ESET lance des nouvelles solutions de sécurité XDR pour fournisseurs de services gérés (MSP)

ESET, un leader mondial en cybersécurité, annonce le lancement de ses solutions B2B primées (https://www.eset.com/lu-fr/professionnels/why-eset/industry-analysts-recognition/) pour les MSP. Basée au cœur de l’Union Européenne, ESET protège depuis 2014 ses partenaires MSP à travers le monde, en leur proposant un programme spécifique. Ce lancement élargit l'offre, actuellement disponible pour les entreprises clientes (https://www.eset.com/lu-fr/professionnels/entreprise/), avec les solutions XDR, ESET Inspect et ESET Inspect Cloud accessibles via la plateforme ESET MSP Administrator utilisée par les partenaires MSP actuels.ESET étudie le paysage des cyber-menaces et innove en technologie sécuritaire depuis des décennies. Cette nouvelle offre a été développée en pensant à la fois à ses clients et à ses partenaires. Il s’agit d’une combinaison de l'utilisation de longue date par ESET de l'apprentissage automatique et des technologies d'AI, de son système de réputation dans le cloud ESET LiveGrid et de l'expertise offerte par sa communauté mondiale très soudée. Cela alimente la technologie de prévention, de détection et de réponse pour les cyber-menaces multicouches les plus redoutables au monde - la plate-forme ESET PROTECT (https://www.eset.com/int/business/protect-platform/), optimisée par ESET LiveSense.Cette offre permettra aux clients MSP actuels et potentiels d'accéder à une plate-forme de sécurité numérique simplifiée et unifiée, aux solutions MSP optimisées faciles à utiliser, aident les MSP à minimiser leurs opérations quotidiennes et leur permettent de fournir une sécurité maximum pour solidifier la confiance de leurs clients. Ceci sans compromettre l'efficacité au nom de la qualité, car la nouvelle plate-forme intègre des capacités équilibrées de prévention de violations, de détection et de réponse, ainsi qu'une documentation complète des menaces. Elle est modulaire, adaptable et est renouvelée en permanence lors de chaque mise à niveau du système.La solution d'ESET est d’une conception flexible et évolutive, pérennisant le modèle commercial des MSP et aidant les ingénieurs en sécurité à désengorger le service d'assistance. Pour simplifier la vie des MSP, ESET offre un modèle de facturation flexible, en libre-service et sans engagement. Il réduit la pression et permet à ses partenaires MSP de "payer au fur et à mesure", mensuellement et pour les abonnements dont ils ont réellement besoin.« Avec la technologie primée d'ESET, nous estimons qu'il est primordial de protéger le progrès, pas seulement le nôtre mais, plus important encore, celui de nos partenaires MSP. ESET permet aux MSP de se concentrer sur ce qui est vraiment important, leur entreprise et leurs clients. Pour nous, ESET et les MSP vont tout simplement de pair : une protection supérieure des clients, un produit flexible et facile à utiliser ainsi qu’un modèle commercial adapté aux besoins des MSP », a déclaré Michal Jankech, vice-président MSP et PME chez ESET.Pour en apprendre plus sur cette offre, visitez https://www.eset.com/lu-fr/professionnels/partenaire/msp/ Pour en savoir plus sur le XDR et pourquoi nous en avons besoin dans nos vies de cyber-sécurité, visitez https://youtu.be/hdZqmgimcf0 A propos d’ESET Depuis plus de 30 ans, ESET® développe des logiciels et des services de sécurité informatique de pointe pour protéger les entreprises, les infrastructures critiques et les consommateurs du monde entier contre les menaces numériques toujours plus sophistiquées. De la sécurité des terminaux et des mobiles à l'EDR en passant par le chiffrement, l'authentification à double facteur, les solutions légères et performantes d'ESET protègent et surveillent 24/7, mettant à jour, en temps réel, les défenses afin d’assurer sans interruption la sécurité des utilisateurs et des entreprises. L'évolution constante des menaces nécessite un fournisseur de sécurité informatique évolutif qui permet d’utiliser la technologie de façon sûre. Ceci est supporté par les centres de R&D d'ESET dans le monde entier, travaillant à soutenir notre avenir commun. Pour plus d’informations visitez www.eset.com , ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Instagram.