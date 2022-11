Dying Light 2 Stay Human : Bloody Ties

Dying Light 2 Stay Human est sorti en février de cette année et a été une excellente évolution du jeu initial, apportant une grande ligne d'histoire avec un gameplay étendu par rapport au titre original. L'un des attraits du jeu était la quantité de contenu déjà disponible au lancement, et finalement, nous avons atteint le premier DLC narratif du jeu : Bloody Ties. Le nouveau contenu additionnel arrive avec une nouvelle ligne de missions, mais est principalement axé sur les défis, notamment en combat. Lême les fans du premier jeu se souviennent de certains éléments du DLC The Bozak Horde, qui a connu un grand succès. Mais Bloody Ties va plus loin, et développe une grande partie de ce qui était proposé auparavant. L'histoire porte sur la famille. Dès le début, nous rencontrons deux personnages qui sont au centre de l'histoire, dont la responsabilité de les aider devient immédiate : Ciro, un combattant intelligent, et son père Oleg, un ancien champion de l'Arène. Aiden se retrouve impliqué dans la confusion lorsqu'il entend, par la radio, que quelqu'un utilise des substances chimiques pour que les gens se battent sans arrêt, entre eux et avec des personnes infectées. Nous nous rendons donc dans une piscine désactivée, où l'histoire commence à se dérouler et où l'on nous présente le mystérieux Skull, un personnage qui a une sorte de contrôle sur les zombies, et qui provoque un véritable chaos lors de sa première apparition.Le DLC n'est pas court. Cela dépend beaucoup des compétences du joueur, et du fait que l'expérience soit coopérative ou non, ce qui peut accélérer le processus, le cas échéant. En jouant seul, il nous a fallu environ quatre heures pour terminer l'histoire, et c'était une bonne introduction à la nouvelle ligne narrative, bien que ce soit une histoire un peu perdue dans l'univers du jeu. Il est important de noter que, comme pour le jeu de base, Bloody Ties propose également une ligne de choix narratifs. Ils définissent comment l'histoire se terminera, et notamment si l'identité de Crane est révélée ou non à la fin de l'histoire. Voici donc le conseil : essayez toujours d'aider les autres personnages, cela apporte plus de profondeur à la narration et au jeu. Dying Light 2 Stay Human : Bloody Ties tente de maintenir le haut niveau de contenu que Techland a proposé pour sa franchise phare. Alors que Dying Light a été soutenu pendant plus de cinq ans, sa suite a également reçu la confirmation qu'elle aura une période similaire avec l'ajout de contenu supplémentaire, visant à garder les joueurs divertis au fil du temps. Et Bloody Ties arrive pour compléter ce que les fans de la franchise apprécient le plus : les combats et les défis.Les joueurs qui achèteront Bloody Ties auront à leur disposition ce qu'ils attendent, notamment plus de combats. Il y a aussi un défi de parkour, qui fait partie de la quête principale, mais l'accent est mis sur l'interrupteur. Il est également intéressant de noter que Techland a même signalé l'inclusion d'armes à feu dans le jeu, répondant ainsi à l'une des demandes les plus courantes de la communauté, via Bloody Ties. Bien qu'il ne puisse être utilisé que lors d'une mission DLC spécifique, il s'agit peut-être d'un test pour comprendre si c'est ce que la communauté souhaite. De plus, la suite de Bloody Ties offre encore plus de brutalité dans les combats de Dying Light 2. Outre l'arme à feu, mentionnée ci-dessus, les joueurs peuvent trouver de nouvelles armes et, bien sûr, de nouveaux ennemis dans l'extension. Le point fort est un nouveau type d'infectés, qui constitue l'un des plus grands défis du DLC, et les défis amusants que nous devons relever avant d'entrer dans le théâtre du massacre. C'est cool parce qu'ils sont répétables, et génèrent de l'XP pour l'arbre de combat et le parkour. Enfin, il convient de noter que Harran n'est pas oublié. Le Théâtre du Massacre a été développé en hommage à la ville du premier jeu et les joueurs des deux titres pourront y retrouver plusieurs références du titre original. Un point pour Techland !Nous avons testé Dying Light 2 Stay Human : Bloody Ties sur PlayStation 5 et c'est plutôt agréable de pouvoir parler de performances et de graphismes alors que c'était l'un des rares points négatifs de la critique du jeu original. Les performances se sont considérablement améliorées au fil des mois avec l'arrivée de correctifs, et de nombreux problèmes graphiques ont également été corrigés. Le jeu est dans un bien meilleur état, et plus beau graphiquement, que lorsqu'il a été mis à la disposition du public en février, du moins dans les modes Performance et Équilibré. Jouer sur la PlayStation 5 en modes Résolution et Qualité reste un vrai calvaire. Le titre n'arrive pas à garder un frame rate stable, et il n'atteint même pas 30 FPS en mode Qualité. Essayez de jouer en mode Performance, avec le VRR actif, car le jeu atteint parfois jusqu'à 100 FPS de cette façon. En mode équilibré, l'accent est mis sur la stabilité de 60 FPS, et le jeu se comporte également bien.Dying Light 2 Stay Human : Bloody Ties est un bon produit, destiné principalement aux fans du gameplay du jeu de base. Cela dit, il est facile à recommander à ceux qui ont apprécié l'expérience originale et qui ont maintenant un aperçu de la direction que Techland entend donner au jeu, avec l'introduction de nouveaux contenus au cours des prochaines années. Bien que l'histoire elle-même ne soit pas la meilleure, ce n'était que le premier DLC, et la société signale déjà, par exemple, avec le retour des armes à feu et qui gardera la proposition de différentes lignes narratives, comme le joueur décide des directions de l'histoire.