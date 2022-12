Let's Sing 2023 : Hits FranÃ§ais et Internationaux

Édité par Ravenscourt, Let's Sing 2023 : Hits Français et Internationaux est un titre de karaoké "grand public" aux forts accents pop. Le jeu se veut peu ou prou identique à la version de l'an dernier, le test le sera aussi : Livré seul ou avec deux micros, le jeu propose pas moins de quarante chansons, 20 françaises et 20 internationales parmi lesquelles on trouve différents genres de tubes actuels ainsi que des classiques des années 90 et quelques chansons pour enfants. Le titre demeure très proche des SingStar et Lips, et vous pouvez chanter pendant seulement une petite partie de la chanson ou durant l'intégralité du clip. Petite particularité cependant, grâce à un algorithme mis au point par le développeur Voxler, le jeu est en mesure de détecter si vous fredonner au lieu de chanter et désormais, l'analyse du chant est maintenant incluse ce qui vous permettra d'obtenir des médailles et de bons commentaires selon vos prestations. Il n'est toutefois pas nécessaire de disposer d'un micro USB pour chanter, puisqu'un smartphone (Android ou iOS 7) suffit. Les modes demeurent assez classiques avec une option Classic (solo ou multijoueurs), Mix Tape (un mode basé sur le Medley, il vous faut chanter un extrait de cinq chansons différentes à la suite que vous aurez préalablement sélectionnées), Featuring (l'ancien mode Duo qui présente une fonction coopératif en solo avec l'IA), le Jukebox (il est possible d'écouter les chansons en regardant leur clip sans les chanter), le World Contest (vous affronterez des personnes du monde entier sur cinq chansons différentes. Vous verrez la performance de votre adversaire en temps réel mais vous ne l'entendrez pas) et enfin le Let's Party (deux équipes de quatre joueurs maximum s'affrontent sur l'un des modes de jeu choisi aléatoirement. Vous n'avez besoin que d'un microphone par équipe que vous partagez).Vous pourrez choisir d'activer ou non les icônes d'aide permettant de connaître l'harmonie de la chanson, jouer à l'aveugle, faire un marathon en effectuant les 40 chansons en une seule session (les cordes vocales vont chauffer) ou bien essayer l'option Expert. Naturellement, chaque morceau terminée donnera lieu à une note, et si le score n'est pas très bon, vous pourrez toujours passer par l'entraînement, et si vous avez vraiment du mal, vous pourrez même modifier votre voix en utilisant les technologies proposées dans Let's Sing 2023, une sorte d'autotune pour la console en somme. Même une casserole tiendra la juste note. Enfin, le mode Legend pour le joueur solo nous posera une série de défis à résoudre pour gagner différentes étoiles jusqu'à ce que nous atteignions le boss final de chacun des niveaux présents. En cas de succès, nous recevrons des accessoires.Sur le plan purement technique, Let's Sing 2023 s'en sort relativement bien et les clips enregistrés s'avèrent bien réalisés. L'interface n'a pas du tout évolué depuis l'an dernier, c'est strictement le même jeu avec juste de nouvelles chansons. Comme on pouvait s'y attendre, oubliez les graphismes énormes car ce type de jeu n'en a pas besoin, même des clips en 4K n'auraient pas été de trop. Quoiqu'il en soit, cela permet à l'atmosphère musicale du jeu de ne pas être brisée, si différents personnages avaient été choisis en mouvement ou en faisant d'autres options, cela n'aurait peut-être pas donné la même atmosphère que de regarder cette vidéo que nous avons appréciée tant de fois sur YouTube. Très simple d'accès, Let's Sing 2023 est le jeu casual par excellence, et cela se ressent aussi dans la durée de vie, avec des défis à la difficulté qui demeure très raisonnable. Le titre offre également la possibilité d'enregistrer et revoir ses prestations. Le jeu accueille une boutique en ligne qui permettra d'acquérir des morceaux supplémentaires (sachez qu'il y a un chevauchement avec le contenu téléchargeable des éditions précédentes de Let's Sing), ainsi qu'un tableau des scores mondiaux. D'un côté, nous aurons le Song Pass où nous trouverons tous les DLC disponibles pour le titre. Mais si beaucoup de ces chansons ne sont pas à notre goût, nous pouvons acheter le DLC individuellement et ne payer que pour les chansons qui ont attiré notre attention - parmi elles, nous trouvons des classiques des années 80, 90, légendaires et bien d'autres. Ces chansons supplémentaires peuvent être achetées dans les boutiques numériques des différentes plateformes pour lesquelles le jeu est disponible.De quoi booster quelque peu la durée de vie et le challenge potentiel (le niveau de difficulté demeure très bas), mais il est aurait été agréable qu'il soit plus facile de transférer du contenu acheté précédemment vers la nouvelle version afin de rendre la mise à niveau plus fluide. Notons enfin que cet épisode demeure assez proche de son prédécesseur sur le plan de la forme, seule la play-list différant d'un volet à l'autre. Comme toujours, l'intérêt de ce type de jeu dépend pratiquement de sa bande son qui peut attirer ou aliéner les fans de la saga, car la sélection de chansons est plus proche du reggaeton que du rock ou de la pop inclus dans d'autres versions. Ainsi, tout dépendra des goûts de chacun pour décider d'acheter ou non Let's Sing 2023.Voici la playlist complète :Comme chaque année, Let's Sing 2023 arrive, chargé de nouvelles chansons à apprécier seul ou avec des amis dans les différents modes de jeu et s'affronter pour obtenir le meilleur score possible. Idéal à déguster en compagnie d'une sélection de chansons qui mêle les succès actuels et les tubes parfaitement reconnaissables par tous. Cependant, il aurait été appréciable que le titre innove un peu plus.