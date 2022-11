Commandos 2 & 3 : HD Remaster Double Pack

Commandos 2: Men of Courage a été initialement publié au début du millénaire sur PC, PS2 et Xbox. Il s'agissait d'un mix entre un titre furtif et un jeu de tactique réelle avec une courbe d'apprentissage d'enfer. Dans lequel même la plus simple des missions de tutoriel pouvait être impitoyable si vous ne prêtiez pas attention aux quelques instructions qui vous étaient données, ainsi qu'à l'IA ennemie, qui est impressionnante à ce jour. Les joueurs persévérants finissaient par être accueillis par un jeu complexe mais gratifiant une fois qu'ils étaient habitués au gameplay. Près de vingt ans après sa sortie originale, Commandos 2 est de retour avec une nouvelle version remasterisée, grâce à Kalypso, Pyro Studios et Yippee Entertainment. Une bonne entrée en matière pour la suite de Commandos à venir ou juste un autre remasterisé à oublier ? Au fil des ans, nous avons en effet joué à une poignée de remasters de jeux de stratégie qui étaient plus que de simples améliorations visuelles par rapport aux originaux. Le remastering d'Age of Empires II de l'année dernière en est le meilleur exemple. Non seulement il a transformé un jeu datant d'il y a vingt ans en l'un des plus beaux jeux de stratégie modernes auxquels on peut penser, mais il a également inclus quelques nouvelles améliorations de gameplay afin de le rendre plus intuitif et agréable à jouer comme jamais auparavant. Commandos 2 HD Remaster n'apporte pas beaucoup d'améliorations à cet égard, mais cela ne veut pas dire que son gameplay a mal vieilli. Il est certes difficile, mais c'est parce qu'il veut être difficile. Il veut être un jeu très complexe, avec une courbe d'apprentissage abrupte.Dans ce contexte, il est difficile de critiquer l'absence de changements substantiels dans le gameplay. Il y a une interface utilisateur remaniée, certes, mais elle est encore peu intuitive surtout à la manette Nous avons finalement plus de mal à mémoriser les raccourcis qu'à se fier aux icônes déroutantes sur le côté droit de l'écran. La rotation de la caméra du jeu est encore un peu maladroite et il y a eu quelques baisses de fréquence d'images ici et là, mais dans l'ensemble, Commandos 2 HD Remaster fonctionne aussi bien qu'il le devrait. En fait, la plupart des améliorations apportées ici sont plus visuelles que techniques, et ça nous convient. Yippee Entertainment et Pyro Studios ont fait un excellent travail en améliorant les graphismes et la résolution de Commandos 2 pour les rendre plus modernes. Le jeu est maintenant présenté dans un format 16:9, avec des textures et des animations de personnages sensiblement améliorées, et d'excellents effets de particules, avec une attention particulière pour les nouveaux effets d'explosion du jeu. Bien que ces aspects aient été améliorés au point de pouvoir être comparés à des jeux plus modernes comme Disco Elysium, il y a un aspect dans lequel Commandos 2 HD Remaster ne peut pas cacher ses racines : les animations faciales. Elles sont encore caricaturales et quelque peu mal animées. Elles rappellent beaucoup la série Syberia. Le jeu conserve également des performances vocales décevantes, tout comme elles l'étaient il y a dix-neuf ans.C'est maintenant le tour de Commandos 3 : Destination Berlin, et au dire de tous, il est dans un état similaire, peut-être plus troublé, que le remaster HD de son prédécesseur. Commandos 3, sorti en 2003 sur PC, était un jeu encore plus difficile que le 2. Il plaçait le groupe - malheureusement sans le pilote et la seule femme de l'équipe, Natasha - à différents moments de la guerre, y compris l'invasion obligatoire de la Normandie, un élément incontournable des jeux de l'époque. Il y a une poignée de nouvelles missions très prenantes avec des objectifs ramifiés et un niveau de difficulté punitif qui mettait au défi même ma patience, qui était énorme à l'époque. Ce n'est pas le genre de jeu que nous recommandions dans son état original, car une seule erreur de votre part peut vous faire perdre des heures. C'est surtout à cause du passage à une conception de niveau orientée vers l'action qui met une pression supplémentaire sur un système de tactique en temps réel déjà intense, où vous devez garder un œil sur chaque personnage de votre équipe puisqu'ils ne sont pas programmés pour réagir automatiquement de quelque façon que ce soit. Cela rend le jeu plus trépidant et plus enclin aux essais et aux erreurs que le reste de la série, c'est certain. À l'époque, afin de donner une chance aux joueurs, Pyro Studios a essayé de mettre en place une sorte de système de coordination dans lequel vous pouviez affecter différentes actions à chacun des commandos afin de les exécuter toutes simultanément. Mais il s'agissait d'une fonctionnalité qui nécessitait un haut niveau de précision, surtout dans le feu de l'action.Cependant, le nouveau remaster HD ne fait pas grand-chose pour changer ces problèmes fondamentaux présents dans Commandos 3. Au lieu de cela, il y a une foule de nouveaux messages de tutoriel qui tentent de vous orienter dans la bonne direction pour essayer d'atténuer le choc que beaucoup de nouveaux joueurs auront en arrivant dans ce jeu sans être préparés. Les autres améliorations sont les habituelles retouches modernes qui font partie d'un remaster HD. Les textures sont passées à la haute résolution, tout comme l'interface utilisateur, et les modèles de personnages, qui font partie de la série pour la première fois dans cette version, ont également été améliorés. Dans ce domaine, Kalypso Media a fait du bon travail en rendant Commandos 3 plus net qu'avant. Toujours en ce qui concerne la présentation, suite à la controverse entourant la censure de l'imagerie nazie dans Commandos 2 HD Remaster, Kalypso a choisi d'ajouter une option dans Commandos 3 HD Remaster. Vous pouvez choisir de jouer au jeu tel qu'il était à l'origine, avec toutes les images de la période de la Seconde Guerre mondiale, ou non. Il y a aussi une demi-tentative visant à rendre les contrôles plus intuitifs avec l'ajout de clics contextuels même si ce n'est pas assez précis pour être une alternative utile. Cela aurait pu être tellement mieux...Avec Commandos 2, vous devez comprendre que vous jouez à un titre d'il y a de nombreuses années, lorsque les jeux de stratégie étaient beaucoup plus impitoyables et moins indulgents qu'aujourd'hui. À l'époque, même un tutoriel comportait des sections difficiles et peu de prise en main. Si vous comprenez ces revers, ainsi que certaines caractéristiques techniques maladroites, vous passerez très certainement un bon moment avec Commandos 2 HD Remaster. Concernant Commandos 3 HD Remaster, on regrette qu'il n'y ait pas eu un plus grand effort pour en faire le jeu incroyable qu'il aurait pu être à l'origine. Si seulement les problèmes de base qui l'ont affligé quand il est sorti n'étaient pas accompagnés par encore plus maintenant. Il y a des concepts incroyables et des idées de missions qui ne demandent qu'à sortir.