Tendances cyber-sécurité 2023 – le rapport d’ESET

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

L'avenir n'est plus ce qu'il était. Cet adage a pris un nouveau sens depuis que nos vies ont basculé avec la pandémie. Alors que le monde s’en remettait, la guerre en Ukraine, infligeant pertes et misère, a impacté le reste du monde, s’ajoutant au sentiment de la crise permanente de ces dernières années.C’est dans ce contexte que nous terminons une année pas comme les autres - en étant encore plus accro que jamais à tout ce qui est numérique. Passer une journée sans technologie est pratiquement impensable, et cela s'applique à divers aspects de nos vies axées sur le numérique : le travail, l'éducation, la santé, les loisirs et les interactions sociales. Après avoir été une bouée de sauvetage pour les entreprises et les personnes en 2020, la technologie s'affirme comme un pilier de la société d'aujourd'hui et comme le fondement de notre avenir et de notre progrès humain (future and human progress).De nombreuses organisations ont connu une poussée de croissance après avoir adopté la transformation numérique accélérée lors de la pandémie et abandonné les anciennes méthodes de gestion des affaires. Mais beaucoup de gens aussi ont rompu avec le passé et ne parviennent pas à renouer avec leur ancien moi. Nos perceptions du bureau et de sa finalité – du rôle du travail dans nos vies – sont peut-être les principaux « dommages collatéraux » des bouleversements professionnels et personnels de ces dernières années.De nombreux employés en sont venus à privilégier un aménagement du travail flexible qui s'adapte à une activité à distance. Souvent , le lieu n'a plus d'importance, ce qui compte c'est ce que l’on fait. Et la configuration du travail devenant de plus en plus fluide, un « brave new hybrid world » prend forme. C'est un monde où non seulement le lieu de travail évolue, mais aussi nos tendances et nos choix de style de vie. Et avec eux, les frontières entre nos identités professionnelles et personnelles, entre travail et loisirs, deviennent de plus en plus fluides et floues.Le rapprochement entre la maison et le bureau n'aurait pas été possible sans le cloud et son élasticité et son évolutivité uniques. Pour beaucoup, le cloud est mieux «inséré» dans une gamme de plates-formes de collaboration, de vidéoconférence, de productivité et de mise en réseau - songez à Microsoft Teams, Slack ou Zoom. "Vous êtes en mode muet" et "Pouvez-vous voir mon écran ?" vous est certainement familier.Les avantages d'une technologie comme le cloud ne peuvent être pleinement exploités sans maîtriser également ses défis. Un domaine où les défis sont complexes c’est la sécurité et la confidentialité des données. Protéger des masses de données contre des dommages et maintenir les personnes connectées et en sécurité, tout en leur donnant suffisamment de flexibilité dans ce monde hybride et axé cloud, est un défi car les cybercriminels continuent à viser ces cibles de grande valeur pour leur propre bénéfice.De plus, il est difficile de prédire l'avenir. Mais il est sûr que nous continuerons à avancer dans un monde de plus en plus hybride, qui pourrait obliger certains d'entre nous à nous évaluer longuement et à affronter les clivages flous entre le personnel et le professionnel et le physique et le numérique. Mais sous quelle forme précise ?Nous vous invitons à lire les réflexions collectives des experts d'ESET sur ces changements dans notre comportement en ligne et sur les types d'implications que ces changements auront sur nos vies, notre sécurité et notre vie privée.Consultez le rapport complet sur :