Dans d'étranges éons, même Monkey Island peut revenir à la vie. Il y a des retours qui passent plus ou moins inaperçus, d'autres qui font du bruit comme des feux d'artifice qui explosent dans le ciel. 32 ans, c'est long, surtout pour une série historique comme Monkey Island. Pourtant, pour le jeu et ses fans, le temps semble s'être figé. Malgré des dizaines de révolutions matérielles depuis 1990, les aventures de Guybrush Threepwood sont restées gravées dans le cœur des joueurs les plus agés qui n'ont cessé d'espérer le retour du game designer Ron Gilbert, auteur des deux premiers chapitres. Auteur qui, après l'extraordinaire succès de Monkey Island 2 : LeChuck's Revenge, a décidé d'abandonner sa propre créature pour se consacrer à d'autres projets. Malgré une série de suites et de spin-offs plus ou moins réussis publiés de la fin des années 1990 à 2010, le vide laissé par Gilbert était insurmontable et l'est resté jusqu'à aujourd'hui. En effet, 2022 marque le retour historique de Monkey Island avec un nouveau chapitre brillant : Return to Monkey Island. Avec Return to Monkey Island, Ron Gilbert revient aux commandes de la série qui l'a rendu célèbre, une annonce qui a été accueillie avec beaucoup de joie, mais non sans une certaine perplexité. A toutes fins utiles, nous sommes devant la suite des deux premiers chapitres originaux, réalisée toutefois non seulement pour les anciens fans, mais aussi pour rapprocher les nouveaux venus d'une saga aussi fondamentale et incontournable dans le paysage vidéoludique mondial. Une aventure graphique avec tous les attributs, mais avec quelques ajustements nécessaires qui ont inévitablement fait froncer les sourcils de la frange la plus irréductible et conservatrice des fans. Sur le plan narratif, Return to Monkey Island reprend exactement là où nous nous sommes arrêtés, avec les deux enfants pleins d'entrain décidés à se faire passer pour Guybrush Threepwood et son éternel rival LeChuck dans les rues d'un Luna Park délabré. Cette scène qui a clos le deuxième chapitre de la série et laissé les fans dans le doute et les théories les plus disparates va enfin trouver sa conclusion. Soyons clairs cependant, Return to Monkey Island n'est pas seulement une opération nostalgique, mais bien plus.Les aventures étranges du pirate le plus improvisé de l'histoire du jeu vidéo continuent. Après de nombreuses vicissitudes, notre héros est en effet bien décidé à retourner à Monkey Island pour découvrir l'infâme secret qui s'y cache. Mais malheureusement, les choses ne semblent pas aller bien sur l'île de Mêlée, à tel point qu'il devient presque impossible pour Guybrush Threepwood d'obtenir un bateau pour se rendre à sa destination. Sa dulcinée Elaine Marley lutte contre l'épidémie de scorbut. Le nouveau régent est submergé par des engagements bureaucratiques et ne peut guère écouter les divagations d'un pirate. De leur côté, les trois anciens capitaines pirates ont laissé place à trois chasseurs de trésors tout aussi redoutables et inamicaux, qui se garderont bien de céder aux demandes de coopération du protagoniste dans cette nouvelle aventure. Il semble donc que le "pauvre" Threepwood n'ait plus qu'une seule solution : s'allier à son rival habituel, le pirate fantôme zombie LeChuck. Les principaux visages familiers de la série sont de retour, de la mystérieuse Voodoo Lady à son ami et cartographe Wally, sans oublier ses vieux compagnons Stan et Otis, aux prises cette fois avec quelques problèmes avec la loi. Heureusement, pour apporter un équilibre au chaos des personnages qui peuplent l'île Mêlée, il y a toujours Elaine, la seule personne qui semble vraiment croire en Guybrush et ses idées folles.Il est impossible de ne pas associer la série Monkey Island au genre des aventures graphiques de type point-and-click. Return to Monkey Island n'est pas différent, étant un mélange de tradition et d'innovation, puisque l'épineuse question du style graphique s'est déjà posée. Le pixel art a été mis de côté au profit d'un style visuel plus cartoonesque et coloré, composé de modèles et de décors créés dans un style de découpage. Ce choix de la part du réalisateur Ron Gilbert n'a pas suscité quelques critiques, mais il exprime la volonté de faire de Return to Monkey Island un titre qui puisse être apprécié par tous, et pas seulement par les fans de longue date. Le système de jeu, quant à lui, est resté pratiquement inchangé par rapport au passé. Comment Return to Monkey Island change-t-il sur les consoles ? Le genre point-and-click désigne une catégorie de jeux vidéo conçus principalement pour être joués à l'aide d'une souris, un outil avec lequel on déplace le pointeur pour indiquer et sélectionner les éléments à l'écran avec lesquels on peut interagir. Pourtant, il existe de nombreux exemples de jeux de type point-and-click pour consoles, qui montrent qu'il est tout à fait possible, moyennant quelques ajustements des commandes ici et là, d'adapter des titres similaires à l'utilisation d'une manette. Si la version PC offre évidemment la possibilité de sélectionner le type de contrôles préférés, ce n'est pas le cas de Return to Monkey Island sur consoles. Le seul moyen est donc le contrôleur. Heureusement, même