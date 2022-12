L'équipe de The Parasight, bien que relativement jeune, possède une grande expérience. Les plus de vingt-cinq membres qui se sont réunis en 2019 ont tous une formation importante derrière eux, qu'ils tentent de refléter dans un travail qui ne veut pas se limiter à la tâche. Aux yeux des joueurs, cependant, Blacktail se présente comme un simple RPG d'action à la première personne, dans lequel on incarne la sorcière mythique Baba Yaga. Dans les légendes populaires, cette sorcière vit dans une hutte surélevée reposant sur une patte de poulet, servie par ses serviteurs invisibles. C'est un personnage essentiellement négatif, mais qui, à certains moments, prend une signification positive et soutient le mythe dans lequel il est inséré. Cette dichotomie se reflète également dans Blacktail, un titre dans lequel nous ne jouons pas la vieille et puissante sorcière, mais plutôt sa version plus jeune. Yaga vient d'avoir seize ans et a été expulsée de son village, accusée de sorcellerie. Malheureusement, en plus d'être une vagabonde, notre héroïne ne se souvient de presque rien de son passé. À la recherche de ses souvenirs et de quelques esprits, Yaga se retrouve dans la maison de l'emblématique sorcière, où une voix mystérieuse commence à la guider. Yaga entame donc un voyage dans un monde mystérieux, pour donner vie à la légende et résoudre le mystère de son passé, à la recherche de souvenirs perdus et de sa sœur jumelle Zora. Tout ce que nous avons décrit n'est pas réellement raconté dès le départ. En raison d'une narration délibérément sommaire et incomplète, Blacktail ne met pas le joueur en position de comprendre pleinement pourquoi il erre à la recherche de sa mystérieuse sœur. Beaucoup d'informations doivent être déduites ou apprises à partir de la description du jeu sur le site officiel, sous peine d'une certaine désorientation, du moins au début. Après quelques heures, en effet, l'histoire se dévoile de plus en plus clairement, racontant des événements qui sont tout sauf heureux pour la pauvre Yaga.Après avoir passé l'introduction courte et déficiente, les joueurs se retrouvent catapultés dans ce qui fait office de long tutoriel. Blacktail fait immédiatement penser, par son style et ses mécanismes, à l'excellent Horizon : Forbidden West. Yaga est en fait armée d'un arc, pour lequel elle peut forger des flèches en collectant des composants et en les combinant à partir d'un menu radial. Il est également essentiel de chasser pour se nourrir et de faire face aux gnolls, aux feux de fées et à bien d'autres menaces. En bonne sorcière, Yaga peut également invoquer un balai qui servira d'appât pour les ennemis, qui deviendront des proies faciles pour nos attaques. En progressant dans le jeu, vous débloquerez également de nouveaux outils, tels que des antidotes et des flèches de différents types. Ces outils deviennent très importants pour survivre dans un monde ouvert plein de dangers, avec des araignées prêtes à nous infecter et des ennemis qui n'hésiteront pas à nous chasser à mort. Ou du moins, ils essaieront : Yaga est en fait fondamentalement immortelle et, en cas de disparition prématurée, elle s'élèvera sur des autels spéciaux où nous devrons laisser des fleurs en guise d'oboles. Il est toutefois important de les visiter souvent, sous peine de perdre tous les progrès réalisés. Contrairement à l'œuvre précitée de Guerrilla Games, Blacktail se déroule entièrement à la première personne. La seule chose que les joueurs peuvent voir sont les mains de Yaga, laissant l'accent sur le décor. Les gars de The Parasight ont en fait créé un monde sauvage qui s'inspire des légendes slaves. Attendez-vous donc à beaucoup de citations, de sculptures de dieux orientaux et à beaucoup de bizarrerie. On regrette un certain manque de profondeur, dû à un brouillard omniprésent, qui n'enlève rien à la magie du monde créé par l'équipe. Malgré des allusions aux contes de fées, qui rappellent à certains égards Alice au pays des merveilles, les thèmes abordés sont plutôt matures et conduisent presque à des moments d'horreur. Les palettes de couleurs plutôt vives sont parfois surprenantes : le monde est vert et luxuriant, parsemé en outre de personnages étranges tels que des champignons et des insectes avec lesquels on peut sympathiser. Rien de vraiment inédit cependant, même si le mélange s'avère agréable et tout à fait adapté au thème.Le gameplay de Blacktail reste, comme pour son principe, résolument basique. Les joueurs sont appelés à accomplir diverses quêtes, impliquant généralement de récupérer des objets et de combattre un grand boss. Les combats se déroulent principalement à distance, à l'aide de diverses flèches et des pouvoirs magiques de Yaga, qui se réveillent au fur et à mesure de l'aventure. Les deux difficultés de jeu n'ont cependant rien d'impossible à gérer, surtout pour les joueurs expérimentés. La visée n'est pas exactement sans faille. En fait, Yaga peut lancer des flèches rapides en appuyant uniquement sur la gâchette droite. En maintenant la gâchette gauche enfoncée, vous pourrez viser, charger