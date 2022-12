Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope est le dernier jeu issu de la jonction insolite entre le monde de la mascotte moustachue de Nintendo et les lapins fous d'Ubisoft. Il s'agit d'un jeu d'action avec un système de combat innovant et promet d'innombrables possibilités dans la création de stratégies. L'aventure commence, dans le château nostalgique de Peach, la princesse dit à Mario, Lapin Peach et Beep-O que les lapins crétins sont plus agités que d'habitude ce jour-là et demande au groupe de trouver la combinaison perdue de Mario le Lapin, qui est cachée dans un buisson. De là, nous pouvons nous promener librement dans les jardins du château, explorer, chercher la combinaison perdue et apprendre quelques commandes en interagissant avec d'autres Lapins Crétins, dans une forme de tutoriel qui nous apprendra, les commandes de base du jeu. Après avoir livré la combinaison perdue, la bande est surprise par des êtres de l'espace, poursuivis par une sorte de raie volante, qui finit par transporter Lapin Peach dans un vol à basse altitude. Mario, Beep-O et Vesper, une des petites créatures qui est une sorte de mélange entre le Lapin Crétin et Luma de Mario Galaxy, partent pour aider Lapin Peach. Après une série d'affrontements, notre bande est surprise par un étrange et terrible méchant nommé Cursa et nous sommes sauvés par une intelligence artificielle créée par Beep-O, nommée Jeanne, qui informe les héros que Cursa est en train de conquérir et de corrompre la galaxie avec une énergie appelée Confusi-Ombre. Jeanne nous informe également que l'épicentre des activités du méchant est la forteresse de Cursa et qu'il faudrait une éternité pour parcourir cette distance, à moins que la forme purifiée de l'énergie Confusi-Ombre ne soit utilisée pour créer des tunnels de passage nous permettant d'atteindre le fort presque instantanément. Nous choisissons donc la difficulté du jeu et voyageons pour sauver les Sparks et ramener l'ordre dans la galaxie. Mario et ses amis, ainsi que leurs courageux alliés les Lapins Crétins, vont vivre une surprenante aventure interplanétaire et rencontrer des personnages étranges, de terribles ennemis et même des alliés inattendus.Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope peut être joué sur trois niveaux de difficulté différents, donc si vous êtes un débutant dans le style de stratégie ou si vous êtes plus intéressé à profiter de l'histoire qu'à relever des défis, la difficulté facile est disponible pour vous. Cependant, si vous voulez une aventure un peu moins facile pour apprécier équitablement cette aventure, la difficulté moyenne est recommandée. Enfin, si vous êtes un expert en jeux de stratégie et que vous voulez vraiment profiter au maximum de ce que le gameplay libre et fluide peut nous apporter, choisissez l'exigeant et amusez-vous. Il est important de noter ici que, quelle que soit la difficulté choisie au début, elle peut être modifiée à tout moment pendant la mission. Par ailleurs, Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope n'est pas seulement un jeu de batailles, ici, nous avons un délicieux mode d'exploration où vous pouvez vous promener librement sur les cartes, chercher des objets, des pièces et des étoiles, sauver les Sparks perdus, résoudre des énigmes, compléter des défis de pièces rouges et chercher diverses missions secondaires. En mode exploration, le contrôle des personnages et de la caméra se fait à l'aide des boutons analogiques, maintenir X tout en se déplaçant fait courir nos héros, appuyer sur le bouton A est le bouton d'action et B est le bouton pour annuler une action. En appuyant sur le pavé directionnel, vous ouvrez la page de soins d'équipe où vous pouvez soigner toute l'équipe en échange de pièces collectées lors des combats ou dans les scénarios. En appuyant sur - ou sur le haut de la directionnelle, on ouvre le menu d'orientation, avec des informations sur la carte et les missions principales ou optionnelles, des souvenirs où l'on a beaucoup d'informations sur le monde de Mario + The Lapins Crétins et l'onglet de progression où l'on peut vérifier le degré d'achèvement du jeu. En appuyant sur le bouton Y, nous ouvrons un autre menu où nous pouvons consulter les informations sur les héros, les arbres de compétences, et modifier les visuels des armes, nous pouvons également remanier l'équipe, vérifier et équiper les Sparks et sélectionner des objets. Enfin, au fur et à mesure de l'aventure, Beep-O acquiert de nouvelles capacités, le pouvoir des vagues est déclenché en appuyant sur le bouton ZR, cette capacité active ou détruit les éléments autour des héros et avec ZL Beep-O utilise le scan pour voir ou révéler des indices ou des détails invisibles dans les scènes. Au cours de l'exploration, nous trouverons également plusieurs ennemis dispersés sur la carte et nous avons la possibilité de donner un coup pour commencer le combat, ou de fuir, si telle est l'intention. Avant une bataille, vous pouvez vérifier la difficulté du combat, en notant le nombre et la couleur sur le dessus de l'ennemi.En termes de liberté, Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope a bénéficié d'une mise en œuvre incroyable par rapport au premier jeu. Alors que dans Kingdom Battle, nos héros se déplaçaient d'une tuile à l'autre, le mouvement est désormais libre, et délimité uniquement par un espace délimité dans la scène, ce qui nous donne un grand sentiment de liberté et ouvre un éventail encore plus large de possibilités de stratégies. Pendant le combat, les contrôles sont très simples et intuitifs, comme d'habitude, l'analogue gauche est utilisé pour se déplacer et le droit pour faire pivoter la caméra, le bouton ZL pour viser et A pour effectuer une action. Les flèches vers le bas, vers le haut, vers la gauche ou vers la droite, permettent de