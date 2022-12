Sonic le Hérisson est désormais le protagoniste d'une nouvelle aventure qui marque une rupture avec le passé, s'aventurant en territoire inconnu et passant de la zone de confort des niveaux linéaires aux zones ouvertes de Sonic Frontiers. Les craintes et les doutes à l'égard de Sonic Frontiers étaient nombreux, instillés surtout par les premiers gameplays qui ne mettaient pas en valeur le potentiel du titre. Au contraire, ils sont rapidement devenus un grand fardeau pour SEGA, qui a progressivement réussi, avec les previews et les trailers suivants, à illustrer plus clairement le design du nouveau chapitre de Sonic. Sonic Frontiers est un jeu aussi atypique que familier, capable de vous laisser perplexe mais en même temps captivé. Dès les premières mesures du jeu, on perçoit la volonté de faire de ce projet le véritable début d'une nouvelle ère pour le hérisson bleu. Il y a également une grande dose de nostalgie infusée dans chaque dialogue et aspect du jeu qui tente de rendre hommage aux chapitres précédents, orientant le joueur vers un chemin différent du canon de la franchise. Lorsque Takashi Izuka (producteur de Sonic Frontiers) a déclaré que ce projet jetait les bases des dix prochaines années de Sonic, il était légitime d'hésiter sur la crédibilité d'une formule de jeu inhabituelle pour le bolide écarlate. Pourtant, après avoir joué à Sonic Frontiers, il est presque spontané d'espérer que les prochaines productions maintiendront ce paradigme de jeu, l'améliorer et combler les lacunes, car si jusqu'à présent les titres en 3D ont expérimenté sans jamais révolutionner, Sonic Frontiers est la démonstration que le hérisson bleu peut courir librement dans des environnements tridimensionnels au même titre que son homologue en deux dimensions. Cela ne veut pas dire que Sonic Frontiers est un titre sans défaut ; au contraire, on pourrait le décrire comme un diamant brut qui, malgré un certain nombre de lacunes techniques, représente la bouffée d'air frais tant attendue par les fans de Sonic.Parlons donc de ce qui déclenche les événements de Sonic Frontiers, écrit sous la plume de Ian Flynn (scénariste des bandes dessinées Sonic). Sonic, Tails et Amy sont en route pour l'île Starfall afin de découvrir la raison du déplacement des émeraudes du Chaos, mais les choses ne se passent pas comme prévu et le trio se retrouve bientôt aspiré par un mystérieux portail. Et sans tarder, on se retrouve projeté dans une version mystérieuse de Green Hill qui fait partie du "cyberespace". Dès le départ, Sonic Frontiers parvient à susciter un sentiment de perplexité chez le joueur et le protagoniste lui-même. Il s'écoule agréablement entre les rampes, les rails et les ennemis à utiliser comme des harpons. Pourtant, la musique est totalement différente, avec un style qui rappelle celui du très apprécié Sonic CD, et la structure même du niveau semble ne pas lui appartenir. Après avoir terminé le niveau, Sonic se réveille sur la première île avec ses amis disparus et une voix rêveuse qui lui indique son prochain objectif : trouver les émeraudes du Chaos. Il n'y a aucune intention de spoiler l'intrigue ici, mais, enfin, il y a une narration digne de ce nom depuis Sonic Adventure 2, avec une bonne écriture même des personnages secondaires fournissant un rythme régulier et constant jusqu'au générique de fin après 20 heures de jeu.Les premiers pas dans Starfall Island permettent de se rendre compte à temps que le concept de "zone ouverte" n'est rien d'autre que l'équivalent d'un grand et immense bac à sable dans lequel chaque rail, trampoline, plateforme et pare-chocs est parfaitement réglé pour permettre aux joueurs de courir d'un bout à l'autre de l'île sans interrompre leur course. L'expérience de jeu est donc extrêmement agréable, à condition toutefois de s'y retrouver. Bien que Sonic Frontiers soit l'un des titres aux commandes les plus réactives qui soient, il arrive que vous soyez sur le point de franchir une partie des obstacles pour tomber en tourbillon sur le sol, ou pire, hors de la carte, ce qui vous oblige à redémarrer depuis le point