le tir tout en maintenant la pression comme si vous tendiez une corde d'arc. Malgré le bon retour d'information du DualSense, avec vibrations et déclencheurs adaptatifs, on ne ressent pas vraiment la puissance du tir. Les plans semblent faibles, avec une parabole de flèche qui a peut-être besoin d'être révisée. On fait beaucoup mieux sur le front de la mémoire, qui propose au joueur des énigmes simples ou des défis de toutes sortes et qui parviennent à rompre la monotonie d'une histoire peut-être trop lente par moments. Se retrouver dans la peau d'une chèvre et frapper des ennemis en flammes, ou reconstituer une scène en remontant le temps sont certainement des éléments précieux. Ce qui l'est moins, c'est de combattre des boss qui ne sont pas très mobiles et dont les schémas d'attaque sont souvent bien trop prévisibles. Malgré cela, l'action parvient souvent à engager le joueur, grâce aussi aux mini-boss et aux nombreuses menaces plus ou moins cachées dans le monde ouvert. Les zones cachées avec des coffres à trésors ne manquent pas non plus. Ceux-ci sont utilisés pour gérer l'arbre des power-up, ce qui est intéressant mais incroyablement classique. En collectant des objets spécifiques, il sera possible de les sacrifier dans le chaudron pour débloquer de nouvelles capacités et même obtenir des sorts. Avec des pages particulières, vous aurez également accès à des pouvoirs totalement nouveaux. Le développement est lent mais régulier, grâce à la nécessité de récupérer des objets dans le monde ouvert qui sont souvent rares. Dans la cabane de Yaga, on trouve également un glossaire pratique, ainsi qu'une carte du monde que nous allons peu à peu peu peupler, en découvrant ses emplacements.La dernière mécanique de Blacktail, peut-être aussi la plus intéressante et la plus particulière, est liée à la moralité. Avec des actions spécifiques, Yaga penchera vers son bon ou son mauvais côté, devenant une protectrice de la forêt ou une méchante sorcière. Cela influencera également ses pouvoirs magiques, les modifiant en fonction de son statut actuel aux yeux des divinités. La beauté de cet élément se perd cependant dans sa mauvaise gestion : la présence de la moralité se fait d'abord trop peu sentir, à tel point que les premières heures de l'aventure passent sans que l'on remarque presque sa présence. C'est vraiment dommage, car une plus grande mise en valeur aurait bénéficié à l'ensemble de l'œuvre. Un autre élément qui ne nous a pas pleinement convaincus est le compartiment technique. Commençons par les graphismes, qui sont de bonne qualité mais semblent parfois composés pour être ceux d'un jeu publié exclusivement pour les consoles de nouvelle génération. Certaines vues sont vraiment charmantes, mais parfois le jeu semble se perdre dans des paysages trop vides ou exagérément éparpillés. Très beaux, en revanche, sont certains des personnages, ainsi que l'effet spécial donné à la maison de Yaga. Dans l'ensemble, l'œil reste donc satisfait, mais pas autant qu'il aurait pu l'être. On retrouve le même problème dans le compartiment audio, qui dispose d'une série de musiques vraiment charmantes et bien adaptées à la situation, paralysées toutefois par des doublages révisables. La sorcière qui accompagne le protagoniste est vraiment appropriée, tandis que les champignons ou les insectes (pour ne citer que quelques exemples) enlèvent un peu de cette aura de légende slave, enlevant tout pathos à l'expérience. Ici aussi, heureusement, ce ne sont que des moments, car en général Blacktail parvient à jongler avec les effets sonores et spéciaux de manière satisfaisante. Nous terminons comme d'habitude en parlant de la longévité du titre. En dehors de quelques objets à collectionner et d'une bonne série de quêtes secondaires, liées à divers PNJ, l'essentiel de Blacktail se concentre sur l'histoire principale. Une quinzaine d'heures seront nécessaires pour atteindre le générique de fin, qui pourra être prolongé si vous vous retrouvez à errer dans le monde ouvert à la recherche de ressources ou de coffres à ouvrir. La durée est cependant à la mesure du prix auquel cette œuvre est proposée.Blacktail est un titre sur lequel nous avions de grandes attentes, qui a réussi à nous impressionner positivement mais a laissé derrière lui quelques ombres. L'intrigue du jeu, qui se dévoile au fur et à mesure que l'on progresse dans l'aventure, est suffisamment intéressante, bien qu'au départ très insuffisante. Le monde ouvert est bien fait, tout comme les mécaniques qui ne sont certes pas nouvelles mais néanmoins bien contextualisées, tout comme le gameplay. Le compartiment technique, malheureusement, ne rend pas justice à la nouvelle génération de consoles. Les composants de la morale de la mémoire sont les plus fascinants, mais malheureusement aussi ceux qui ont le moins d'impact. En les valorisant davantage, Blacktail aurait pu être un RPG d'action digne d'une excellente note. Au lieu de cela, le titre de The Parasight reste un bon produit qui ne brille que partiellement sous sa propre lumière. Néanmoins, si vous aimez le genre, nous vous suggérons de vous plonger dans les légendes slaves et de visiter la Maison de Yaga.