Une forte croissance pour le groupe NUMA en 2022 grâce à plusieurs expansions en Europe

Bruxelles/Berlin, le 16 déc. 2022 – Le NUMA Groupe, un opérateur numérique d'hôtels et d'appartements, peut se targuer d'une année 2022 exceptionnelle. Il s'est étendu à d'autres pays dont le Portugal, la Scandinavie et le Benelux. Il affiche une croissance d’entreprise parmi les plus rapides en Europe.En moyenne, 87 % de ses 3 000 logements sont occupés, ce qui place la société au-dessus de la moyenne et la met à l'abri de crises économiques. En 2022, son RevPAR (revenu par chambre disponible) net moyen était de 100 euros. Plus de 30 % des réservations sont effectuées en direct, ce qui renforce l'indépendance de NUMA. NUMA est rentable dans toutes les villes où elle est présente.Début 2022, NUMA Group a levé 45 millions de dollars de capital de croissance. Par la suite, NUMA et LaSalle Investment Management ont annoncé une stratégie d'investissement avec un portefeuille de 500 millions d'euros pour ajouter des hôtels à son offre dans les principales villes européennes. Ce partenariat stratégique est axé sur l'acquisition, le réaménagement et l'exploitation d'installations modernes, telles que des appartements-boutiques pour les courts et moyens séjours, et sur des projets de rénovation.Christian Gaiser, le CEO du NUMA Groupe, explique: «», confirme également Dimitri Chandogin, président du groupe NUMA. «NUMA se concentre sur les bâtiments emblématiques situés dans les hotspots d'Europe. Par exemple, elle a récemment ouvert « NUMA Arc » dans la Friedrichstraße de Berlin, non loin de Checkpoint Charlie, et prévoit également une propriété dans le quartier St.Georg de Hambourg. En Italie, de nouvelles agences ont été ajoutées au portefeuille cette année à Rome et à Florence. Au début du mois, elle a ouvert ses premières installations au Benelux, à Bruxelles. En 2023, NUMA ouvrira de nouvelles installations dans un bâtiment historique à Oslo, et 2024 verra l'ouverture d'un bâtiment emblématique à Lisbonne, au Portugal. NUMA travaille avec ses partenaires immobiliers LaSalle Investment Management, Patrizia, Soravia, C&P, Carucel, Ort Group et 777 Capital Partners pour ces nouveaux emplacements.Avec son concept, le groupe NUMA entend répondre aux nouvelles habitudes que les voyageurs ont adopté ces dernières années. L'entreprise mise sur la numérisation avancée du secteur. Ce faisant, NUMA se concentre sur l'expérience du client, car elle permet également d'accroître la fidélité. En 2022, NUMA a réussi à mettre en œuvre une nouvelle technologie pour les invités de NUMA qui réduit la réservation et l'enregistrement et le départ à moins de 60 secondes, et ne nécessite qu'un seul bouton de smartphone.L'application d'entretien ménager développée en interne permet de coordonner efficacement le nettoyage de l'appartement, de sorte que l'enregistrement est souvent plus rapide que dans une chambre traditionnelle. Avec « Breakfast in Bed », NUMA a lancé un service de petit-déjeuner en collaboration avec des partenaires locaux.Le groupe NUMA a également renforcé son équipe de direction. Avec Torsten Weihrich, il y a un nouveau directeur financier et l'ancien stratège d'Uber, Nick Abrahams, est le nouveau Chief Revenue Officer (CRO). Les nouveaux cadres supérieurs devraient façonner l'expansion ambitieuse et rapide de NUMA en Europe.-FIN-L'entreprise berlinoise NUMA Group, spécialisée dans la technologie hôtelière, est un opérateur numérique d'appartements « boutique ». Avec sa vision « d'apporter un supplément d'âme au voyage », l'entreprise met à la disposition des voyageurs des hôtels au design disruptif. NUMA utilise une technologie d'exploitation exclusive pour automatiser les opérations de gestion hôtelière et augmenter la rentabilité et les revenus. Cela fait de NUMA un partenaire fiable pour les investisseurs, les propriétaires et les promoteurs. NUMA exploite plus de 3 000 unités dans les principales villes européennes, dont Berlin, Bruxelles, Munich, Rome, Milan, Madrid, Barcelone et Vienne. www.numastays.com – partner.numastays.com