de contrôle. Sonic devra explorer cinq îles au cours de l'aventure, chacune d'entre elles regorgeant d'activités et de secrets à découvrir, mais aussi d'ennemis. Chaque île aura une boucle d'actions à réaliser : trouver les Émeraudes du Chaos qui se déverrouillent avec des clés. Ces clés seront obtenues en complétant des défis dans les niveaux du Cyberespace mais, afin de débloquer l'accès aux niveaux du Cyberespace (dispersés sur la carte), vous devrez obtenir des sceaux et ces sceaux seront obtenus en battant des gardiens ou en complétant des défis bonus dispersés dans la zone ouverte, simple non ? En pratique, tout est beaucoup plus organique et fonctionnel, puisque vous aurez toujours un marqueur actif sur la carte qui vous indiquera votre prochaine étape, mais vous pourrez toujours vous promener librement en découvrant les nombreuses activités que le titre propose sans affecter la suite de l'intrigue principale, qui se poursuivra par des interactions avec les personnages clés de l'île où vous vous trouvez. Ce sont précisément ces derniers qui seront à l'origine de circonstances particulières, notamment des mini-jeux qui nous permettront de débloquer des ponts ou des terminaux pour passer à d'autres portions de la carte. Dans l'ensemble, il s'agit d'expériences particulières qui, à quelques reprises, se sont révélées être des expédients amusants pour mettre en pratique les compétences acquises par le joueur.L'autre côté de la médaille de Sonic Frontiers, ce sont les niveaux du Cyberespace. Une grande base de données remplie de toutes les expériences Sonic qui mélange les squelettes des niveaux de différents épisodes de la série avec l'apparition de seulement quatre scénarios : Green Hill, Chemical Plant, Sky Sanctuary et Radical Highway. Nous aurions apprécié davantage (également en raison d'une justification de l'intrigue qui l'aurait permis) l'utilisation de plus de scénarios, ce qui aurait profité à la variété des niveaux plus traditionnels de Sonic Frontiers. La jouabilité dans ces niveaux est erratique, car les commandes ne semblent pas toujours répondre avec la même réactivité que lors de l'exploration libre des zones ouvertes, et il arrive fréquemment que l'on perde complètement le sens de la course, se retrouvant inévitablement dans le filet vide des niveaux qui nécessitent, dans certains cas, de sprinter et de faire des sauts millimétrés pour atteindre le rang S. Les défis présents nécessiteront, par exemple, de terminer le niveau avec un certain nombre d'anneaux, de le terminer dans un temps limité ou de collecter des anneaux rouges (jamais aussi faciles à attraper dans un titre Sonic). Si l'on avait initialement tendance à penser que les niveaux de Cyberspace seraient le fer de lance de la production, on se rend vite compte qu'il est décidément plus ludique d'explorer l'île de Starfall, et que ces niveaux, bien que bien réalisés, colorés et accompagnés d'une magnifique bande-son, finissent par être un ajout qui ressemble parfois plus à un parachute de sécurité métaphorique pour ne pas déplaire au public, encore plausiblement hésitant quant au succès de la formule Open Zone.L'une des grandes innovations de Sonic Frontiers est le système de combat, qui élargit les possibilités d'attaque du hérisson bleu. Pour la première fois dans la série, il y a un arbre de compétences, pas excessivement étendu, en fait, maigre mais distinct. Sonic pourra déchaîner des coups de pied et de poing en enchaînant des combos de plus en plus nombreux et variés. En plus de cela, il y a une couche de jeu de rôle où vous pouvez améliorer les statistiques d'attaque et de défense de Sonic, ainsi que choisir d'améliorer votre vitesse ou la capacité maximale de votre anneau en trouvant un certain nombre de Koco (petites entités faites de roche). Toutes ces nouvelles capacités d'attaque peuvent être démontrées contre les ennemis du titre, qui ne sont plus les créations du Dr Robotnik, mais plutôt de mystérieuses créatures extraterrestres. Une distinction doit être faite, car vous aurez les ennemis de base (souvent utilisés comme cible classique pour continuer entre les sauts) les Gardiens et enfin les Titans. Les Gardiens sont