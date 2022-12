WRC Generations est la suite de WRC 10, qui célébrait un peu trop tôt le 50e anniversaire du championnat du monde des rallyes, et il s'agit de l'ultime épisode publié par Nacon, Codemasters/EA ayant récupéré la licence WRC à partir de 2023. Même sans apporter un numéro dans le nom, on s'attendait à ce qu'au moins le même niveau soit maintenu, mais il semble que la formule magique ait commencé à montrer quelques signes de fatigue. Pour commencer par les points positifs, le gameplay de Generations reste toujours aussi vif et précis, ce qui est devenu une marque de fabrique de la franchise. Les voitures répondent très bien aux commandes du joueur, même lorsque nous faisons une erreur. L'habileté au volant ne suffit pas, il est également essentiel de faire le meilleur choix de pneus pour éviter de déraper en cours de route. Même ceux qui n'ont jamais joué au WRC dans leur vie pourront se fier aux instructions et astuces sur les combinaisons de pneus idéales pour obtenir de bonnes performances. Il y a toujours des voitures des catégories les plus variées disponibles, telles que WRC3, WRC2 et les classiques qui étaient autrefois le point culminant, mais le point culminant est les voitures de la division principale, qui ont maintenant des moteurs hybrides, comme dans la réalité.Ils ont été présentés lors du tournoi de cette année et le jeu a déjà réussi à les faire entrer dans le monde virtuel. Il est possible de stocker de l'énergie aux points de freinage et de l'utiliser pour gagner de la puissance lors de l'accélération, ce qui réduit le temps nécessaire pour reprendre de la vitesse après un virage. Il existe trois configurations différentes pour l'utilisation de ces moteurs, ce qui change radicalement la stratégie de ceux qui recherchent plus de réalisme. Les lieux et les pistes restent également un spectacle, tant par leur variété que par leur aspect visuel. Les treize étapes du championnat de cette année sont disponibles, ainsi que huit lieux de rallyes passés, soit un total de 165 circuits distincts. Il faut savoir que la plupart des circuits sont en sens inverse, mais la différence de relief, ajoutée au climat et au jeu de pneus font qu'il s'agit de nouvelles courses. Les biomes de chaque pays sont richement détaillés, des glaciers suédois aux déserts chiliens, en passant par les savanes kenyanes et les forêts estoniennes. La variété des environnements, ainsi que les changements d'heure, permettent d'obtenir de belles compositions lumineuses, notamment dans les scènes qui se déroulent au coucher du soleil ou au milieu de la nuit. Et une fois de plus, en sus des menus et des didacticiels en français, la voix des copilotes est dans la lnague de Molière, ce qui permet de comprendre pleinement les instructions de son compagnon, anticipant les courbes de signalisation apparaissant à l'écran.Nous pouvons faire des matchs rapides dans n'importe quelle piste, réaliser une Saison du Championnat du Monde des Rallyes - en commençant toujours par les catégories WRC3 ou WRC2 - en nous préoccupant uniquement de la course, ou bien fouler notre parcours dans le mode Carrière, dans lequel nous nous occupons également de la gestion de l'équipe et d'autres événements, comme la formation et les actions des constructeurs automobiles qui peuvent vous engager. Quant au multijoueur, nous avons la possibilité de rejoindre une ligue et de participer à différentes étapes avec certaines fenêtres de temps. Le mode copilote est également de retour, mais si dans le jeu précédent il était une nouveauté, ici il n'offre même pas ce rafraîchissement. C'est amusant pour les deux ou trois premiers matchs, mais après cela, il n'offre rien qui puisse le rendre attractif sur le long terme.Enfin, il y a l'éditeur d'extérieur, qui est le plus cool de tous, car vous pouvez apposer votre propre marque sur les voitures de toutes catégories, y compris les voitures de légende. Et en parlant de légendes, le seul ajout à noter est l'inclusion de la Subaru Impreza bleue 1997 de Colin McRae dans la liste initiale des véhicules, ce qui sert plutôt à s'excuser de la gaffe de l'avoir laissée en DLC dans WRC 10. L'héritage historique que WRC a toujours apporté fait cruellement défaut dans Generations. Le mode défi que nous vous présentons est fondamentalement le même que celui que l'on trouve dans Carrière, qui consiste à battre des temps sur des circuits spécifiques avec des véhicules donnés. Il n'y a rien qui fasse mention des courses passées ou avec des moments classiques. Avec un nom qui signifie littéralement "Générations", on s'attendait à ce qu'il y ait au moins une mention des gloires des temps anciens.Si WRC 10 a apporté un certain renouveau, WRC Generations est plus ou moins la même chose. Les modes de jeu sont exactement les mêmes, et avec des menus beaucoup plus simples. Même avec l'excellence de l'expérience de conduite d'une voiture de rallye, désormais hybride, cette édition a péché en n'essayant pas de bricoler au moins un peu sa structure de base.