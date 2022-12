Cuphead Physical Edition

Cuphead n'est pas une nouvelle production, mais plutôt une œuvre - initialement sortie comme une exclusivité Microsoft - qui, au fil du temps, a réussi à attirer l'attention d'un grand nombre de joueurs et à acquérir une réputation respectable grâce à son compartiment esthétique absolument génial et à l'extrême difficulté de ses niveaux. Une combinaison qui s'avère tout compte fait gagnante, puisqu'elle est capable d'entraîner le joueur dans un cercle vicieux dont il est pratiquement impossible de sortir. En effet, il est difficile de décider de capituler face à la méchanceté d'un jeu qui se présente à travers une esthétique raffinée capable de rendre hommage en tous points aux techniques d'un dessin animé des années 30. Dans ce domaine, StudioMDHR a fait un travail vraiment impressionnant, en réalisant à la main chaque image du jeu, des animations capables de laisser pratiquement n'importe qui bouche bée, de magnifiques décors en aquarelle et une mer d'enregistrements de jazz originaux. Sur cette base, Cuphead est pratiquement un jeu aussi infini qu'immortel, capable de s'immiscer dans vos os pour ne plus vous quitter, auquel vous vous attacherez après seulement deux minutes de jeu, vous amenant à vous y enfermer pendant des dizaines, probablement des centaines d'heures qui sont tout sauf insouciantes. Mais pourquoi tant de méchanceté envers nos fragiles protagonistes ? Eh bien, cela nous est expliqué par l'incipit narratif, qui voit Cuphead et Mugman s'amuser comme des fous dans le casino du diable, récoltant pari après pari une grande quantité d'argent. Le propriétaire de ce grand lieu de perdition, un certain Satanasso Pigliatutto, n'aime évidemment pas du tout l'idée de perdre des richesses et décide de défier les jeunes voyous à un dernier pari : s'ils gagnent, ils repartiront avec la totalité du casino, mais s'ils perdent, ils devront céder leur âme pour toujours au terrifiant individu couleur poix. Aveuglés par mille rêves de gloire, ils acceptent, perdent et se retrouvent à sceller un pacte avec le diable pour ne pas abandonner leurs esprits : traquer d'autres débiteurs délinquants et récupérer leurs âmes afin de voir la leur sauvée, le tout avant la fin du jour suivant.Comme vous pouvez l'imaginer, les créatures que nous rencontrons en explorant l'île d'Inkwell - les nombreux boss qui composent l'aventure - feront tout pour ne pas être vaincues par nos héros. Il est donc naturel de comprendre, et dans un certain sens de justifier, le haut niveau de difficulté qui est devenu au fil du temps la marque de fabrique du jeu. Si on laisse de côté un instant l'aspect artistique, en effet, Cuphead n'est au fond qu'un fin concentré de méchanceté - savamment dosé par les développeurs - capable de mettre à l'épreuve les joueurs les plus aguerris. Et c'est peut-être grâce à la grande beauté de Cuphead que l'entêtement et la détermination jusqu'au bout ont trouvé le courage d'émerger. Car, il faut en être conscient, il sera vraiment difficile de passer une étape du premier coup, et le seul moyen de réussir est d'étudier ses adversaires et d'apprendre de ses erreurs. Il sera difficile de se fier entièrement à notre mémoire musculaire, comme c'est le cas en jouant à Celeste, par exemple, car il y a une composante aléatoire - parfaitement contextualisée - dans de nombreuses confrontations. Ce qui sera en revanche extrêmement utile, et nous devrons apprendre à très bien l'exploiter, c'est la possibilité de varier les armes à notre disposition en fonction des besoins. Comme le suggérera également un PNJ du tiers-monde, chaque boss est plus ou moins vulnérable à certains types d'attaques, et c'est à nous de trouver lesquelles et de mettre au point un plan d'attaque gagnant. Ainsi, si l'on veut être sûr de battre un boss qui nous a donné trop de fil à retordre, ou si l'on veut simplement lui rendre visite pour essayer d'améliorer notre score précédent, il sera essentiel de prendre part aux (peut-être trop peu nombreux) niveaux de type run-and-gun, dans lesquels on peut collecter quelques pièces à dépenser plus tard à l'Emporium pour obtenir des améliorations intéressantes telles que des armes à visée automatique ou des améliorations de nos attaques