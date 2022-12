Développé par Mr. Nutz et publié par Microids, New Joe & Mac : Caveman Ninja est le remake officiel de Joe & Mac, un jeu de plateforme arcade de 1991. L'opération impliquant le duo d'hommes des cavernes est pratiquement identique à celle du singe du jeu vidéo TOKI (autre arcade de 1989). Avant de parler du très bref incipit narratif, il convient de préciser que New Joe & Mac : Caveman Ninja est un remake de la version arcade, et non de l'édition convertie pour les consoles Nintendo (y compris celle de la NES). Cela signifie que plusieurs améliorations ludiques, qui rendaient l'expérience plus facile et plus accessible, n'ont pas été récupérées. En outre, dans le paquet actuel de New Joe & Mac : Caveman Ninja, il y a bien une version appelée "EXTENDED", mais ce n'est pas la suite officielle (c'est-à-dire Joe & Mac 2 : Lost in the Tropics de 1992). Au lieu de cela, il s'agit toujours du premier chapitre avec les niveaux "plus longs". Ce préambule nécessaire étant posé, nous en arrivons à l'histoire de Joe et Mac, deux hommes des cavernes privés d'une chose extrêmement précieuse : les femmes. Le jeu commence en effet par un groupe d'affreux Néandertaliens qui se faufilent dans la grotte de nos héros et enlèvent toutes les femmes (en les tirant littéralement par les cheveux). C'est ainsi que notre duo de héros hauts en couleur (leurs cheveux sont respectivement verts et bleus) part à la recherche et au sauvetage des femmes, prêt à affronter tous les dangers de l'ère préhistorique, notamment les dinosaures de toutes sortes, les plantes carnivores et, bien sûr, les ravisseurs brutaux. La trame narrative de New Joe & Mac : Caveman Ninja est littéralement une excuse bourrée de moments ironiques (tous purement visuels) qui s'alignent sur la moyenne narrative de l'ère arcade. Et dans cette lumière, ça marche très bien aussi. De plus, le titre a l'avantage de proposer des fins alternatives en fonction du chemin que vous choisissez d'une manche à l'autre.Soyons honnêtes, New Joe & Mac : Caveman Ninja est aussi court (il peut être terminé en moins d'une demi-heure) qu'il est difficile. Extrêmement difficile et punitif. S'agissant d'un remake direct de la version arcade, comme ce fut le cas pour le TOKI précité, le titre ne sera pas non plus décoté ici. Pour survivre à cette courte aventure préhistorique, notre héros (librement sélectionnable au début du parcours entre Joe et Mac) dispose d'une barre d'énergie (divisée en encoches vertes) à l'écran. Si la barre est vidée, le héros meurt et le niveau recommence depuis le début. A notre disposition, nous avons trois vies. Lorsque celles-ci sont terminées, nous sommes accueillis par l'écran classique "Continuer ?" avec un compte à rebours. Ici, nous pouvons décider de dépenser l'un des trois "crédits" à notre disposition pour recommencer le niveau avec trois vies supplémentaires. Lorsque vous n'avez plus de "crédits", la sauvegarde du jeu en cours est réinitialisée et vous devez recommencer depuis le début. Ces règles, strictes et non conformes à l'époque actuelle (ce qui ravira les joueurs qui aiment les défis ardus, mais aliénera ceux qui sont moins habitués à de telles limitations), s'appliquent aussi bien au mode principal appelé "Arcade" qu'au mode "Extended". Il convient de noter que le jeu est resté "tendu" pendant toute la durée de l'opération. En fait, la barre d'énergie aura tendance à diminuer automatiquement si vous restez immobile trop longtemps ! De plus, le héros est terriblement "faible" : il suffit de trois ou quatre coups pour le remettre à zéro. À notre secours, il y a le fait que nous pouvons utiliser la nourriture (de diverses sortes et aussi très - intentionnellement et ironiquement - peu préhistorique) laissée par les ennemis vaincus pour le recharger. De plus, en ayant obtenu un certain score, vous pouvez avoir une vie supplémentaire. Mais même ainsi, vous vous retrouverez souvent à mourir.Les niveaux de New Joe & Mac : Caveman Ninja sont, honnêtement, très courts. Ils ne durent qu'une poignée de minutes chacun, mais pendant ces minutes, ils vous feront vraiment transpirer. La raison en est le volume d'ennemis à l'écran, qui crée un chaos difficile à gérer, surtout lors des premiers passages. Les raisons sont multiples : il n'est pas toujours évident de savoir où l'on peut sauter et si cet obstacle peut vous blesser ou non. Tout comme vous devrez apprendre quand les ennemis apparaissent