Dans ce nouvel épisode de la série " Square Enix sort tout en 3 mois ", nous allonis vous parler de Tactics Ogre Reborn, l'un de leurs projets les plus " sûrs ". Non pas parce que le jeu n'est pas intéressant, au contraire, mais parce que (contrairement aux reboots comme Valkyrie Elysium ou aux nouvelles IPs étranges comme Various Daylife et Harvestella) il s'agit d'un remaster assez simple d'un jeu dont on connaît déjà la qualité. En fait, nous précisons d'emblée que Tactics Ogre Reborn est un excellent, voire un exceptionnel JRPG stratégique. Malheureusement, on ne peut pas considérer le travail de remasterisation effectué par Square Enix comme suffisant pour placer ce classique parmi les Olympiens du jeu vidéo moderne, où il aurait pu facilement arriver avec un peu plus de soin. Après tout, notre opinion sur Tactics Ogre Reborn est aussi simple que le travail de remasterisation qu'il a subi : c'est un jeu aux très bonnes qualités qui est plutôt limité dans son portage. Pour les nouveaux venus, Tactics Ogre Reborn est un JRPG de stratégie de l'ère SNES, Saturn et Playstation 1, précédemment réédité sur PSP. La version qui est arrivée sur la génération actuelle est basée sur la première réédition et la met à jour avec des sprites de plus haute résolution, une nouvelle IA, quelques retouches dans le système d'amélioration des personnages et une qualité de vie améliorée. Avant d'expliquer en détail en quoi Reborn est une occasion manquée, il faut souligner certains mérites très importants du jeu. Le point de départ du produit est exceptionnel, comme déjà mentionné. Le combat stratégique est très stratifié, amusant et soutenu par de solides systèmes d'habilitation. Le choix des personnages à envoyer sur le terrain, avec quelles classes et quelles compétences, est toujours intéressant, et la variété des approches du combat est impressionnante, tant dans le contexte d'un jeu d'il y a 20 ans que dans celui du paysage ludique actuel.D'autres titres rétro dans ce genre, comme Langrisser ou le revival du premier Fire Emblem, restent appréciables mais montrent des limites évidentes par rapport à leurs homologues d'aujourd'hui. Tactics Ogre Reborn, en revanche, reste très bon, étant même bien plus intéressant que d'autres titres plus récents comme le bon The DioField Chronicle. En examinant les batailles, nous trouvons également la nouveauté la plus importante de toute la remasterisation, l'accélération des batailles. Il ne s'agit pas d'un mode où tout est sauté et réduit au strict minimum, mais d'une accélération nécessaire et appréciée des animations trop lentes de l'original. Rien que pour cela, Tactics Ogre Reborn est certainement la meilleure façon de retrouver le classique de Square, mais malheureusement il y a tellement de domaines où l'équipe s'est limitée au strict minimum. Les menus du jeu sont tous encore assez archaïques, ce qui rend difficile le suivi de l'équipement et des niveaux de compétence des différents personnages. L'interface utilisateur en combat fonctionne, mais elle est à son tour archaïque et parfois presque incomplète, avec certains choix peu clairs et même laids à regarder. À cela s'ajoute le problème le plus évident : le choix de réutiliser les mêmes spritework du passé et ne pas passer à la HD-2D symbolique qui semble si adapté au genre. D'autant plus que le style classique de stratégie est préservé à la perfection, avec quelques changements ici et là pour le rendre plus rapide (comme l'introduction d'un bouton d'avance rapide) ou pour mélanger les cartes. Dès les premières batailles, Tactics Ogre : Reborn est difficile car l'IA se déplace intelligemment. Contrairement à de nombreux autres jeux du genre, où les premières étapes présentent des combats ennemis très passifs, dans ce jeu, vous devez être attentif à chaque mouvement dès le début. La difficulté n'est pas élevée au point d'être un mur, et il y a un équilibre parfait pour enseigner les mécanismes au joueur novice mais aussi pour engager immédiatement le joueur expérimenté.Le récit montre d'emblée qu'il est d'un niveau élevé, non pas tant pour les événements présentés que pour les dialogues. Cela faisait longtemps que nous n'avions pas eu entre les mains un titre de Square Enix avec une écriture aussi solide sur les échanges entre les personnages présents. Leurs liens sont caractérisés immédiatement, sans explications ennuyeuses, mais par leurs paroles, leurs actions et leurs émotions. Le fait que le doublage soit d'un très haut niveau aide certainement. Un remake des jeux de cette époque est toujours précieux pour montrer ce que, avec l'évolution graphique, nous avons perdu dans la sphère narrative, où il est désormais plus complexe de s'exprimer en raison à la fois des coûts de production élevés qui limitent les développeurs, et de l'essence même de la 3D qui rend difficile de montrer les scènes crues qui étaient si populaires dans le jeu vidéo narratif des années 90. La nouvelle bande sonore est très bonne. C'est un standard pour les produits Square Enix, mais il est toujours important de souligner l'engagement de la société envers la bande sonore, souvent sous-estimée. L'OST originale a été enregistrée en live et, heureusement, l'orchestre utilisé sonne bien. Les mélodies sont mises en valeur par les instruments, plutôt qu'étouffées comme c'est le cas dans d'autres productions orchestrales pour jeux vidéo.A contrario et comme dit plus tôt, l'apparence de Tactics Ogre Reborn aurait mérité quelques changementse. Nous ne sommes pas d'accord avec ce choix de s'en tenir à l'ancien style, simplement parce qu'il manque d'expressivité et qu'il s'oppose fortement aux doublages de haut niveau. Les personnages existent dans les limbes entre l'anonymat absolu de l'esthétique et le caractère dramatique que leur confèrent le caractère et l'écriture. L'impression qui se dégage est que le projet est doté d'un budget plutôt faible, une grande partie de l'argent étant consacrée à la voix-off. Le système d'amélioration des personnages a été légèrement retravaillé pour inviter à plus d'expérimentation avec les classes. Cette expérience a eu un résultat positif, mais pas de beaucoup. Le maintien du niveau après un changement de classe est utile, mais l'essence même du système de travail vous pousse à toujours investir dans les mêmes armes, ce qui limite considérablement les choix du joueur, à moins qu'il ne veuille recourir au farming. C'est un pas en avant par rapport au passé, mais pas de beaucoup. En général, tout ce qui concerne le gameplay pur est presque sans faille dans Tactics Ogre Reborn. Il est dommage que l'équipe n'ait pas pu faire un effort supplémentaire pour mieux prendre soin de ce qui l'entoure.Tactics Ogre Reborn est la meilleure version du classique RPG tactique au tour par tour, une occasion exceptionnelle de récupérer un titre qui tient encore la route face à la concurrence. Le véritable défaut du produit est le manque de travail de remasterisation, qui aurait pu ajouter plus comme QoL et rafraîchir l'esthétique et l'interface utilisateur. Heureusement, le jeu sous-jacent est d'une qualité extrêmement rare, à tel point qu'il figure toujours parmi les meilleurs du genre 27 ans après sa sortie. Vous ne trouverez pas la modernité d'un Fire Emblem Three Houses, mais Tactics Ogre Reborn reste un exemple de l'incroyable potentiel du JRPG stratégique.