passer d'un héros à l'autre et Y passe le tour à l'ennemi. En plus de pouvoir attaquer avec le bouton ZL, nous pouvons utiliser les techniques avec ZR, les capacités des Sparks avec L et plus tard R et choisir d'utiliser un objet en appuyant sur X, ce qui rend clair que, chaque héros a toujours deux points d'action dans chaque tour. Le jeu dispose d'une large liste de mouvements et de stratégies pour surmonter les défis, et tous ne consomment pas de points d'action. Nous avons par exemple le saut en équipe où nos héros doivent être proches afin que l'un puisse projeter l'autre pour se déplacer dans les airs pendant un temps limité et la charge, une attaque très utile déclenchée lorsque nous appuyons sur A à côté d'un ennemi. Au cours des étapes de Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope, vous rencontrerez diverses structures telles que des boîtes et des murs. Dans la mesure du possible, il est important de se mettre à couvert pour protéger votre héros des attaques ennemies. Lorsque vous êtes à l'abri, vous pouvez utiliser le bouton d'action pour viser et tirer sur les ennemis et à la fin de l'action, vous serez toujours à l'abri.Au départ, nous avons six personnages jouables dans Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope, et chacun des héros, a ses particularités comme des armes spécifiques, des techniques et des arbres de compétences. Mario, le bricoleur, est un personnage très polyvalent. Il utilise une arme double et se spécialise dans la frappe de plus d'un ennemi par round, causant des dégâts avec une grande variété d'attaques; Luigi est le combattant furtif, il utilise un arc comme arme et ses attaques à distance infligent beaucoup de dégâts aux ennemis; La Princesse Peach, est la protectrice et utilise une sorte de parapluie comme arme et se spécialise dans la protection des autres héros. Du côté des Lapins Crétins, Lapin Mario est la brute et utilise une sorte de gants qui fait beaucoup de dégâts avec ses attaques à courte portée, Lapin Luigi est la Peste et est un expert pour endommager les ennemis en réduisant les dégâts qu'ils peuvent faire. Enfin Lapin Peach est la Diva de la guérison. Elle utilise le Triple Shot comme arme et en plus de ses attaques qui frappent à longue distance, elle est celle qui a un grand pouvoir de guérison pour aider lors des affrontements. Vie, mouvement, arme et technique, ce sont les attributs communs de chaque héros qu'il faut faire évoluer grâce à l'arbre de compétences, en utilisant les prismes de compétences que l'on acquiert en passant des niveaux. Chaque héros possède son propre ensemble de prismes de compétences et ceux-ci peuvent être utilisés et restaurés à tout moment, gratuitement. En plus des quatre colonnes mentionnées ci-dessus, nous en avons une dernière dans l'arbre de compétences, qui est verrouillée au départ. Pour le débloquer, il faut trouver et vaincre un ennemi épique, qui laisse tomber un objet appelé le Prisme d'or et qui sert à débloquer la colonne dédiée à l'amélioration des compétences des Sparks. En plus de s'appuyer sur l'arbre de compétences pour faire évoluer les héros, nous avons l'aide des Sparks, qui peuvent progresser en niveau et devenir plus forts en buvant une potion d'étoiles ou si on leur donne une certaine quantité de poussière d'étoiles.Ces derniers mois, la Nintendo Switch a reçu d'excellents jeux aux graphismes et aux performances supérieurs à la moyenne et Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope est certainement l'un d'entre eux. Ubisoft a fait mouche et a donné un spectacle en matière d'environnement. Tout est beau, les scénarios sont riches et très bien détaillés, en plus, le jeu tourne très bien. Même avec des particules de pluie, des chutes de neige ou de feuilles sèches, des personnages non jouables disséminés dans le scénario et divers autres détails, tout fonctionne parfaitement sur la console hybride de Nintendo. La musique du nouveau Mario + The Lapins crétins, a été composée par une équipe de poids, Yoko Shimomura, qui a composé la bande sonore de jeux comme Final Fight et Street Fighter 2, Grant Kirkhope, ancien compositeur de Rare, a travaillé sur des jeux comme Donkey Kong Land 2, Banjo-Kazooie et Super Smash Bros. Ultimate et Gareth Coker qui a travaillé sur Ori and The Blind Forest et Immortals Fenyx Rising. Préparez un bon casque car les compositions et les sons sont merveilleux et s'intègrent parfaitement dans le thème que chacune des planètes ou étapes, veulent nous faire passer, contribuant ainsi à une immersion encore plus grande dans les mondes du jeu.Toute l'aventure se concentrera sur l'exploration de six planètes différentes , toutes plus uniques les unes que les autres, pleines de lore et de secrets liés à l'univers de Mario + The Lapins Crétins. La progression des missions principales est relativement linéaire , mais tout ce qui entoure l'exploration mérite une explication : débarqué sur chaque planète il y aura de multiples zones explorables avec de nombreux PNJ qui vous proposeront de multiples missions secondaires déblocables au fur et à mesure de la progression de la mission principale. Cela implique une complétion non linéaire des différentes planètes, obligeant parfois le joueur à faire marche arrière (car une fois exploré on peut revenir sur la planète). Ne vous fiez pas au premier regard sur chaque planète, les cartes sont beaucoup plus grandes que vous ne le pensez. Une valeur absolue et désormais rare est le doublage en français , présent dans ce jeu avec parfois des lignes de dialogue partielles en jeu ou même des cinématiques entières.Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope est un jeu magnifique et très bien fini. Nul doute qu'il s'agit d'un must-have pour les possesseurs de Nintendo Switch, et mieux encore, le jeu est TOTALEMENT doublé en français, et très bien localisé, d'ailleurs. Ubisoft Milan a fait mouche dans chaque petit détail du jeu.