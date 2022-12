PokÃ©mon Ecarlate

Dans Pokémon Ecarlate & Violet, nous contrôlons un personnage nouvellement arrivé dans la région de Paldea, qui vient de s'inscrire dans une école Pokémon, dans le cas d'Ecarte l'Académie Orange et dans la version Violet, l'Académie Raisin. Le personnage peut être un garçon ou une fille, avec quelques options de personnalisation. Suivant la tradition locale de la chasse au trésor, les étudiants sont encouragés à s'aventurer dans tout Paldea afin d'explorer dans une sorte de chasse au trésor. En tant que tels, les jeux présentent trois arcs narratifs qui peuvent être explorés de manière totalement libre et indépendante, ce qui nous donne un magnifique sentiment de liberté. En utilisant le nouveau mode Let's Go, nous affronterons les recrues de la redoutable Team Star, jusqu'à atteindre leurs boss dans la Starfall Street. Défiez les gymnases à la recherche de badges et devenez un champion sur la Route Victoire, ou suivez le chemin des légendes et cherchez les gigantesques Pokémon Titans qui gardent des ingrédients rares aux propriétés miraculeuses. Et c'est dans ce contexte, sans direction ni scénario précis, qu'après avoir fait un autre de ces choix difficiles de notre vie, que commence notre nouveau voyage dans le nouveau monde de Pokémon.Pokémon Ecarlate & Violet nous a apporté d'excellentes et bienvenues nouveautés dans ses mécanismes. En général, les batailles du jeu commencent comme dans les autres jeux de la série et fonctionnent toujours comme dans un jeu au tour par tour. Cependant, quelque chose qui nous a assez plu est la fonction Let's Go où avec le bouton Zr vous lancez la Pokéball et libérez votre monstre de poche, qui vous suivra partout où vous irez. Appuyez sur R dans la direction souhaitée pour donner l'ordre au petit monstre et il se bat sans avoir à commencer une bataille. Malgré la pénalité d'expérience, qui diminue de moitié, cette mécanique était la bienvenue et rendait le jeu plus rapide et plus dynamique, aidant principalement à la collecte de matériaux et à l'enregistrement des pages du Pokedex. Aussi, voici un conseil, essayez de faire 1000 pas avec Pohmotte ou Virovent hors de la petite boule et ensuite cherchez une bataille, pour voir ce qui se passe...En ce qui concerne les combats, au cours du jeu, nous obtenons un objet appelé Tera Orb et c'est juste après que nous pouvons téracristaliser nos Pokémon en appuyant sur le bouton R lors d'un combat. Lorsqu'un petit monstre se teracristalise, son type passe au type Tera et les attaques du Pokémon deviennent encore plus fortes. Après avoir utilisé cette commande, vous ne pourrez plus les téracristaliser, sauf si vous vous rendez dans un centre Pokémon. En plus de vos Pokémon et de ceux des dresseurs rivaux, vous trouverez des Pokémon brillants à travers la carte. Ce sont les Pokémon Tera qui sont sous forme cristallisée. Avant d'essayer de les capturer, vous devez réduire suffisamment leurs HP jusqu'à ce que vous brisiez la transformation, et ensuite, lancer le Pokéball. Les célèbres centres Pokémon ont eux aussi gagné quelques nouvelles fonctionnalités. Le centre médical dispose désormais d'un comptoir de trois couleurs différentes, dont la plus célèbre est le rouge, avec la fonction de guérison, qui provient des premiers jours de la franchise. Cependant, toujours dans le compteur rouge, il est également possible de consulter des conseils sur les endroits à visiter, afin d'aider les formateurs les plus perdus. Au comptoir bleu, vous trouverez le Poke Mart, un magasin d'objets où vous pouvez vendre ou acheter des équipements tels que des Pokéballs, des potions, des antidotes, des revivifiants et d'autres objets, selon l'endroit où vous vous trouvez.La grande nouveauté du Centre, c'est le comptoir vert, où l'on trouve une machine pour fabriquer des TM ou échanger des matériaux contre des LP. Il est difficile que vous ne le sachiez pas, mais si c'est le cas, les TM, sont des techniques qui peuvent être équipées sur vos Pokémon, elles sont trouvées au cours de l'aventure ou reçus d'autres entraîneurs, et maintenant, dans le nouveau jeu, vous pouvez les fabriquer en utilisant des matériaux spécifiques et une certaine valeur de points de ligue, ou LP. Enfin, toujours dans le centre Pokémon, nous avons le Club Union, qui est la zone à laquelle on accède pour s'aventurer avec un ami à travers Paldea. À partir de là, vous pouvez jouer en mode hors ligne avec un ami proche via une connexion locale, ou en ligne avec des amis éloignés à l'aide d'un code de liaison. Pour activer le mode en ligne, nous devons appuyer sur le bouton L pour établir une connexion Internet et il est possible de former un groupe pour participer à votre jeu ou rejoindre le jeu d'un ami, ce qui facilite la tâche des joueurs qui veulent compléter le Pokedéx avec des Pokémon que l'on ne trouve que dans une autre version.Outre le Centre Pokémon, le mode en ligne est accessible en appuyant sur le bouton X