ESET : c’est la saison des jeux , assurez la sécurité des enfants

Le 21 décembre 2022 - À l'approche de Noël, les parents traitent d’innombrables demandes de leurs enfants pour les derniers titres de jeux et consoles. Et si deux semaines de jeu ininterrompu sont le rêve de Noël de nombreux jeunes, il existe malheureusement des risques dont les parents doivent être conscients.Que les enfants jouent à une console dans le salon ou accèdent à des jeux via leur mobile ou leur PC, il est utile de se familiariser avec certaines des principales menaces. Mais quels sont ces risques liés aux jeux ?La raison pour laquelle environ 68% des 6-10 ans et 79% des 11-14 ans jouent aux jeux vidéo est simple : ils offrent une bonne dose d'évasion qui change du stress et des contraintes de la croissance. Mais comme pour toute expérience en ligne, les enfants peuvent être exposés à des contenus dangereux, dérangeants ou inappropriés. Voici quelques-uns des principaux risques :● Prise de contrôle du compte : les comptes de jeu peuvent être un trésor de données identitaires. Et celles des enfants sont précieuses dans le monde de la cybercriminalité. Un rapport récent affirme que près d'un million d'enfants américains ont été ciblés par des voleurs d'identité au cours de l'année 2022. Si les comptes ne sont sécurisés que par des mots de passe faciles à deviner ou à déchiffrer, ils risquent d'être piratés par des criminels.● Maliciels : technique classique des cybercriminels consistant à dissimuler des maliciels dans des logiciels de jeu d'apparence légitime. On les trouve généralement sur des boutiques d'applis non officielles et des sites torrent. Une fois téléchargés, ils peuvent voler des informations personnelles et financières ou compromettre des appareils à utiliser dans des botnets - utilisés pour lancer des attaques contre d'autres.● Cyberintimidation : l'intimidation fait malheureusement partie de la vie de nombreux enfants. Les victimes peuvent être exclues de jouer à un certain jeu par leurs pairs, ou être exposées à des abus verbaux sur le chat vocal. Ensuite, il y a les "griefers" et les “trollers” qui essaient délibérément de ruiner les jeux des autres. 65% des jeunes auraient été victimes de harcèlement grave en jouant à des jeux en ligne.● Prédateurs : beaucoup de jeux sont conçus pour être joués en équipe ou contre d'autres, en communiquant à distance via le chat textuel, la voix et/ou la vidéo. Les joueurs peuvent aussi discuter dans des forums ou via des canaux spéciaux sur Reddit, Discord et autres plates-formes. Mais là où sont les enfants, il y a aussi des prédateurs qui cherchent à entretenir des relations malsaines et même à déplacer leurs conversations hors ligne.● Escroqueries : certains joueurs peuvent inciter d’autres à renoncer à des "skins" et d'autres objets de valeur dans le jeu, en leur offrant même de l'argent qui ne se matérialise jamais.● Contenu inapproprié : certains parents sont préoccupés par le type de contenu auquel leurs enfants sont exposé sur divers jeux. Ces jeux peuvent contenir des scènes de violence et du contenu pour adultes que certains enfants peuvent trouver dérangeant.● Dépendance : cela commence comme un passe-temps qui peut se transformer en dépendance. Ceci a un impact sur le sommeil, l'humeur, le comportement et même la santé physique de l’enfant. il est parfois difficile de repérer les signes avant-coureurs, mais il faut garder un œil sur les possibles répercussions.● Dépenses excessives : si les enfants ont accès à la carte de crédit d'un parent, il leur est très facile d'accumuler de grosses factures lors d’achats en jouant. Certains jeux freemium attirent activement les enfants et tentent de les persuader de se séparer de leur argent afin de débloquer des fonctionnalités plus avancées.Des stratégies simples peuvent aider à minimiser ces risques de sorte que les enfants profitent de leurs nouveaux jeux pendant la période des fêtes. Une communication honnête et ouverte est une des choses les plus importantes qui soit. Voici quelques conseils importants :● Parler ouvertement des risques détaillés ci-dessus. Expliquer aux enfants pourquoi on s’inquiète, en utilisant des exemples simples pour illustrer nos propos. C’est plus facile si on est familiarisé avec les jeux auxquels ils jouent afin d’être certain que les conseils donnés sont pertinents. C'est parfois difficile, mais créer un environnement aimant où ils savent qu'ils obtiendront, sans jugement, de l'aide est une excellente solution.● Établir des règles de base qui limitent la durée pendant laquelle les enfants peuvent jouer et définissent le type de contenu jugé inapproprié. Il faut le faire de la manière la plus inclusive possible, en expliquant ces décisions afin de réduire le risque qu'ils enfreignent les règles.● Accepter de quitter le jeu pour faire des activités familiales. Celles-ci pour rapprocher la famille et même empêcher le glissement vers la dépendance au jeu. Cela doit être fait de manière inclusive – comme par exemple faire ensemble un remue-méninges des activités suggérées.● Ne pas stocker les détails de sa carte dans les comptes de jeu familiaux. Ainsi, les enfants ne pourront pas dépenser cet argent.● Enseigner aux enfants l’utilisation de mots de passe forts et les encourager à utiliser des gestionnaires de mots de passe et/ou une authentification multi facteurs (MFA) pour empêcher une prise de contrôle de compte par un tiers.● Envisager le contrôle parental pour bloquer l'accès à un contenu spécifique et fixer des limites de temps.● S’assurer que tous les PC et appareils sont protégés par un logiciel de sécurité multicouche d'un fournisseur réputé.Noël est une période fantastique, surtout pour les enfants. S’ils adorent jouer, il faut prendre le temps de suivre ces conseils pour passer des fêtes sécurisées et heureuses.Quelques conseils supplémentaires de Tony Anscombe, évangéliste en chef de la sécurité chez ESET, pour savoir comment assurer la sécurité de la famille, pas seulement pendant la période des fêtes. https://www.youtube.com/watch?v=Z4gj84O9dIo Joyeuses fêtes!A propos d’ESET Depuis plus de 30 ans, ESET® développe des logiciels et des services de sécurité informatique de pointe pour protéger les entreprises, les infrastructures critiques et les consommateurs du monde entier contre les menaces numériques toujours plus sophistiquées. De la sécurité des terminaux et des mobiles à l'EDR en passant par le chiffrement, l'authentification à double facteur, les solutions légères et performantes d'ESET protègent et surveillent 24/7, mettant à jour, en temps réel, les défenses afin d’assurer sans interruption la sécurité des utilisateurs et des entreprises. L'évolution constante des menaces nécessite un fournisseur de sécurité informatique évolutif qui permet d’utiliser la technologie de façon sûre. Ceci est supporté par les centres de R&D d'ESET dans le monde entier, travaillant à soutenir notre avenir commun. Pour plus d’information visitez www.eset.com , ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Instagram et https://www.eset.com/be-fr/