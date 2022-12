Yum Yum Cookstar est le dernier effort de 1st Playable Productions, un studio de développement spécialisé dans les jeux éducatifs pour les très jeunes. Il s'agit certainement d'un titre beaucoup plus proche de Cooking Mama Cookstar, développé par la même maison de logiciels, que des titres originaux de la série. Donc, si vous êtes un adulte à la recherche d'un Cooking Mama-like ou d'un simulateur de cuisine moins réaliste, vous devriez déjà d'oublier ce titre et cette critique, car Yum Yum Cookstar a un public cible très restreint, contrairement au très populaire jeu Office Create qui pouvait être apprécié tant par les adultes et les enfants. Si, en revanche, vous êtes à la recherche d'un cadeau à offrir à un enfant/petit-enfant/aux enfants, restez à l'écoute. Il pourrait s'agir du titre que vous recherchez. Dans Yum Yum Cookstar, nous jouons le rôle d'un chef en herbe confronté à des concours de cuisine et au jugement de trois juges farfelus. Le titre contient une grande variété de recettes, dont le déblocage nécessitera l'apprentissage des techniques nécessaires à leur exécution (et une augmentation de niveau conséquente).Comme on peut s'y attendre, chaque recette sera en fait constituée de différents mini-jeux. Elles sont nombreuses, mais certaines sont beaucoup trop similaires les unes aux autres, rendant la distinction presque inutile et insensée. Un aspect qui nous a surpris est la possibilité de choisir entre différentes difficultés, donnant au joueur la possibilité d'atteindre un niveau de défi au moins normal (les autres modes sont vraiment trop faciles). En outre, il est possible de choisir entre trois types de contrôles différents sur certaines consoles : mouvement et boutons, boutons uniquement, boutons et écran tactile. Mais comme la Xbox ne comporte ni pavé tactile ni gyroscope, la question ne se pose pas ici. Il est pourtant utile de varier un peu et de trouver la méthode qui vous plaît le plus. En bref, un gameplay qui semble amusant au départ, mais qui, à la longue, peut s'avérer fastidieux en raison d'une difficulté souvent trop faible et de mini-jeux répétitifs. Ah bien sur, il peut être bon de mentionner que le jeu n'est aucunement optimisé pour la Xbox Series X (c'est un jeu Xbox One dans son jus).Comme nous l'avons déjà précisé, Yum Yum Cookstar s'adresse manifestement à un public particulièrement jeune, dont il est presque impossible qu'il connaisse bien l'anglais. Pourquoi alors les instructions sont-elles traduites dans la langue locale mais les dialogues sont doublés en anglais sans aucun sous-titre ? Pourquoi un enfant devrait-il regarder des scènes dans lesquelles il ne comprend rien à ce qui est dit ? Un exemple concret sera les scènes de jugement des jury à la fin de la recette : autant de lignes de dialogue uniquement doublées en anglais, sans aucune possibilité de lire une traduction ou au moins une transcription de ce qui est dit. Il faut malheureusement considérer cela comme un défaut majeur de ce titre, car il prive le jeune public d'une partie de l'expérience de jeu. Par ailleurs, ce qui est intéressant dans ce genre de titre, c'est l'aspect personnalisation. Malheureusement pas dans Yum Yum Cookstar. Comme dans la série Cooking Mama, il n'y a pas de création d'avatar. Dommage, parce que nous aurions aimé que ce soit le cas et cela aurait été une caractéristique spéciale de ce jeu. Il est toutefois possible de débloquer des couleurs pour les ustensiles de cuisine en réussissant des recettes à certaines difficultés. Bonne idée, mais les personnalisations sont très simples et un travail plus raffiné aurait pu être fait. Il est cependant intéressant d'intégrer la possibilité de modifier les recettes en les rendant végétaliennes, sans doute une bonne étape pour un jeu de cuisine de nos jours (surtout s'il est destiné aux très jeunes).!En ce qui concerne le compartiment artistique de cet article, on ne peut s'empêcher de mentionner l'incohérence fondamentale que nous avons constatée à cet égard. Si l'on laisse de côté la bande-son signée Niles Rogers (parfois dérangeante et mal adaptée au genre du jeu), nous voudrions nous attarder sur l'aspect graphique. Yum Yum Cookstar a une très belle illustration, mais elle n'est utilisée que pendant les écrans de chargement. Les représentations en 3D des juges du concours sont également très belles, particulières et bien caractérisées, presque fidèles à leurs artwork. Dommage que tout le reste laisse à désirer. Yum Yum, qui est le personnage avec lequel nous interagissons le plus souvent au cours du jeu, a un design terne et manque souvent d'expressivité, tandis que les graphismes du jeu donnent vraiment une impression de jeu mobile. Rien contre les titres mobiles, mais pour un jeu Xbox, il est logique de s'attendre à des graphismes bien meilleurs. Il est clair que les idées étaient là, mais on ne comprend pas pourquoi ils font certaines choses très bien et d'autres très mal.Yum Yum Cookstar est un titre en demi-teinte. Certains aspects sont intéressants, d'autres sont vraiment pauvres. Il faut admettre que pour un enfant, le gameplay peut être amusant, car les recettes sont nombreuses et les mini-jeux aussi (bien qu'ils puissent devenir ennuyeux à la longue, car ils sont trop similaires les uns aux autres). La section artistique est malheureusement à revoir presque entièrement, mais il est vrai aussi qu'un jeune public prête moins attention à ces aspects. La possibilité de végétaliser les plats est sympathique, mais il est dommage qu'elle ne suffise pas à sauver l'absence quasi totale de personnalisation au sein du titre.