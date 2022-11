Développé par Magic Pockets et publié par GameMill Entertainment, Miraculous : Rise of the Sphinx est un titre d'aventure de super-héros. Il se déroule dans l'univers de Miraculous, mais aucune connaissance préalable n'est nécessaire pour apprécier l'action. Comme il est destiné à un public plus jeune, les niveaux sont naturellement courts, la difficulté est faible et l'esthétique est colorée et insolente. De plus, il est facile à apprendre, a une colonne vertébrale moralisatrice et constitue une vaine tentative de raconter une histoire intéressante. En bref, il donne un coup de poing sans vraiment vous faire mal. Les principaux protagonistes reviennent pour une nouvelle aventure unique. Ladybug et Chat Noir doivent affronter le diabolique super-méchant Le Papillon à travers sept niveaux colorés et intéressants. Leur ennemi juré akumatisé les locaux parisiens pour les soumettre à ses ordres. Cependant, le duo de super-héros ne se laissera pas faire et diabolisera chaque akuma. En cours de route, le duo se fera des amis, apprendra de nouvelles compétences et affrontera une pléthore de boss. En théorie, cela ressemble à un effort fantastique et classique de super-héros. En réalité, cela n'a pas beaucoup de sens et les éléments d'exploration dans le hub central n'ont pas fonctionné. Par conséquent, nous avons compris ce que les développeurs essayaient d'accomplir, mais nous nous sommes perdus dans la narration sans signification et fragmentée. Entre les chapitres, vous êtes censé mener une vie "normale". En tant que tel, vous allez aller à l'école, interagir avec vos amis et vaquer à vos occupations quotidiennes. Cependant, Le Papillon est de retour et cela crée un certain nombre de problèmes à gérer. Par conséquent, l'histoire passe d'un moment à l'autre et il est difficile de suivre le rythme. En plus de cela, le hub central, ou les arrondissements parisiens, n'apportaient pas grand-chose au gameplay. Au lieu de cela, ils ont semblé nuire à l'intrigue minimaliste et ont été mal réalisés. Heureusement, un système de voyage rapide et une carte bien structurée ont été incorporés pour supprimer une grande partie de cette douleur. Cependant, c'est malheureusement un élément clé parmi les chapitres qui vous laisseront déçus.Chaque étape suivait le même cycle de jeu. Une fois que vous avez fini de faire le tour du hub central, le jeu bascule dans un monde linéaire de plateforme en 3D. Ici, vous devez chercher des objets à collectionner (orbes et macarons), combattre chacun des sbires boss, et vous livrer aux tropes standards de la plateforme. Décevant, Miraculous : Rise of the Sphinx a joué la carte de la sécurité, ce qui le rend naturellement terne. Néanmoins, les petits apprécieront la sobriété du jeu et la facilité d'exploration des niveaux. Au fur et à mesure que l'histoire progresse, chacun des héros acquiert de nouvelles compétences qui lui permettront d'accéder à des zones autrement inaccessibles. Ensuite, vous devez revisiter les étapes précédentes pour trouver chaque objet à collectionner et améliorer votre score pour ce chapitre. Ces compétences créent de nouveaux chemins ou vous aident à surmonter une série d'obstacles. De plus, c'était une façon intéressante de développer chaque niveau et quelque chose qui se démarquait parmi les éléments autrement plats et sans vie. L'approche molle s'est poursuivie dans les mécanismes de combat. Bien qu'il y ait une variété de sbires à vaincre, ils ne vous mettront pas à l'épreuve, pas plus qu'ils ne mettront à l'épreuve un enfant. En quelques coups, chacun de vos ennemis est vaincu et vous avancez. Cela continue jusqu'à ce que vous atteigniez la fin du niveau et rencontriez l'un des boss. Heureusement, ces moments ont été excellents. De plus, les bêtes géantes étaient difficiles et nécessitaient une petite quantité de compétences. Vous utiliserez la furtivité pour vaincre Papa Garou, votre puissance et votre agilité pour détruire M. Pigeon et vos connaissances et votre intelligence pour le faire tomber. En plus de cela, les fans de Miraculous apprécieront les nouveaux boss proposés.Graphiquement, nous n'attendons généralement pas grand-chose de ce genre de production. Habituellement, les développeurs mettent en place quelques scènes liées à la série, en incorporant des personnages et des points de repère familiers. Maintenant, cela peut sembler être une échappatoire, parce que normalement c'en est une. Heureusement, Miraculous : Rise of the Sphinx a une histoire unique et de nombreux niveaux sont surréalistes et inhabituels. C'était génial, car cela a permis de garder les choses intéressantes, même si chaque chapitre était douloureusement court. Nous avons également apprécié les images nettes des films et la palette de couleurs vives. Malheureusement, le jeu a une fréquence d'images épouvantable et l'action bégaie particulièrement. Cela était évident pendant les films et dans le hub central. Pourtant, quand il combat Papa Garou, c'est plus qu'une blague. C'était un exemple terrible de jeu moderne inexcusable en 2022. L'audio est tout aussi décevant, avec des sons horribles, des effets sonores terribles et des musiques coupées inutilement. Pour des raisons inconnues, les héros prononcent des dictons joués en boucle, c'est irritant comme l'enfer. Heureusement, il y a une grâce à tout cela, les acteurs des films et de la narration sont bien interprétés, énergiques et divertissants. Malheureusement, il est regrettable que le reste de l'audio n'ait pas suivi.Du point de vue des adultes, Miraculous : Rise of the Sphinx n'est indéniablement pas à la hauteur des standards. Il y a bien quelques aperçus d'idées surprenantes, mais ils sont fugaces. En tant que tel, il ne mérite pas plus de 6 sur 10. Toutefois, ce titre s'adresse à un public beaucoup plus jeune. Par conséquent, il remplit de nombreuses cases pour sa population clé. L'histoire est vivante et bruyante, les personnages sont charmants et adorables, et le gameplay est basique et facile à prendre en main. En outre, les décors intéressants et surréalistes sont amusants à explorer et les éléments de plateforme de base mettent les jeunes joueurs au défi.