnements dont nous devons nous échapper dans un temps limité en utilisant les objets qui nous entourent pour réussir. La vulnérabilité et la terreur sont d'autres éléments centraux de l'aventure, avec des mécanismes conçus pour nous pousser à nous cacher et à éviter le danger au lieu de nous battre. Se réveiller dans un sous-sol sale et poussiéreux n'est pas quelque chose qui arrive tous les jours, mais c'est exactement ce qui arrive à Michael J. Goreng, le protagoniste de Do Not Open, dès que nous démarrons le jeu et prenons le contrôle de la situation. Peu d'éléments autour de nous nous aideront à comprendre peu à peu ce qui s'est passé, et l'ampleur du danger auquel nous serons bientôt confrontés. La seule chose qui est claire, c'est que nous sommes piégés et que nous devrons tout faire pour nous échapper de cet endroit froid et effrayant. Parsemés ici et là, nous trouverons quelques indices, des feuilles de papier apparemment écrites par notre fille, nous invitant à regarder très attentivement certains tableaux accrochés aux murs de cet environnement exigu. C'est ainsi que le jeu nous présente très rapidement ses mécanismes de base, conçus pour nous pousser à fouiller dans tous les coins des pièces afin de dénicher les indices nécessaires pour s'échapper et passer à la section suivante du récit.L'une des caractéristiques du jeu, qui vous saute aux yeux dès le premier instant, est que tous les éléments avec lesquels vous pouvez interagir se fondent très bien dans le reste de l'environnement, ce qui les rend en fait plus difficiles à trouver. Par conséquent, Do Not Open fait partie de ces jeux qui nous obligent à faire très attention à tout ce qui nous entoure, nous obligeant à avancer de manière raisonnée et sans jamais suivre une logique d'essais et d'erreurs. Chaque joueur vivra également une expérience totalement nouvelle du début à la fin de sa partie, garantie par la génération d'une carte différente de la maison dans laquelle nous vivons (villa Judith), par le positionnement des objets clés et par le fait que les cœurs des énigmes changent constamment (avec plus de deux millions de combinaisons possibles). Les énigmes sont de difficulté moyenne, en ce sens qu'elles ne sont jamais trop compliquées, mais elles ne sont pas non plus extrêmement simples, de sorte qu'au moins lors de la première manche, chacun devra mettre son cerveau à l'épreuve pour atteindre le générique de fin, un objectif qui peut être atteint en cinq heures environ. Si vous pensez que Do Not Open est tout ce qu'il y a à faire, vous avez tort, car pour ajouter un peu de piment au suspense, il y a une créature très angoissante qui se révélera dès que nous aurons réussi à résoudre toutes les énigmes d'une section particulière du jeu ou dix minutes après son début. Grâce à un bouton spécial, nous pourrons toujours contrôler un compte à rebours à partir de notre montre, juste pour ajouter une touche d'anxiété à l'ensemble, et ce sera à nous de profiter de notre environnement pour nous cacher du monstre paranormal afin de tenter de sauver notre peau et de nous faufiler vers la sortie. Au cours de nos sessions de test, l'intelligence artificielle de cet ennemi s'est révélée bien trop pointue et nous a mis en difficulté plus que les développeurs ne l'auraient souhaité. Heureusement, un patch a permis de mieux équilibrer l'expérience et de la rendre moins frustrante (nous serons toujours impitoyablement traqués).La formule du jeu fonctionne donc très bien et offre un point de vue original sur un genre maintes fois reproposé. Néanmoins, la partie escape room s'avère beaucoup trop simplifiée, car en fait chaque zone contient simplement deux énigmes distinctes qui nous donneront la chance d'obtenir les deux fragments de la clé nécessaire à notre évasion. Nous aurions certainement préféré un système beaucoup plus stimulant et mieux intégré, dans lequel nous aurions peut-être pu collecter plus d'objets à combiner entre eux et différents indices pour arriver au fond de véritables énigmes, mais nous avons dû nous contenter d'une poignée de défis entrecoupés d'une chasse à l'homme éreintante. Graphiquement, Do Not Open se défend très bien sur PlayStation 5, avec des environnements bien rendus et beaucoup de détails pour rendre chaque pièce crédible. Les effets d'ombre et de lumière nous ont aidés à nous plonger dans les atmosphères angoissantes de la Villa Judith, le tout complété par une bande sonore décente mais bien exécutée. Heureusement, cette fois-ci le jeu est proposé en français, bien que la narration soit facile à comprendre, ce qui est toujours appréciable dans un jeu d'aventure. En revanche, le design de l'ennemi principal n'apparaît pas toujours convaincant.Do Not Open est un jeu qui nous a permis de passer quelques heures en compagnie d'un bon représentant du genre, grâce à son niveau de défi non négligeable et à sa rejouabilité, qui compense largement la longévité limitée de l'expérience. Si vous recherchez un produit avec lequel vous vous testez à résoudre des énigmes tout en étant constamment dérangé par une créature assoiffée de sang, eh bien, Do Not Open est exactement le jeu que vous recherchez.