joué au pad, Return to Monkey Island ne perd rien de sa verve, bien au contraire. Pour contrôler Guybrush Threepwood, il suffit d'incliner le stick analogique gauche, comme dans le plus classique des jeux vidéo d'action. Plus besoin de cliquer dans la direction souhaitée, vous déplacez le pirate chaotique d'un côté à l'autre de la carte. Et comment interagir avec les nombreux bibelots, personnages bizarres et animaux étranges présents à l'écran ? Dès que vous entrez dans une zone dans laquelle vous pouvez interagir avec quelque chose ou quelqu'un, le jeu met en évidence tous les points d'intérêt. Il suffit de les pointer en déplaçant le curseur avec le stick droit ou de faire défiler la sélection avec les deux boutons dorsaux pour interagir avec eux. Facile, non ? Peut-être un peu trop facile si l'on pense que vous n'aurez même pas à trouver leur emplacement dans la foule de détails qui embellissent les magnifiques environnements de Return to Monkey Island, mais c'est le bon compromis pour profiter pleinement d'une aventure aussi étonnante que celle créée par Terrible Toybox.Les tâches sont, comme d'habitude, au cœur de l'expérience de jeu de l'île aux singes, ici dans Return to Monkey Island reproposée sous une forme légèrement plus simplifiée et accessible. L'introduction du livre d'indices est excellente si vous n'êtes pas familier avec le genre, un choix qui n'est pas apprécié de tous mais qui peut être ignoré et n'est pas obligatoire. Les joueurs ne pourront toujours compter que sur leur intellect et leur ingéniosité pour venir à bout des nombreuses énigmes qui composent les cinq parties du jeu, totalisant environ dix heures de jeu. Une fois encore, les défis de Return to Monkey Island se distinguent par leur originalité et leur humour, dans un style gilbertien parfait. Ron Gilbert a réussi à garder l'atmosphère de l'original intacte même toutes ces années plus tard en utilisant la même arme qui l'a distingué dans les années 1990 : l'ironie. Return to Monkey Island est un pot-pourri de blagues, de citations, d'œufs de Pâques avec des références également à la société moderne. Un jeu qui, tout en conservant son esprit classique, parvient à se moquer de l'actualité, comme la subtile parodie des conspirationnistes qui se méfient des solutions de la pauvre Elaine contre le scorbut, allant même jusqu'à douter des propriétés bénéfiques de la chaux. Ron Gilbert utilise les nombreux dialogues du jeu pour narrer une aventure comique, mais aussi captivante, avec sa touche poétique et romantique habituelle.Tous les doutes sur la véracité et l'authenticité de ce nouveau chapitre sont balayés par la qualité réelle d'un produit comme Return to Monkey Island. L'amour de Ron Gilbert pour cette série et pour ce genre est résumé dans Return to Monkey Island, qui, en plus d'être une excellente suite des deux chapitres originaux, peut aussi être facilement apprécié par les nouveaux joueurs (avec un résumé des aventures précédentes). Monkey Island continue de divertir et d'amuser grâce à son habile combinaison d'énigmes et d'humour. En plus de cela, Return to Monkey Island ouvre la porte à d'autres suites avec une fin qui, même si elle est critiquée ou non, laisse présager un avenir plus que radieux pour d'autres grands retours. En bref, Return to Monkey Island ne semble pas être un cas isolé, mais pourrait bien être de retour pour de bon. La version console de Return to Monkey Island a peu à envier à la version PC. Bien sûr, il ne s'agit pas d'un titre époustouflant en termes de graphismes, c'est pourquoi il n'y a pas de baisse notable par rapport à son homologue " Master Race ". La résolution et le taux de rafraîchissement sont excellents. Même en 4K (sur la Xbox Series X), Return to Monkey Island tourne à 60fps sans problème particulier. Pas de différences substantielles par rapport à la version PC, à part les contrôles.L'excellente musique et le doublage anglais impeccable renforcent l'aspect artistique de Return to Monkey Island. Le casting d'acteurs vocaux a su interpréter au mieux les personnalités individuelles des personnages bizarres de l'île Mêlée, en capturant parfaitement chaque facette d'eux avec leurs voix. Il y aura un certain nombre d'OST mémorables pour les fans de longue date, ainsi que des inédits réalisés spécialement pour Return to Monkey Island. Des sous-titres en français sont bien sûr disponibles pour ceux qui ne maîtrisent pas la langue anglaise, dialogues dont l'adaptation, vu la quantité de jeux de mots qui ne peuvent être compris que dans la langue originale, nous a semblé cohérente et tout aussi brillante.Return to Monkey Island est plus qu'un simple retour, c'est un véritable plongeon dans le passé, capable 30 ans plus tard de faire vibrer les anciennes et nouvelles générations. Ron Gilbert, l'auteur historique de la série, revient dans le fauteuil du réalisateur pour nous raconter une nouvelle aventure loufoque de Guybrush Threepwood et de son équipage de pirates déglingués, ou prétendus tels. Avec un style graphique complètement nouveau, mais non inférieur au sempiternel pixel art, Return to Monkey Island donne une nouvelle verve à une série historique. Bienvenue à Monkey Island.