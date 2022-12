On pourrait facilement décrire le jeu en termes très réducteurs, en l'appelant un jeu d'aventure et de plates-formes à deux joueurs, ou une longue série de mini-jeux, et cela donnerait une image assez précise dans les grandes lignes, mais ce serait encore manquer l'essentiel, et le cœur même du jeu. It Takes Two est avant tout un jeu de collaboration, un point qui est soutenu par chaque détail du jeu, des commandes à l'histoire, en passant par les énigmes et le titre lui-même. Vous ne pouvez pas jouer à ce jeu seul. Choisissez bien votre partenaire. Ou ne le faites pas. Honnêtement, nous adorerions entendre parler de l'expérience de jouer avec quelqu'un qui ne vous est pas familier, juste pour voir à quel point cela affecte votre expérience. Les personnages principaux sont ici un couple marié dont la relation est dysfonctionnelle, piégé dans le corps de petites poupées et contraint de coopérer pour tenter de retrouver leur propre corps. Décrire l'expérience comme "Conseiller matrimonial : Le jeu" est juste, car un livre sur ce sujet joue un rôle important et comique dans la progression de l'histoire. Chaque séquence que vous traversez s'accompagne d'un accent différent sur la coopération et d'un nouvel ensemble de mouvements que les joueurs doivent apprendre. Les mécanismes de chaque zone s'accordent très bien avec l'histoire et le message. Vous avez besoin de travailler l'attraction ? Prenez des aimants. Vous voulez passer plus de temps avec votre partenaire ? Voici des pouvoirs de manipulation du temps. Les commandes et les capacités de chaque chapitre sont logiques et donnent l'impression d'être nouvelles juste le temps de passer au suivant. D'ailleurs, la véritable star de ce jeu n'est pas ce que vous pouvez faire en tant qu'individu, mais la façon dont vous travaillez avec votre partenaire. Bien sûr, si vous avez besoin de compétition avec votre partenaire, chaque chapitre a des mini-jeux appelés "Défis" à découvrir qui sont entièrement facultatifs.La façon dont It Takes Two encourage la coopération est bien plus qu'une main forcée, refusant de vous laisser jouer seul. L'effet que votre partenaire a sur l'environnement est immédiat et bien communiqué visuellement. Lors d'un vol en deltaplane dans une série de tunnels, les joueurs contrôlent leur propre position en glissant de gauche à droite, déplaçant leur position sur la barre de préhension et montrant directement comment leur poids affecte la direction du planeur. D'autres effets sont moins subtils : certains ennemis ne peuvent être attaqués que si un joueur les immobilise en premier. Certaines énigmes peuvent également être aussi intuitives ; il suffit de regarder ce que fait votre partenaire et de réagir en conséquence. D'autres énigmes nécessitent une communication. Si vous ne dites pas à votre partenaire quel chemin vous allez prendre dans un court laps de temps, il ne pourra pas ouvrir la bonne porte pour vous assez rapidement. Le cœur émotionnel de It Takes Two est toujours présent. La dynamique brisée des deux personnages principaux (et de leur fille, qui n'est pas jouable) est le moteur de l'histoire et est forcément triste par moments. Quoi qu'il en soit, le jeu lui-même est amusant et souvent drôle, notamment grâce à un personnage de thérapeute qui est si excessif, si extra, mais bien intentionné et inflexible. Pour emprunter les termes de D&D, le personnage est la définition du Chaotique Bon, et est un ajout bienvenu à l'histoire chaque fois qu'il apparaît.It Takes Two met l'atmosphère et l'impact émotionnel au premier plan à la manière de Brothers : A Tale of Two Sons, The Unfinished Swan, What Remains of Edith Finch et Papo y Yo pour leur capacité à raconter des histoires incroyablement personnelles dans des décors surréalistes et fantaisistes. Mieux encore, le jeu est tellement soigné dans tous ses aspects narratifs. L'histoire semble longue de la meilleure façon qui soit ; quand nous voulions qu'il y ait plus, il y avait plus. Il y a une sensibilité évidente dans le design de It Takes Two : Si vous n'aimez pas le style de jeu qu'il représente, passez un autre niveau. Il touche à l'aventure, à la plateforme, au RPG, aux puzzles et à bien d'autres choses encore. Nous avons trouvé que la variété était un vrai délice en coopération et un titre idéal pour revenir volontiers lors d'une soirée. Parce que même si tout sonne si bien jusqu'à présent, il y a des faiblesses. Oui, la version Switch fait un peu de compromis sur les graphismes et les performances, mais si le jeu est vraiment plaisant sur les autres plateformes, il n'est certainement pas laid non plus sur la console hybride. Il fonctionne bien et ne souffre pas de trop d'accrocs, ce qui est une bonne nouvelle car il se passe souvent beaucoup de choses à l'écran. De plus, la Switch a un point bonus pour le multijoueur local. Normalement, vous avez vraiment besoin d'un écran partagé pour cela. Toutefois, si vous disposez de deux Switch ou si quelqu'un prend une Switch avec vous, vous pouvez y jouer entièrement en local sur deux écrans. De cette façon, vous n'avez pas à diviser votre écran. Il est également intéressant pour le multijoueur en ligne, car l'un des deux joueurs n'a besoin que de posséder le jeu complet et l'autre peut alors jouer avec tout.L'histoire du jeu vous occupe pendant douze bonnes heures, It Takes Two vous plongeant parfois très profondément dans les schémas de pensée des parents, dans lesquels beaucoup devraient se reconnaître. Si vous craignez que ce soit un jeu très déprimant - en aucun cas. Les développeurs savent comment atténuer les difficultés émotionnelles avec des portions d'humour et d'esprit. Les niveaux sont également très attrayants et les énigmes sont parfois vraiment bonnes. Les doublages sont irréprochables et portent le tout au niveau hollywoodien. Bien pires, cependant, sont les bogues récurrents qui nous ont renvoyés aux points de contrôle parce que les personnages se sont glissés dans des objets ou que des erreurs de coupure nous ont empêchés de progresser. L'aide à la visée ou la mise au point automatique refusaient également souvent de fonctionner.Pour faire simple, It Takes Two est l'un des meilleurs jeux vidéo coopératif auquel nous avons jamais joué. Cela peut sembler être une hyperbole, une grande déclaration qui défie toute explication. Mais l'attention que Hazelight Studios a mis dans cette aventure créent un résultat plus grand que la somme de ses parties. Si It Takes Two sur la Switch est évidemment un peu moins bien graphiquement que sur les autres plateformes, cela ne le ruine pas pour autant. Il est toujours agréable de visiter les différents sites.