des entités de différentes formes dont les affrontements représentent le sommet de l'expérience de jeu du titre, avec des batailles toujours changeantes et pleines d'adrénaline qui, le plus souvent, nécessiteront une phase de lecture initiale pour déterminer comment abaisser les défenses de l'adversaire et commencer à faire rage avec les attaques renouvelées du porc-épic. Pour ne donner que quelques exemples, certains Gardiens vous demanderont d'exploiter la parade de Sonic (oui, même Sonic peut faire des parades), d'autres vous demanderont de compléter des anneaux pour affaiblir les défenses et passer à l'attaque, et d'autres encore vous demanderont de littéralement surfer sur le désert.Après avoir récupéré les émeraudes du Chaos, vous arrivez à la confrontation finale avec le Titan de l'île. L'atmosphère n'est pas comparable à celle d'un simple boss de fin de monde, mais plutôt à celle d'un véritable boss final. Sonic devra d'abord escalader le grand Titan, puis récupérer la dernière Emeraude du Chaos (à nouveau placée sur le dos du Titan) et se transformer en Super Sonic. Pour les vétérans de la série, il est bien connu que ce gimmick est généralement utilisé comme le point culminant de toute l'aventure, et une fois de plus, un sentiment de désorientation règne en maître lorsqu'on regarde la forme finale de Sonic après quelques heures de jeu. Comme le veut la tradition, chaque seconde qui passe nous fait perdre un anneau, aussi chaque coup doit être bien réfléchi pour éviter un game over prématuré. Les combats sont voués au spectaculaire, avec une excellente bande sonore accompagnant la rencontre qui oblige le joueur à mettre en pratique toutes les compétences apprises jusque-là. Esquives, parades et combos, mais ce ne sont pas les QTE et les scènes cinématiques qui manquent, parfois envahissants en raison des constants et agaçants fondus enchaînés qui cassent le rythme d'un duel palpitant.Comme évoqué précédemment, Sonic Frontiers n'est pas un jeu sans défaut, et si sur le plan technique, la version testée sur PlayStation 4 tourne en 1080p 30fps et c'est apparemment la même chose sur la PS4 Pro. En passant à la PS5 via la mise à jour automatique, vous retrouverez deux modes graphiques : 4K 30fps ou 1080p 60fps. Quoiqu'il en soit, e titre est loin d'être une production pour la génération actuelle. Il y a un phénomène évident de pop-in pour les éléments à l'écran, parfois même à quelques mètres de distance, et il est possible de remarquer comment le rendu du feuillage des arbres ou des plantes se fait devant nos yeux lorsque Sonic s'approche à toute vitesse. De plus, si les trois premières îles sont bien distinctes, les deux autres, bien que faisant partie des phases finales du titre, perdent de leur originalité. L'augmentation abrupte et perceptible de la difficulté, combinée au fait de jouer une version modifiée de la première île ne rend pas vraiment justice au bon travail effectué dans la première moitié du titre, et il est difficile de rester impassible devant ce choix.Il faut toutefois préciser que le phénomène de pop-in, bien qu'ennuyeux, n'a jamais affecté l'expérience de jeu car toutes les plateformes, trampolines et pare-chocs apparaissent toujours dans leur intégralité lorsque vous empruntez un certain chemin pendant l'exploration. Quant à l'utilisation du DualSense, dans la version PlayStation 5, elle n'était pas pleinement exploitée, avec seulement la présence de faibles effets haptiques lors des attaques de Sonic. Il est certain qu'un peu plus de polissage du code du jeu aurait aidé l'ensemble du titre à être plus satisfaisant, qui, tout compte fait, réussit à s'extraire de ce qui aurait pu sembler être un désastre annoncé, retournant la situation et devenant l'un des titres Sonic les plus originaux et les plus agréables de la dernière décennie.Sonic Frontiers est l'un des jeux Sonic les plus divertissants qui soient. Il a osé changer la formule éculée des titres tridimensionnels. Il est agréable et satisfaisant de parcourir l'île de Starfall à toute vitesse. Un titre qui pose les bases de l'avenir de la franchise, non sans ses défauts, qui doivent rester un avertissement pour les futures productions.