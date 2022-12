Astérix et Obélix ne sont pas des inconnus dans la sphère vidéoludique. Si ces deux personnages ont été créés pour la bande dessinée en 1959, scénarisée par René Goscinny et dessinée par Albert Uderzo, ces Gaulois et leurs aventures ont transcendé différents médias, comme le cinéma, avec des films d'animation et des images réelles, ou les jeux vidéo. Étant les personnages de bande dessinée les plus célèbres en France, avec plus de 38 albums rassemblant leurs aventures, 10 films d'animation et 4 films en prises de vue réelles, avec le grand Gérard Depardieu dans le rôle d'Obélix lui-même, il n'est pas surprenant que ses aventures dans le monde des jeux vidéo aient connu un certain succès. Microïds, éditeur du jeu, a décidé de remettre le couvert avec ce qui serait le quatrième chapitre de la sous-saga XXL, mais cette fois sans aucun chiffre dans le titre et un autre X dans le chiffre romain, Astérix & Obélix XXXL : Le bélier d'Hibernie. Si certains lecteurs découvrent la franchise ou ont déjà participé au jeu précédent, ils doivent savoir que la sous-série XXL a débuté en 2003 sur la PlayStation 2 et est arrivée en 2004 sur les plateformes Nintendo GameCube, Game Boy Advance et PC. Un deuxième volet a suivi en 2005, mais uniquement pour PlayStation 2 et PC, bien qu'ils aient reçu plus tard un remake pour Nintendo DS et PlayStation Portable. Ces derniers ont été publiés par Atari et développés par le studio français Étranges Libellules. En 2018 et sous le label Microïds, OSome Studio a relancé la sous-saga XXL avec une remasterisation du deuxième chapitre. Juste un an plus tard, en 2019, est apparu le troisième chapitre inédit, Astérix & Obélix XXL 3 : Le Menhir de Cristal.Nous sommes en l'an 50 avant Jésus-Christ. La Gaule est entièrement occupée par les Romains. Eh bien, pas tout à fait ! Un petit village d'irréductibles Gaulois résiste encore à l'envahisseur... Pendant ce temps, en Hibernie, aujourd'hui l'Irlande, Kératine, fille du chef Irishcoffix, appelle Astérix et Obélix à la rescousse : ils ont besoin d'aide pour vaincre l'invasion romaine et reprendre le bélier d'or de son père. Avec pour mission de se rendre en Hibernie et d'aider leurs alliés, Astérix et Obélix se lancent dans une mission divisée en six niveaux aux dimensions généreuses dans lesquels il faudra détruire les légions de Romains qui nous foncent dessus mais aussi se frayer un chemin à travers les scénarios et les petites énigmes qu'ils poseront pour continuer à avancer. C'est une continuation du Menhir de Cristal du point de vue du gameplay, assez axé sur le multijoueur, bien que pour la première fois dans la franchise, il soit possible de jouer à un maximum de quatre joueurs sans écran partagé. Et c'est que tous les défis semblent conçus pour être surmontés plus facilement en jouant en coopération. Nous pourrons cependant les vaincre seuls, car nous pouvons passer d'Astérix à Obélix à tout moment.L'action du jeu utilise une vue aérienne de l'action comme dans le chapitre précédent et revient au style de combat lorsque nous devons donner une leçon aux ennemis. De plus nous pouvons ramasser des " armes " pour frapper ou à lancer sur les ennemis. Ces combats alterneront avec des moments où nous devrons utiliser notre intelligence pour avancer et aussi avec un peu d'exploration pour trouver divers objets à collectionner. Comme nous l'avons déjà mentionné, la grande attraction de ce quatrième chapitre est le multijoueur jusqu'à quatre joueurs simultanés, bien que nous ne soyons pas convaincus que les joueurs 3 et 4 utiliseront des clones d'Astérix et Obélix au lieu d'autres personnages issus du riche univers de la franchise littéraire. La section audiovisuelle est en totale continuité avec le jeu précédent et peut parfaitement être une extension d'un autre. Visuellement, Astérix & Obélix XXXL est coloré et gai, mais aussi simple. L'esthétique des dessins animés est de retour, donnant aux personnages et aux ennemis cette sensation de cartoon, mais lorsqu'on passe à la 3D, l'aspect n'est plus le même. On a droit à quelques effets intéressants, des éclairages, des ombres ou des effets volumétriques, mais totalement dépassés, on ne voit rien qui indique que le jeu est à la pointe, ce n'est pas qu'il en ait besoin, mais avec cette version, on a le sentiment que le studio est tombé dans la complaisance. A noter qu'une édition collector est également disponible, embarquant deux planches d'autocollants, trois lithographies et une figurine d'Obélix de 18cm.Astérix & Obélix XXXL : Le Bélier d'Hibernie remplit son rôle de divertissement familial, sans trop d'aspirations et donc sans trop d'investissement. Astérix est une propriété intellectuelle puissante en Europe, mais elle est peut-être plutôt reléguée sur d'autres marchés, ce qui devrait suggérer une nouvelle façon pour Microïds d'exploiter cette propriété intellectuelle. OSome Studio devrait se réinventer avec un autre futur hypothétique XXL. En tout cas, les fans des héros gaulois pourront mettre la main sur la version physique du titre grâce à une édition collector attrayante sur Switch.