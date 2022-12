PGA Tour 2K23 est le nouveau jeu de golf de 2K. Après une année d'interruption, il est enfin possible de retourner sur le green pour tenter de devenir le nouveau roi du golf. Le titre sportif offre un certain nombre de nouvelles fonctionnalités qui pourraient plaire à ceux qui ont envie de quelque chose de frais et de nouveau, mais le mode le plus important est et restera toujours MyCareer. PGA Tour 2K23 vous donnera le temps de comprendre chaque mécanisme de swing. Dès que vous commencez, on vous demande comment vous voulez jouer et vous avez trois options : stick droit, stick gauche et 3-click. Une fois que vous aurez sélectionné la méthode d'entrée des commandes, un long tutoriel commencera où vous serez initié à tous les mécanismes du golf. Un conseil que nous pouvons vous donner est de prendre votre temps, car tout cela sera fondamental pour devenir un excellent golfeur. Comme dans tous les sports, l'entraînement est la partie la plus importante. Mais la personnalisation de l'expérience 2K ne s'arrête pas là, car une fois que vous aurez terminé le long tutoriel, vous devrez choisir le niveau de difficulté auquel vous voulez jouer entre débutant, amateur et pro. Bien entendu, vous pouvez modifier ce paramètre à tout moment dans le menu. Il n'y a qu'un seul "mais" à prendre en considération : lors du matchmaking, le niveau "Pro" sera pris en compte, donc il n'y aura pas d'aide, mais les deux premiers niveaux de difficulté sont parfaits pour commencer à prendre le coup de main, surtout si c'est la première fois que vous abordez la série.Une fois que vous aurez fait votre choix, votre carrière dans PGA Tour 2K23 commencera. Si ce n'est pas ce que vous voulez, vous pouvez toujours revenir au menu principal pour profiter du nouveau mode mis en place pour ce nouveau chapitre de PGA Tour : Topgolf. Qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'un mode de jeu multijoueur (local ou en ligne) où vous pouvez défier vos amis dans des conditions réelles. Vous avez 10 balles à votre disposition et vous devez toucher des cibles pour marquer plus de points que vos adversaires. Évidemment, il est beaucoup plus amusant s'il est joué avec des amis à côté de vous, car étant donné sa simplicité, il est assez répétitif et pourrait devenir ennuyeux à la longue. En ce qui concerne le gameplay brut, les développeurs n'ont pas implémenté tant de différences que cela par rapport au chapitre précédent - dont on se souvient qu'il s'agissait de 2K21 - et les seules véritables nouveautés se trouvent dans Topgolf et la présence de golfeuses du calibre de Lexi Thompson. Le point fort de PGA Tour 2K23 est certainement le mode MyCareer, qui vous permettra un certain niveau de personnalisation, afin que vous puissiez vivre l'expérience que vous souhaitez sans trop de stress. Surtout si vous êtes au début de votre carrière de golfeur sur un circuit PGA. Au départ, vous pouvez choisir le niveau de "compétence" de vos adversaires, si vous voulez commencer au niveau scolaire ou si vous préférez vous lancer directement dans la PGA (ce que nous vous déconseillons, car cela peut devenir frustrant si vous n'avez pas absorbé tout ce qu'il y a à savoir sur ce sport).La sensation que vous obtenez pad en main pendant les différents tours dans PGA Tour 2K23, surtout avec le swing sur les bâtons, est vraiment bonne : vous avez vraiment l'impression d'exécuter des coups, ce qui est vraiment bien. La note discordante est qu'il n'y a pas eu d'implémentations de saveurs, telles que la vibration sur le coup, qui auraient rendu l'action encore plus réaliste, surtout si l'on tient compte des contrôleurs de nouvelle génération. Si un jour vous vous lassez des différents parcours proposés par PGA Tour 2K23, sachez que vous pouvez créer les vôtres grâce au mode Designer. Ce n'est pas non plus une implémentation pour le nouveau chapitre, mais c'est vraiment bien que ce soit là, car cela fait respirer le jeu et augmente sa longévité. PGA Tour 2K23 est très beau à regarder, mais ce n'est pas le nec plus ultra en matière de graphisme ou de réalisme. Malgré cela, il est impossible de dire que les graphismes ne sont pas appréciables. Bien sûr, étant le premier titre de la franchise à arriver sur les consoles next-gen, peut-être aurait-il pu être mieux fait, mais au final les modèles sont bien réalisés, tout comme les animations, et le parcours donne une belle impression au premier coup d'œil.Lorsque le ballon est lancé en l'air, la physique fait son travail et est très réaliste, ce qui plaira sûrement aux amateurs de sport. Les sons sont bien enregistrés et il y a peu de musique, accompagnant le joueur uniquement dans les menus. Super : l'une des prérogatives du golf est le silence. Lors de notre test, nous n'avons trouvé aucun bug ou problème, une autre note de mérite couplée à l'indispensable localisation française. On peut dire que PGA Tour 2K23 est un jeu qui s'attache à rendre le golf "simple". En effet, peu de gens savent tout ce qu'il y a à savoir, c'est pourquoi les développeurs ont veillé à ce que l'expérience soit si personnalisable que le titre est définitivement idéal pour ceux qui veulent aborder ce sport sans avoir l'impression de devoir tout savoir avant d'acheter. Une fois que vous vous sentez prêt, vous augmentez la difficulté, ce qui est vraiment bien pour les jeux sportifs. Donc si vous êtes fasciné par le golf, vous pouvez commencer votre aventure avec ce nouveau jeu.Les développeurs de PGA Tour 2K23 semblent avoir pris grand soin de rendre le golf accessible à tous. Et nous pouvons dire qu'ils ont réussi. Certes, on aurait pu demander beaucoup plus sur le plan graphique, mais la physique et les animations des balles sont si réalistes et agréables à l'œil que le résultat global est "plus que bon".