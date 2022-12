Le point-and-click est l'un des genres les plus anciens du jeu vidéo mais qui parvient encore à s'imposer aujourd'hui, grâce à des développeurs qui croient au genre, mais surtout grâce à une légion de fans inconditionnels. Récemment, Last Days of Lazarus, le premier titre du studio Darkania Works, a été ajouté à la liste. Il nous offre une aventure classique, mais avec un cadre fascinant et une histoire captivante, le tout assaisonné de tonalités sombres et assez gothiques. Ce jeu est entièrement axé sur l'histoire, alors lisez sans crainte, vous ne trouverez aucun spoiler ! Ce type de jeu a une structure de jeu qui repose presque entièrement sur un gameplay riche et ramifié, optant toujours pour une solution minimaliste et simple. Last Days of Lazarus ne fait pas exception, ne nous offrant qu'une poignée de contrôles à la disposition de Lazarus. En plus de se déplacer, on peut courir, interagir avec des objets et utiliser un zoom pour se concentrer sur certains objets. C'est tout, rien de plus, mais le gameplay n'est pas la raison pour laquelle un fan joue à un jeu point-and-click. L'histoire, en revanche, réussit immédiatement à capter l'attention du joueur, dès le prologue, dans lequel nous assistons passivement à un appel téléphonique entre le protagoniste Lazare et sa sœur Lioudmila, tandis que des images inquiétantes défilent à l'écran, dans lesquelles Lazare est informé de la mort de leur mère, qui s'est suicidée par pendaison. Sa sœur, dévastée par l'événement, tente par tous les moyens de faire revenir Lazare chez lui, une maison que le protagoniste avait abandonnée dans sa jeunesse, rompant presque ses liens avec elle et avec sa famille. Lazare ne veut pas en entendre parler et, malgré l'événement grave et douloureux, préfère se consacrer à son travail avant de rentrer chez lui.Quelques jours après l'enterrement, Lazare décide de retourner dans la maison de son enfance, non pas tant pour faire un dernier adieu à sa mère que pour tenter de convaincre Lioudmila de faire table rase du passé et de prendre un nouveau départ. Arrivé à la maison de sa mère et de sa sœur décédées, Lazare se retrouve seul, avec un message de Lioudmila avertissant son frère d'être au cimetière. Une forte secousse sismique, puis le début de nombreux événements sombres et inexplicables. Last Days of Lazarus parvient à retenir votre attention pendant toute sa durée, qui s'avère malheureusement très courte ; en tout, il vous faudra 5 à 6 heures pour terminer le jeu, et la nature linéaire de l'histoire n'aidera pas le facteur de rejouabilité de ce titre, à moins que vous ne vouliez trouver tous les objets à collectionner pour le completisme. La progression de l'histoire suivra le schéma suivant : interagir avec tout ce qui se trouve dans la micro-zone, résoudre des énigmes simples si elles sont présentes, parler à tous les personnages et continuer. Des mécaniques basiques que l'histoire parvient heureusement à rendre moins banales et à maintenir l'intérêt. Un gros point en faveur de Last Days of Lazarus est sans aucun doute le soin apporté à l'atmosphère et au décor que le développeur a donné à sa créature, notamment dans ses côtés sombres, gothiques et occultes, mais pas seulement. Les différents personnages sont également bien caractérisés visuellement, alors qu'on ne peut pas en dire autant de leurs homologues. La bande sonore accompagne parfaitement l'atmosphère du jeu, avec des sons ambiants précis et un bon jeu de voix en anglais, même si Lazarus échoue rarement à exprimer parfaitement l'émotion du moment dans les moments charnières et excitants. Les jump scares sont également présents, dont certains sont très inattendus. Malheureusement, il faut noter l'absence totale de la langue française qui, même si l'anglais utilisé dans les lignes de texte n'a rien de compliqué, se révèle être un problème dans certaines phases où les superpositions défilent rapidement.Last Days of Lazarus est une aventure aux tonalités gothiques et sombres, qui réussira à captiver le joueur tout au long de sa durée malheureusement courte. Des graphismes très détaillés, un compartiment sonore à la hauteur, une atmosphère captivante, une histoire intrigante et, surtout, la grande passion du développeur font de ce titre un choix sur pour tous les fans de point'n click.