principales. Et si vous n'y arrivez pas tout seul, personne ne vous empêchera de faire appel à un ami de confiance pour vous rejoindre dans cette aventure passionnante grâce à la possibilité d'aborder n'importe quel niveau à deux joueurs. Sachez cependant que le fait d'être deux ne rend pas forcément la vie moins compliquée, car si vous n'êtes pas synchro, vous risquez seulement de vous boycotter, soit en rendant les choses plus chaotiques, soit en exposant votre partenaire à de plus grands risques si vous vous retrouvez en difficulté et que vous avez besoin qu'il sauve votre âme avec une parade, l'une des actions les plus emblématiques du jeu, qui est également essentielle pour charger la barre des super coups.Le travail effectué par SudioMDHR pour porter le jeu sur Nintendo Switch excelle à tous les égards. On ne peut pas critiquer l'extrême difficulté de certains niveaux, car ceux-ci sont de toute façon bien conçus et jamais déséquilibrés dans la simple intention de malmener le joueur, mais nous pouvons certainement répéter que si vous n'aimez pas les défis extrêmes, vous risquez de ne jamais atteindre le générique de fin de ce jeu fou. Côté technique, il n'y a vraiment rien à signaler non plus, si ce n'est que Cuphead parvient à rester stable à 60 images par seconde dans les deux configurations de la console, avec une résolution au maximum de ses possibilités (c'est-à-dire 720p ou 1080p selon le mode), une condition fondamentale pour pouvoir profiter d'une expérience de jeu sans la moindre bavure. Cependant, s'il faut chercher le petit défaut, il se trouve plus dans le matériel que dans le logiciel. L'écran de la Nintendo Switch, en raison de sa petite taille, peut ne pas être adapté à certains types de niveaux, trop chaotiques pour permettre au joueur d'avoir un contrôle constant sur ce qui se passe à l'écran. Les JoyCon pour leur part ne sont pas non plus les plus confortables pour ce type d'expérience, surtout lorsqu'ils sont utilisés détachés de la console, mais c'est une question d'habitude. Bien sûr, la configuration TV plus Pro Controller ne peut être battue par personne, surtout si elle est associée à un bon système audio. L'arrivée de Cuphead sur Nintendo Switch a également permis aux développeurs d'enrichir le jeu original avec de nouveaux contenus très appréciés. Tout d'abord, il y a enfin la langue française, qui jouit d'une qualité vraiment impressionnante, tant dans les dialogues que dans les noms qui ont été donnés à chaque scène/boss. Nous parlons d'un véritable travail de localisation, capable d'intégrer notre culture dans le jeu, avec des expressions idiomatiques et des jeux de mots bien choisis et bien exploités. La mise à jour (intégré directement à la cartouche) apporte également la possibilité de sélectionner Mugman pour les parties en solo, ainsi que de nouvelles scènes d'interlude, des animations, des effets spéciaux - tous rigoureusement dessinés à la main - et des boss secrets cachés dans les niveaux existants.Le DLC The Delicious Last Course est également présent sur la cartouche. Commençons donc par vous parler de notre nouvelle amie, Chalice, qui reprend le jeu de mouvements des personnages jouables précédents, mais réorganise quelque peu les capacités pour varier la formule d'une manière qui n'est pas trop intrusive, mais suffisamment pour que le sentiment de nouveauté soit palpable. Jusqu'à présent, Mugman et Cuphead pouvaient baser leurs compétences de survie (et pas seulement) sur le tir et la parade, à effectuer strictement sur tout objet de couleur rose et très utile pour charger la barre de coups de finition. Chalice se contente de combiner ces deux caractéristiques en un seul mouvement (le snap), ce qui oblige à changer l'approche du jeu, d'une approche basée sur les sauts (et donc plus verticale) à une approche basée sur l'horizontalité. Chalice rend l'aventure un peu moins frustrante et probablement aussi plus facile, puisqu'en plus de ce qui précède elle possède la capacité d'effectuer un double saut et une roulade qui la rend immunisée aux attaques au fur et à mesure de sa progression, et elle commence chacun de ses combats avec un HP supplémentaire, un élément dont ceux qui connaissent bien le jeu savent à quel point il peut faire la différence entre le succès et l'échec. Pour pouvoir utiliser le nouveau protagoniste