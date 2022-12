La formule "Acheter maintenant, payer plus tard", une révolution pour l’e-commerce

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Ce mode de paiement n'est pas nouveau, mais il devient de plus en plus populaire grâce à une vague de nouveaux fournisseurs dans le monde entier. Les chiffres de Mollie, l'un des prestataires de services financiers à la croissance la plus rapide en Europe, montrent que le nombre de paiements effectués avec le système BNPL a augmenté de 1 739 % en 2021 par rapport à l'année précédente. En 2021, cela représentait 0,7 % des paiements en ligne. Cette augmentation n'est pas seulement due à une utilisation plus large de la méthode de paiement par de plus en plus de commerçants, mais c’est le résultat d’un nombre moyen de paiements BNPL par commerçant plus important. Selon une étude d' Allied Market Research , la taille du marché mondial de la méthode BNPL a été estimée à 80 milliards d'euros l'année dernière et devrait atteindre 3,5 billions d'euros d'ici 2030.L'importance croissante de la formule "Acheter maintenant, payer plus tard" dans les habitudes de paiement des consommateurs belges a été confirmée une fois de plus lors du Black Friday 2022. 1,16 % des achats effectués auprès des clients de Mollie ont été payés par ce mode de paiement. Ainsi, bien que le pourcentage soit encore relativement faible, il semble bien que l'option "Achetez maintenant, payez plus tard" gagne en importance en Belgique.Les détaillants en ligne préfèrent que les clients paient à l'avance, mais les consommateurs aiment se ménager une sécurité supplémentaire, surtout s'ils veulent faire un achat coûteux. Le système BNPL offre plus de souplesse, ce qui garantit des taux de conversion et une valeur moyenne des commandes (VMC) plus élevés. Il améliore également l'expérience du client et permet de toucher un nouveau groupe cible. À savoir, les clients qui préfèrent payer après coup. On constate également que les articles coûteux sont vendus plus facilement. C’est un avantage certain de pouvoir payer en plusieurs fois ou en une seule fois.Le BNPL est un outil précieux pour augmenter les taux de conversion et la VMC. Le but est de présenter ce mode de paiement dès le début du parcours client afin que les clients potentiels peuvent se sentir libres de payer plus tard, lorsqu'ils ont reçu leur salaire par exemple. C'est un moyen efficace d'encourager les clients à faire un achat.Plusieurs raisons expliquent pourquoi l'utilisation du BNPL est de plus en plus populaire. La flexibilité est sans aucun doute l'une des plus importantes. Les clients peuvent choisir de payer en plusieurs fois et décident souvent du délai qu'ils souhaitent prendre. Les utilisateurs les plus jeunes disent préférer l'utilisation de BNPL aux cartes de crédit.L'utilisation du BNPL offre également plus de sécurité. Les clients passent leur commande, renvoient ce qui ne leur plaît pas et ne paient que ce qu'ils gardent effectivement. Le fait d’éviter les cartes de crédit et d’acheter plus facilement des articles coûteux sont des raisons courantes d'utiliser le BNPL.Lorsqu'ils utilisent le BNPL, les clients s'endettent, comme avec les cartes de crédit, en empruntant et en étant dans le rouge. S'il est toujours prudent d'épargner, il est parfois impossible d'éviter l'endettement, par exemple en cas de réparations d'urgence coûteuses d'un système de chauffage en panne ou d'un toit qui fuit après une tempête. L'endettement n'est donc pas nécessairement mauvais, mais c'est un outil financier qui doit être utilisé à bon escient.Il est donc important d'aider les clients à cet égard en incluant les éléments suivants :- Conditions générales complètes- Un plan de paiement complet- Le conseil de ne pas trop dépenserPour rester en tête de la concurrence, de nombreuses sociétés de commerce électronique sont même obligées de proposer ce système. En effet, les clients attendent des détaillants en ligne qu'ils proposent tous les modes de paiement qu'ils préfèrent utiliser. Ne pas le proposer peut entraîner un taux d'abandon de panier plus élevé. Cela est particulièrement vrai pour les secteurs où la méthode est la plus utilisée, comme la mode, la technologie, la beauté et le commerce de détail.Ce mode de paiement est de plus en plus populaire et constitue un excellent moyen d'offrir plus de flexibilité aux clients. Il est donc judicieux de fournir aux clients toutes les informations nécessaires à cet effet. La transparence quant à l’utilisation de ce moyen de paiement permettra d’accroitre la confiance entre le détaillant et le client, ce qui entraîne une augmentation des taux de conversion et incite les clients à consulter le site web plusieurs fois.