sur les côtés (pourquoi pas, vous ne pouvez pas revenir en arrière dans le niveau, une fois que l'image se déplace sur les côtés, vous ne pouvez aller qu'à droite). Les ennemis ne brillent pas par leur intelligence mais ils gagnent en nombre et en dégâts. De votre côté, vous n'avez que la mémoire et les bonus. Il s'agit d'un ensemble d'armes aléatoires qui remplacent la hache de pierre dont Joe et Mac sont initialement équipés. L'attaque de nos hommes des cavernes est principalement "à distance", avec la possibilité de viser vers le haut et vers le côté. Et les "bonus" susmentionnés permettent de transformer l'arme en d'autres variantes plus ou moins utiles. Ils vont des roues en pierre aux griffes en passant par les boules de feu. Ces armes rendent le jeu plus varié et il est essentiel d'apprendre à les maîtriser. Et à cet égard, chaque arme, y compris la hache initiale, peut être chargée. Il suffit de maintenir le bouton "attaque" enfoncé. Cette charge vous permet de lancer sur vos ennemis une variante de l'arme qui est plus grande et cause évidemment plus de dégâts (ainsi qu'un rayon d'attaque plus large).En plus d'attaquer, Joe et Mac peuvent, bien sûr, sauter. Sauter sur la tête des ennemis (pas tous) peut les tuer immédiatement. En outre, les hommes des cavernes peuvent également effectuer un saut "plus haut" qui leur permettra de se sauver de certaines attaques ou d'atteindre des plateformes plus élevées. New Joe & Mac : Caveman Ninja atteint ses meilleurs moments avec les différents boss. Ceux-ci nous attendent à la fin de chaque niveau et représentent la partie principale du jeu. Comprendre leurs schémas d'attaque et savoir quand et comment les frapper est la clé de la survie. La variété des boss, compte tenu de la longueur du jeu, est intéressante mais là encore, c'est frustrant et nécessite plusieurs passages et beaucoup, beaucoup de patience. Arriver presque au bout pour devoir tout recommencer à cause d'un boss " nouveau " et " inconnu " peut être fatigant, surtout pour ceux qui ne sont pas habitués aux classiques de l'arcade. Pour améliorer la rejouabilité et donc la longévité du titre, New Joe & Mac : Caveman Ninja a également récupéré les chemins multiples. Les niveaux, en fait, comportent plus d'une route. Ainsi, après avoir vaincu le boss du jour, vous devez décider de prendre la route "A" ou "B". Chaque route mène à un niveau différent (et à un trophée respectif à collecter si vous gagnez). Cela vaut aussi bien pour le mode "Arcade" que pour le mode "Extended", ce dernier étant, comme nous l'avons déjà dit, une extension des niveaux de base avec l'ajout d'ennemis et de plateformes. L'élément "nouveauté" surprend donc très peu. Les nouvelles situations ne sont pas grand-chose, et ressemblent plus à un recyclage étendu (justement) du mode Arcade (dont il reprend tout : ennemis et objets).Le premier impact de New Joe & Mac : Caveman Ninja est remarquablement positif. Les graphismes cartoonesques, colorés, propres et vifs comblent l'œil. Le travail effectué est agréable avec quelques détails notables mais, pad en main, le charme initial s'estompe un peu. La raison principale est qu'une partie de l'identité du titre original est perdue, cédant à un style cartoonesque peut-être trop exagéré et déjà vu dans des œuvres similaires (encore TOKI). Même les animations ne sont pas toutes réussies et il y a des problèmes avec le framerate, qui devient instable dans les moments plus chaotiques ou dans les niveaux à défilement vertical. Le son ne surprend pas beaucoup, remplissant son rôle de fond sans être gênant ou mémorable. Il convient de noter que le jeu comprend des sous-titres en français, mais la quantité de texte est presque nulle. Enfin, New Joe & Mac : Caveman Ninja n'exploite aucunement le potentiel de la PlayStation 5. Enfin, nous signalons la possibilité de jouer le titre en coop-local (deux personnes maximum), ce qui renforce le plaisir et tente en partie de lisser la difficulté. Le mode coopératif en ligne est absent.New Joe & Mac : Caveman Ninja est un jeu très difficile et punitif, fidèle au jeu d'arcade original que l'on aime ou que l'on déteste. C'est un jeu qui ne fait aucune concession et qui exige patience et engagement. En effet, malgré sa très courte durée, il ne sera pas facile de découvrir toutes les fins disponibles. Le jeu offre pourtant un bon restylage visuel avec un impact définitivement positif. Le mode "étendu", en revanche, n'est pas surprenant et constitue plutôt un supplément pour les fans inconditionnels.