dans le menu du Portail Poke où vous pouvez ouvrir le Club Union pour faire le tour de Paldea avec un ami et capturer des monstres qui n'existent que dans l'autre version du jeu, cependant, vous ne pouvez pas faire beaucoup plus que cela, les entraîneurs ne peuvent pas se battre ensemble et n'a pas beaucoup à interagir, le mode n'a pas été aussi bien exploré comme il le pourrait. Toujours dans le portail Poke, vous pouvez également accéder à la bataille de raid Tera, pour affronter de puissants monstres aux côtés d'autres joueurs, à l'échange de liens où vous pouvez échanger des monstres avec vos amis, à l'échange surprise où vous envoyez et recevez un Pokémon assorti, à la bataille de liens pour jouer en solo ou en binôme avec vos amis et au stade de bataille, pour affronter des dresseurs du monde entier et enfin, au cadeau mystère où un cadeau mystérieux vous attend peut-être. En expliquant davantage, autour de Paldea, vous verrez des cristaux émettant un rayon de lumière, si vous les examinez, vous pourrez faire face à un combat de Raid Tera et affronter un puissant Pokémon Tera. Dans ces combats, vous travaillerez aux côtés de trois autres entraîneurs et pourrez être en ligne ou hors ligne avec des amis proches. Vaincre ce type de Pokémon rare nous donne la chance d'acquérir des objets spéciaux pour nous aider dans notre voyage et capturer le petit monstre lui-même.Dans Link Trade, vous pouvez échanger des Pokémon avec vos amis. Commencez par vous mettre d'accord sur le code de lien de votre ami et si vous entrez tous les deux le même code, vous pouvez échanger. Avec Surprise Trade, vous ne choisissez pas avec qui vous allez échanger ni ce que vous allez recevoir. Il vous suffit de choisir dans votre boîte le Pokémon dont vous voulez vous débarrasser et l'échange se fera automatiquement. En mode Link Battle, vous pouvez jouer des batailles aléatoires en solo ou en binôme, avec des règles de combat personnalisables. Et c'est dans le mode Battle Stadium que les choses se passent vraiment, ici vous pouvez jouer des batailles occasionnelles ou classées contre des joueurs du monde entier et vous n'aurez pas nécessairement besoin de compter sur vos petits monstres pour cela. Vous pouvez utiliser l'option Location d'équipes pour emprunter une équipe à d'autres joueurs qui ont partagé une équipe par le biais d'un ID, tout comme vous pouvez prêter votre équipe à d'autres joueurs pour qu'ils se battent.D'autre part, Pokémon Écarlate et Violet présente de nombreux problèmes visuels. Si vous êtes tombé sur un bug bizarre ou sur des vidéos montrant que les performances du jeu étaient en baisse et que vous vous êtes demandé si tout cela n'était pas exagéré, nous sommes désolés de vous dire que ce n'est pas le cas. Le jeu a été livré en mauvais état, bien qu'il soit jouable du début à la fin et qu'il ne présente aucun problème vous empêchant de progresser, mais dans l'ensemble, il aurait mérité beaucoup plus de fantaisie. Les problèmes visuels sont les plus fréquents. Des éléments qui surgissent à l'écran, des Pokémon qui traversent les murs, qui apparaissent de nulle part, des combats contre des Pokémon invisibles... Tout cela, nous l'avons constaté tout au long des plus de 60 heures de jeu qu'occupent l'aventure. Et le jeu a encore des moments de chutes du taux de trame très évidentes, surtout lorsque nous entrons dans les villes - quand il y a beaucoup de gens et de Pokémon sur l'écran. Malheureusement, même avec un patch publié par Game Freak la semaine dernière, il y a encore beaucoup de travail à faire. La musique et les effets sonores du jeu sont très bons, la plupart sont une version retravaillée des anciens jeux et jusqu'ici tout va bien, mais malheureusement Game Freak n'a pas appris que les dialogues des jeux d'aujourd'hui sont pour la plupart doublés et continue à ne pas les inclure dans leurs franchises.L'intérêt de jouer à Pokémon Écarlate et Violet dépendra de la mesure dans laquelle les problèmes techniques vous dérangent. Certains diront que c'est un manque de respect envers la gigantesque base de fans de la franchise, puisque Game Freak a sorti un jeu cassé en 2022. Donc, si même faire appel à la nostalgie n'est pas un moyen de vous convaincre de jouer, la suggestion que nous pouvons vous donner est d'attendre d'autres patchs. La communauté s'est engagée à améliorer le jeu, en signalant les bogues, mais cela peut prendre du temps, et Game Freak a l'obligation envers les joueurs de réparer les erreurs de ce jeu brisé qui avait tout pour fonctionner.Pokémon Ecarlate & Violet nous a fait retrouver cette vieille sensation de partir à la chasse aux petits monstres pour compléter le Pokédex, se renforcer et chercher de nouvelles façons d'évoluer, en explorant vraiment, sans avoir à prêter attention en permanence à de longs dialogues. Ce sentiment agréable que nous n'avons eu depuis les premiers jeux, mais qui ont malheureusement été affectés par tant de problèmes techniques. En attendant, il faut aussi avouer que nous avons adoré jouer aux nouveaux Pokémon.