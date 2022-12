L'isolement et le mystère que recèlent les abysses de l'espace sont au cœur de nombreuses horreurs. Alien, Event Horizon et, bien sûr, Dead Space ne sont que quelques exemples qui utilisent le cadre pour raconter des histoires folles visant à ronger les insécurités de notre psyché. Après une longue période de silence, le co-créateur du classique culte susmentionné est de retour avec The Callisto Protocol. Ce voyage incertain dans un couloir sinistre sera-t-il un cri ou un slogan écœurant ? Vous jouez le rôle de Jacob Lee, un transporteur de marchandises qui se retrouve bloqué sur Calisto, la lune morte de Jupiter. Sans raison, vous êtes jeté sans raison dans l'infâme prison de fer noir qui abrite un virus désagréable. Bientôt, les détenus sont infectés et tout ordre est perdu, ce qui entraîne l'anarchie. Vous devez maintenant travailler avec les détenus pour élaborer un plan d'évasion et découvrir les secrets sordides qui infestent le pénitencier. Bien que l'intrigue soit conventionnelle, les acteurs établis offrent des performances solides qui portent le récit. et donnent au jeu l'allure d'une superproduction hollywoodienne à gros budget. The Callisto Protocol rend bien l'atmosphère. Un sentiment de mort imminente et d'effroi réside dans les couloirs oppressants. L'obscurité s'installe et les lumières vacillantes créent de l'anxiété alors que vous vous demandez ce qui peut se trouver au-delà. C'est pourquoi vous avancez prudemment vers votre objectif avec un poids écrasant d'anticipation qui vous ronge le cerveau. Les surfaces portent les cicatrices d'événements antérieurs et construisent un récit sur ce qui s'est passé auparavant. Le sang et les tissus brillent dans la lumière pour créer une aura dégoûtante qui suinte de partout. Des ronflements et le bruit des jambes sur le sol dur résonnent dans l'environnement, augmentant encore la tension. En raison de cette combinaison enivrante, vous serez dans un état d'inconfort constant pendant votre évasion de la prison de fer noir.Le combat est au cœur de l'expérience. Avec le bâton paralysant, vous pouvez malmener les mutants de manière brutale et viscérale. Lorsque les ennemis titubent vers vous, ils frappent férocement, ce qui vous oblige à esquiver et à contre-attaquer. Cela peut être difficile car vous devez rester calme dans les moments de panique et lire les attaques plutôt que de faire échouer votre arme. Grâce à l'angle de caméra intime, la férocité des combats est amplifiée. Vous assisterez à l'effritement du crâne de votre ennemi alors que vous le malmenez sans relâche. Dans les situations de tête-à-tête, ça marche incroyablement bien. Il y a une intensité inégalée qui vous tient en haleine, cependant, cela mène à la frustration lorsque de plus en plus de créatures s'approchent. Pour infliger des dégâts à plusieurs ennemis, vous devrez utiliser tout ce qui est à votre disposition. Vous pouvez facilement combiner des attaques de mêlée et à distance ou utiliser votre arme pour cibler des parties particulières du corps. L'un des points forts de The Callisto Protocol est le GRP. Se rapprochant des pouvoirs de type Stasi présents dans Dead Space, le GRP sera votre meilleur ami, au point qu'il tend à invalider les rencontres avec ce qui serait autrement des menaces redoutables. Avec ce gant, vous pouvez attraper les ennemis et les lancer sur des pointes, des engrenages et d'autres objets environnementaux. Il s'agit d'un appareil puissant qui nécessite l'utilisation de piles. Pour cette raison, vous ne pouvez pas abuser de la capacité d'éviscérer facilement tout ce qui se trouve sur votre chemin. Vous devez planifier méthodiquement comment et quand abattre les bêtes grâce à la fusion de toutes vos attaques.La mort est inévitable. Les adversaires vous accablent et vous tuent de manière grotesque et horrible. Le petit cinéma pour communiquer cela est ignoble. Vous vivrez des scènes où des brutes vous dévoreront littéralement le crâne et vous amputeront les membres. Bien que la première moitié du jeu soit brutale, vous développez lentement vos compétences pour faire face aux mutants et finalement les vaincre. Un arbre de compétences vous permet de développer certains aspects de votre arsenal. Grâce aux crédits, vous pouvez améliorer de nombreux éléments de vos armes pour améliorer vos performances sur le champ de bataille. Malheureusement, les crédits sont rares et cela peut prendre un certain temps pour gagner ces modificateurs. Les ennemis se présentent sous différentes formes qui vous obligent à modifier votre approche des rencontres. La plupart des mutants peuvent être traités de manière classique, cependant, vous pouvez utiliser la furtivité contre certains. Vous pouvez vous accroupir et vous approcher furtivement des ennemis en forme de tic-tac pour les massacrer de façon barbare. Hélas, cela est quelque peu incohérent. Parfois, il fonctionne parfaitement, alors qu'à d'autres moments, il ne déclenche pas l'action et vous laisse la porte ouverte à une mort rapide. Le mouvement est intentionnel et crée du suspense. Bien que cela ajoute à la trépidation, le mouvement encombrant rend le combat contre plusieurs créatures plutôt difficile. Heureusement, les points de contrôle sont généreux, ce qui signifie que vous devez rarement refaire de grandes parties lorsque vous mourez.Le jeu est agréablement linéaire. Cela permet à Striking Distance Studios de créer une série de séquences scénarisées glaçantes qui vous maintiennent dans un état d'agitation constant. Si les sections impaires permettent de s'écarter légèrement du parcours, la majeure partie de The Callisto Protocol est un itinéraire facile. Sans le souci de créer une grande carte, les développeurs sont en mesure de remplir chaque zone avec une quantité considérable de détails. Cela signifie que chaque aspect du monde raconte une histoire horrible, et les frayeurs délibérées rendent l'expérience troublante. En tant que successeur spirituel, le jeu adopte de nombreux traits similaires à Dead Space. Le HUD est implémenté dans le design, les membres de votre adversaire peuvent être balayés et la caméra serrée obscurcit votre vue. Bien que des comparaisons soient attendues, The Callisto Protocol diffère assez de son modèle. Le combat axé sur la mêlée augmente l'intensité des rencontres mais finit par trébucher face à de nombreux ennemis. Certains n'apprécieront peut-être pas cette linéarité, mais cela contribue certainment au rythme du jeu et à l'efficacité des frayeurs.Bien qu'il n'atteigne jamais les sommets des deux premières sorties de son inspirateur, The Callisto Protocol offre tout de même un voyage tremblant dans un centre de détention terrifiant. Le jeu manque certes d'inspiration mais livre une aventure agréable avec quelques frayeurs.