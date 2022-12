Dustin se lance dans la vente de solutions informatiques reconditionnées en collaboration avec Cisco

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

, déclare, Vice-président directeur Grandes entreprises et secteur public Benelux chez Dustin.L’offre d’achat d’équipements réseau reconditionnés est disponible sur tous les marchés de Dustin et s’adresse principalement aux grandes entreprises et au secteur public, mais aussi aux grandes entreprises du segment des PME. Les produits sont vendus par l’intermédiaire des équipes commerciales de Dustin avec une assistance et une garantie complètes de Cisco. Dustin gère également les produits Cisco d’occasion afin que le matériel usagé puisse être réutilisé et recyclé de manière responsable., conclut Angelo Bul.