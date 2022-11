OutSystems présente AI Mentor System

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Code Mentor - Le développement assisté par l'IA prédit ce qu'il faut faire ensuite, suggère la meilleure option et l'ajoute au code du développeur, entièrement configuré et adapté à la logique et au contexte de l'entreprise. En outre, Code Mentor permet aux développeurs de décrire en langage clair les données complexes nécessaires à une application, après quoi l'IA intégrée génère automatiquement la requête SQL appropriée, ce qui fait gagner un temps considérable aux développeurs.

Mentor d'architecture - Un architecte d'entreprise basé sur l'IA qui examine le code pour s'assurer qu'il respecte les normes architecturales essentielles.

Mentor de sécurité - Un responsable de la sécurité basé sur l'IA qui examine le code pour identifier les vulnérabilités du code introduites pendant le processus de développement.

Mentor de performance - Un expert en performance basé sur l'IA qui examine le code afin d'identifier les goulets d'étranglement potentiels en matière de performance et de s'assurer que les applications fonctionnent de manière constante et optimale.

Mentor de maintenabilité - Un analyste de portefeuille basé sur l'IA qui analyse l'ensemble du portefeuille d'applications de l'entreprise à la recherche de possibilités de réduction de la dette technique. Le mentor de maintenabilité s'apparente à un gestionnaire de développement basé sur l'intelligence artificielle qui examine le code de l'application afin de supprimer le code en double et de suggérer des possibilités de remaniement des applications.

Tests statiques de sécurité des applications (SAST) - La nouvelle API SAST de la plate-forme permet aux clients d'automatiser les tests de sécurité du code source des applications à l'aide d'outils tiers tels que SonarQube et Veracode. OutSystems est la seule plateforme low-code de premier plan à prendre en charge SAST, une étape essentielle dans la création d'applications d'entreprise stratégiques. Les clients peuvent adhérer au programme d'accès anticipé (EAP) d'OutSystems pour accéder à ces nouvelles fonctionnalités.

Authentification OpenID pour les utilisateurs de la plateforme - La plateforme OutSystems supporte depuis longtemps les fournisseurs d'identité tiers (IdP), tels que Okta ou Azure Active Directory, pour les utilisateurs des applications. Les clients peuvent désormais utiliser leur IdP standard d'entreprise - en utilisant la norme OpenID Connect - pour authentifier également les utilisateurs de la plateforme. Les clients peuvent tirer parti de leurs investissements IdP existants et mettre en œuvre des stratégies de gouvernance avancées pour les équipes de développement des grandes entreprises.

Élargissement de l'observabilité de l'entreprise - Bien que la plate-forme OutSystems comprenne des outils avancés et intégrés pour la surveillance des applications, les clients souhaitent de plus en plus se standardiser sur un seul outil pour tous leurs besoins de surveillance et d'observation. Cette nouvelle fonctionnalité déplace les journaux d'application vers un sous-système de journalisation spécialisé et rend ces journaux disponibles via l'API OpenTelemetry. Les clients bénéficieront de nouveaux niveaux de performance pour les régimes de surveillance avancés et d'un support prêt à l'emploi pour les outils de surveillance tiers tels que Datadog, New Relic et Dynatrace. Les clients peuvent adhérer au PAE d'OutSystems pour accéder à ces nouvelles fonctionnalités.

La mise à jour majeure de la plateforme OutSystems représente l'application la plus complète de l'analyse basée sur l'IA dans une plateforme low-code, et apporte une foule d'améliorations à la plateforme OutSystems. OutSystems , leader mondial du développement d'applications à haute performance, a annoncé le nouveau système OutSystems AI Mentor lors de sa conférence sur l'innovation logicielle NextStep 2022. Cette solution améliorée offre un ensemble complet d'outils de développement, de sécurité et d'analyse de la qualité basés sur l'IA, qui fournissent une aide de niveau expert dans les domaines les plus critiques du cycle de vie du développement logiciel. Grâce à AI Mentor System, les équipes informatiques peuvent plus facilement optimiser les performances de leur architecture, identifier et corriger les erreurs de codage liées à la sécurité, et minimiser la dette technique et le temps de développement perdu.Depuis plus de quatre ans, OutSystems utilise l'IA sur sa plateforme et tout au long du cycle de vie du développement logiciel pour aider les développeurs, les responsables techniques et les architectes à créer des logiciels beaucoup plus rapidement et avec des performances de qualité professionnelle. L'AI Mentor System d'OutSystems aide les développeurs à chaque étape du développement et leur fournit une aide intuitive, au moment même où ils en ont besoin. L'AI Mentor System automatise également les tâches répétitives, élimine les travaux fastidieux et valide les applications avant leur mise en production afin de garantir qu'elles sont construites et maintenues selon les normes de qualité les plus élevées possibles. Chacun des mentors d'IA sert d'assistant au développeur et améliore le processus de développement pour une efficacité spectaculaire., a déclaré, chef de produit d'OutSystems.Une évolution de l'ancien tableau de bord d'architecture au sein de la plateforme OutSystems, le système de mentorat d'OutSystems AI offre des capacités plus robustes et intègre une nouvelle technologie d'IA en attente de brevet. La solution comprend les mentors suivants :, a déclaré, vice-président de McConkey Auction Group. ​OutSystems a publié une série d'améliorations supplémentaires qui rendent la plateforme plus puissante et plus flexible :Les développeurs peuvent découvrir ces nouvelles fonctionnalités et accéder à OutSystems en effectuant un essai gratuit et en découvrant ces capacités en visitant la page OutSystems