La sortie de Starfield repoussÃ©e

Attendu en grandes pompes à la fin de l’année, le jeu de Bethesda, le premier de la franchise en 25 ans, ne sera finalement disponible qu’au premier semestre de l’année 2023. Exclusivité Xbox, ce report n’est pas un problème selon Phil Spencer, le directeur de la marque éponyme. Au contraire, il pourrait s’agir d’un avantage et non pas d’une inquiétude selon ses propres dires.Il faut dire que de nombreuses créations ont été reportées à la sortie pour diverses raisons lors des précédents mois. En cause pour le jeu de science-fiction, un sentiment général, à la fois dans les équipes de créateurs, mais également chez Xbox , que le jeu pouvait atteindre un potentiel encore plus important. Plutôt que de s’intéresser à une date de sortie précoce, Bethesda a donc souhaité mettre en avant le plein potentiel et la qualité générale de cet opus. Une vision qui se défend à la perfection et que les joueurs comprendront à n’en pas douter, malgré une certaine impatience.Starfield promet d’être une vraie claque et de révolutionner à son tour l’univers vidéoludique avec un domaine loin d’être habitué à recevoir les tractations de l’industrie du jeu vidéo, et ce, malgré un potentiel haut et fort. Que faut-il savoir sur ce futur jeu vidéo ?Lorsque le jeu sera disponible en 2023, les créateurs pourront se retourner et prendre le temps de se remémorer des milliers d’heures de travail. Autour de Todd Howard, le producteur de ce jeu, les premières idées ont été mises sur papier en 2012, soit plus de 10 ans avant la sortie définitive de Starfield.Avec du temps passé auprès de SpaceX et une recherche permanente sur l’univers spatial et la conquête qui en ressort, Starfield promet de repousser les limites du possible avec un réalisme que l’on attend logiquement, indécent. Ce jeu d’action RPG va peut-être même aller au-delà d’autres opus comme Skyrim, déjà précurseur et impressionnant dans sa manière de bouleverser les codes.Cela n’est une surprise pour personne, mais généralement, l’univers spatial est quelque chose qui fascine, voire qui inquiète lorsque l’on est un novice à ce sujet. Starfield vise à démocratiser cela avec un réalisme accru et en ce sens, les images de la création promettent d’être fantastiques.De ce fait, le jeu promet de faire la différence à la diffusion et au partage, très fréquent désormais. Difficile en effet de ne pas mettre en avant la diffusion de contenu sur une plateforme comme Twitch. Dès les premières heures de diffusion, de nombreux joueurs voudront à n’en pas douter sauter le pas et eux aussi, acquérir Starfield.L’idée est la même pour d’autres jeux vidéo, mais également, d’autres divertissements. Aujourd’hui, il est possible de lier son compte Twitch avec un grand nombre de plateformes et plusieurs disciplines, à l’instar du poker en ligne ou bien sûr, des jeux vidéo. La plateforme de diffusion a totalement changé l’ère du divertissement en ligne et Starfield pourrait lui aussi en profiter.En 2023, Starfield sera probablement le jeu avec le plus d’ancienneté quant à sa création, mais il ne sera cependant, pas le seul opus très attendu par les joueurs. Logiquement, la sortie d’un Final Fantasy devrait à n’en pas douter créer la sensation dans l’univers vidéoludique et ainsi, être l’un des opus les plus attendus lors des prochains mois.Il en va de même pour d’autres créations à l’instar du jeu Avatar ou encore de Hogwarts Legacy. L’univers de Harry Potter a toujours fait bouger les foules et la sortie d’un vrai premier jeu réaliste basé sur les aventures du sorcier sur une console de dernière génération va très certainement marquer l’année 2023 dans l’univers du jeu vidéo. D’autant plus qu’au contraire de Starfield, ce jeu annoncé début février sera disponible sur toutes les plateformes.