féminin, nous devrons toutefois accepter un petit mais important compromis : le renoncement total à l'utilisation d'un slot de compétence. Pour utiliser Chalice, il faudra en effet équiper un charme qui lui est dédié, ce qui rendra impossible l'utilisation de tout autre booster acheté précédemment à l'Emporium. Un compromis somme toute acceptable.Nous arrivons maintenant au contenu le plus juteux du jeu, celui capable de prolonger la longévité de l'expérience de base grâce à l'ajout d'une nouvelle île, la quatrième pour être exact. L'inclusion d'un nouveau hub de jeu n'est pas une fin en soi, mais est plutôt bien intégrée en exploitant une nouvelle mini-intrigue capable de justifier sa présence. C'est précisément dans cette histoire que nous apprendrons à connaître Chalice, puisque c'est elle qui nous demandera de l'aide sous les traits d'un fantôme, et que nous ne pourrons la ramener à la vie qu'en goûtant un mystérieux sablé (l'amulette abordée plus haut) qui nous permettra d'inverser notre rôle avec le sien, devenant ainsi nous-mêmes un esprit. L'effet est cependant temporaire, pour le rendre permanent nous devrons nous rendre chez le Chef Saltbaker qui nous révélera que pour un effet permanent nous devrons l'aider à fabriquer un dessert légendaire. Il est évident que les ingrédients sont jalousement gardés par les nouveaux boss de cette île, ce sera à nous de les bousculer et de collecter tout ce dont nous avons besoin pour mettre en pratique cette recette particulière. Il va sans dire que pour s'attaquer à la nouvelle île de The Delicious Last Course, bien que cela ne soit pas nécessaire, nous vous recommandons d'avoir d'abord terminé le jeu principal au moins une fois. En effet, les boss présents dans ce nouveau DLC ont la mauvaise habitude de considérer comme acquis que le joueur est bien conscient de ses forces et de ses limites, et ils prennent souvent la permission de provoquer le joueur avec des actions souvent inattendues et capables de le conduire inévitablement à l'échec.Dans l'ensemble, chaque nouveau boss est plus soigné que tous ceux du jeu de base, avec des bandes sonores vraiment sublimes et une qualité d'animation sans précédent. Il y a aussi beaucoup de nouvelles idées, avec des niveaux frais et toujours prêts à impressionner, et qui ne semblent jamais forcés. Il y a aussi de la place pour un boss secret et des défis similaires à ceux proposés par les mausolées précédents, qui vous obligent à affronter cinq "mini" boss sans armes et uniquement en utilisant la parade. Petite note annexe, l'absence totale de niveaux de type run-and-gun, qui dans le jeu de base apparaissaient deux fois par île. Bien qu'ils semblaient déjà être un ajout au jeu de base, car ils offraient une formule de jeu complètement différente de celle qui était au cœur de l'expérience globale, nous aurions aimé voir comment la nouvelle veine créative des développeurs aurait pu être appliquée à ce type de scène également. Mais à part cela, The Delicious Last Course est l'épilogue parfait d'un voyage que nous portons dans notre cœur depuis des années et qui nous tiendra compagnie encore longtemps. Si vous faites partie de ceux qui n'ont pas encore essayé Cuphead, c'est le bon moment pour vous procurer le pack complet. Cette édition cartouche comporte également en bonus une carte de membre du Club Cuphead, une jaquette réversible dessinée par le studio MDHR et six cartes à collectionner Cuphead Funnies.Cuphead arrive sur Nintendo Switch en meilleure forme que jamais, avec une conversion exceptionnelle qui ne manque pas une seule bribe de l'expérience électrisante qui a déjà époustouflé les joueurs sur PC et Xbox. Que vous souhaitiez y jouer en déplacement ou confortablement installé sur votre téléviseur, le titre run-and-gun de StudioMDHR vous tiendra en haleine dans une spirale sans fin de tentatives pour sauver ces deux enfants fous que sont Cuphead et Mugman de la perdition éternelle. La seule raison qui devrait vous éloigner de la beauté de Cuphead est la résistance de votre corps aux crises cardiaques ; si vous n'êtes pas une personne déterminée, vous risquez de vous décourager très vite, mais si vous aimez les défis et que cela ne vous dérange pas de consacrer des heures et des heures à un seul niveau, plongez dans cette aventure, vous ne le regretterez pas du tout !